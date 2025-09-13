Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 ·

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad

16:15h.

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

RSO

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Directo

El Real Sociedad - Real Madrid, en directo

Los de Sergio buscan su primera victoria de la temporada ante un conjunto de Xabi Alonso que hasta la fecha cuenta sus partidos por victorias

Minuto a minuto

Ángel López
Alexis Algaba

Ángel López y Alexis Algaba

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:59

Lo más importante

14:58

Once titular con sorpresas en el Real Madrid

Xabi Alonso incorpora novedades en el once de inicio del Real Madrid. Valverde, Mastantuono y Trent descansan y Ceballos, Brahim y Carvajal serán titulares.

El Real Sociedad - Real Madrid, en directo

Enlace copiado

14:53

El Real Madrid ya está en Anoeta

Los jugadores del Real Madrid ya pisan Anoeta. Como Tchouameni, que se ha tomado un café con sus cascos viendo el estado del césped de Anoeta.

El Real Sociedad - Real Madrid, en directo

Enlace copiado

14:49

Soler estrena '18'

La camiseta de Carlos Soler, el último fichaje de la Real ya luce en el vestuario. Veremos si hoy tiene minutos en el duelo ante el Real Madrid.

Enlace copiado

14:20

Golazo de Zubimendi con el Arsenal

Y todavía cuando restan dos horas para el inicio del encuentro, alguien a quien la Real está echando mucho de menos en este inicio de temporada ha dejado una perla en la Premier League. Martin Zubimendi se ha estrenado con un golazo ante el Nottingham Forest.

Enlace copiado

11:18

Partido especial para Xabi Alonso

Otro que regresa este sábado a Anoeta, pero no para recibir ningún homenaje, será Xabi Alonso. El tolosarra, que ha iniciado con éxito y victorias si etapa en el Real Madrid, aterriza por primera vez en el banquillo visitante para enfrentarse a su Real. Será un duelo especial como él mismo confesó en la rueda de prensa previa al partido.

Xabi Alonso: "¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros" 

El Real Sociedad - Real Madrid, en directo

Enlace copiado

11:16

Importante

Homenaje a John Toshack

En la previa del partido llegará uno de los momentos más emocionantes y esperados durante años por la afición txuri-urdin. John Toshack, el entrenador de la Real ganadora de la Copa del Rey en 1987, recibirá un más que merecido homenaje sobre el verde de Anoeta.


Carta de Toshack a la afición: "Os agradezco que mi sueño se haga realidad" 

El Real Sociedad - Real Madrid, en directo

Enlace copiado

11:11

La mejor previa

Y para arrancar la tarde, nada mejor que leer la mejor previa del duelo, la de Beñat Barreto.

Partidos grandes que cambian dinámicas 

Enlace copiado

11:07

Arratsalde on!!

Arratsalde on!!!

Vuelve LaLiga tras el parón de selecciones y regresa a Anoeta con un partido de alto voltaje. La Real Sociedad de Sergio se enfrenta al líder del campeonato, el Real Madrid del tolosarra Xabi Alonso. Un duelo en el que los txuri-urdin tratarán de cosechar la primera victoria de la temporada.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

4-4-2

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Aihen Muñoz

defensa

Takefusa Kubo

delantero

Brais Méndez

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Ander Barrenetxea

delantero

Pablo Marín

centrocampista

Mikel Oyarzabal

delantero

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Franco Mastantuono

delantero

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

delantero

Kylian Mbappé

delantero

Estadísticas

%

RMA

RSO

%

RMA

RMA

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Real Sociedad - Real Madrid, en directo

El Real Sociedad - Real Madrid, en directo