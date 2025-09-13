El Real Sociedad - Real Madrid, en directo

Secciones
Ángel López y Alexis Algaba
San Sebastián
Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:59
14:58
Xabi Alonso incorpora novedades en el once de inicio del Real Madrid. Valverde, Mastantuono y Trent descansan y Ceballos, Brahim y Carvajal serán titulares.
14:53
Los jugadores del Real Madrid ya pisan Anoeta. Como Tchouameni, que se ha tomado un café con sus cascos viendo el estado del césped de Anoeta.
14:49
La camiseta de Carlos Soler, el último fichaje de la Real ya luce en el vestuario. Veremos si hoy tiene minutos en el duelo ante el Real Madrid.
🆕 Primera vez 💙 pic.twitter.com/zk2DKuI1p8— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 13, 2025
14:20
Y todavía cuando restan dos horas para el inicio del encuentro, alguien a quien la Real está echando mucho de menos en este inicio de temporada ha dejado una perla en la Premier League. Martin Zubimendi se ha estrenado con un golazo ante el Nottingham Forest.
Reparte, roba que da gusto… ¡Y AHORA TAMBIÉN METE GOLAZOS! 🔥— DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2025
En el Arsenal, Zubimendi ya va a ser conocido como 𝐙𝐔𝐑𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍𝐃𝐈 𝐈 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐄𝐒 👑#PremierLeagueDAZN ⚽️🏴 pic.twitter.com/PCilBN2XPJ
11:18
Otro que regresa este sábado a Anoeta, pero no para recibir ningún homenaje, será Xabi Alonso. El tolosarra, que ha iniciado con éxito y victorias si etapa en el Real Madrid, aterriza por primera vez en el banquillo visitante para enfrentarse a su Real. Será un duelo especial como él mismo confesó en la rueda de prensa previa al partido.
11:16
En la previa del partido llegará uno de los momentos más emocionantes y esperados durante años por la afición txuri-urdin. John Toshack, el entrenador de la Real ganadora de la Copa del Rey en 1987, recibirá un más que merecido homenaje sobre el verde de Anoeta.
El propio Toshack visitó ayer DV en la previa de ese homenaje para mostrar su emoción por lo que puede sentir en el día de hoy. El mítico entrenador txuri-urdin dejó una carta a la afición de la Real a través de DV.
11:11
Y para arrancar la tarde, nada mejor que leer la mejor previa del duelo, la de Beñat Barreto.
11:07
Arratsalde on!!!
Vuelve LaLiga tras el parón de selecciones y regresa a Anoeta con un partido de alto voltaje. La Real Sociedad de Sergio se enfrenta al líder del campeonato, el Real Madrid del tolosarra Xabi Alonso. Un duelo en el que los txuri-urdin tratarán de cosechar la primera victoria de la temporada.
El balón echará a rodar a las 16.15 horas en Anoeta pero nosotros en diariovasco.com arrancamos ya.
Goazen!!
4-4-2
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Aihen Muñoz
defensa
Takefusa Kubo
delantero
Brais Méndez
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Ander Barrenetxea
delantero
Pablo Marín
centrocampista
Mikel Oyarzabal
delantero
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Franco Mastantuono
delantero
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
delantero
Kylian Mbappé
delantero
