El Real Sociedad - Real Madrid, en directo

Importante

Homenaje a John Toshack

En la previa del partido llegará uno de los momentos más emocionantes y esperados durante años por la afición txuri-urdin. John Toshack, el entrenador de la Real ganadora de la Copa del Rey en 1987, recibirá un más que merecido homenaje sobre el verde de Anoeta.

El propio Toshack visitó ayer DV en la previa de ese homenaje para mostrar su emoción por lo que puede sentir en el día de hoy. El mítico entrenador txuri-urdin dejó una carta a la afición de la Real a través de DV.



