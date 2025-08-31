Esta película ya la hemos visto

Aitor Ansa San Sebastián Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La película de ayer en el Tartiere ya la habíamos visto. Con otros protagonistas y en otras localizaciones, pero ya la habíamos visto. Porque sucedió primero frente al Valencia y se repitió una semana más tarde ante el Espanyol. No fue distinto con el Oviedo enfrente. La Real volvió a salir mejor que su rival, tuvo infinidad de ocasiones para ponerse por delante e incluso matar el encuentro, pero volvió a encajar primero en otra mala transición defensiva. Para más inri, el final de este filme era de terror. El conjunto de Sergio cuajó una nefasta segunda parte pese a los múltiples cambios y esta vez no hubo ni reacción para equilibrar la balanza. Dos puntos de nueve posibles al parón... y con la visita del Real Madrid a Anoeta a la vuelta de la esquina.

Una Real con dinamita en el ataque

1Si algo ha demostrado Sergio Francisco en estas primeras jornadas de liga es que va a resultar difícil vaticinar el once con el que saldrá la Real en el próximo partido. Ya lo hizo frente al Espanyol, cuando no se esperaban grandes cambios respecto a Valencia, y lo volvió a hacer ayer en el Tartiere apostando por un equipo lleno de dinamita en la parcela ofensiva. El técnico irundarra introdujo cuatro permutas respecto a hace siete día alineando una línea de ataque con Óskarsson en punta, Kubo y Barrenetxea en las bandas y Oyarzabal ocupando el puesto de mediapunta que ya desempeñó en las segundas partes frente a chés y pericos. Una demarcación ya de por sí sobrepoblada (Brais, Zakharyan, Sucic y Goti) a la que en estas últimas semanas se le está sumando también el capitán, que como es habitual en él rinde donde se le diga. Por detrás, acompañaron al eibartarra Marín y Gorrotxategi, que apunta a ser el mediocentro titular y ayer gozaba de su primera titularidad esta temporada. Mientras que en la retaguardia Caleta-Car volvía a formar dupla defensiva con Zubeldia supliendo a Jon Martín.

Salida arrolladora sin el premio merecido

2Nada hacía presagiar que el encuentro llegaría 1-0 al descanso después de las buenas prestaciones que el conjunto txuri-urdin ofreció de salida. La Real con ritmo, intensidad y una presión alta que ahogaba al Oviedo, obligado a jugar una y otra vez hacia Aaron, al que no le quedaba otra que quitarse de encima la pelota. El arranque realista se tradujo en hasta cinco disparos a puerta en los primeros cinco minutos, dos de ellos obligando al guardameta carbayón a despejar sendos esféricos a córner. Marín dispuso de la primera clara y a continuación fue Aihen el que probó fortuna desde fuera del área. Kubo y Oyarzabal rozaron también el tanto, pero a este equipo le sigue faltando puntería para materializar todo el poderío ofensivo que demuestra sobre el terreno de juego. Perdonar todas esas ocasiones puede salir caro.

Mala transición defensiva y por detrás una vez más

3El caso es que el Oviedo sí acertó la segunda vez que pisó las inmediaciones de Remiro. Como ya sucedió primero ante el Valencia y la semana pasada frente al Espanyol, una mala transición defensiva se tradujo en gol encajado por tercera jornada consecutiva. Aihen pierde el esférico con todo el equipo abierto, Gorrotxategi no llega ante Hassan para hacer falta y parar la contra, y Caleta-Car y Zubeldia se hunden demasiado y pierden la marca de Dendoncker, que bate por arriba a Remiro para marcar el primer gol de los del Principado en este retorno a la élite del fútbol. Difícil si siempre hay que ir a remolque...

Desbordados por la banda izquierda

4A buen seguro que Aihen y Sergio Gómez no guardarán buen recuerdo de su partido en el Carlos Tartiere. La Real sufrió en demasía en ese costado izquierdo ya que el Oviedo volcaba todo su ataque por esa banda con un Haissem Hassan al que ayer ningún txuri-urdin podía atar en corto. El de Etxauri, que se llevó un cabezazo en los compases iniciales que le provocaron un visible chichón, se vio superado por la verticalidad del atacante galo, que mandó un disparo al palo, y fue sustituido a falta de 20 minutos por el catalán, que tampoco pudo frenar las acometidas locales por ese lateral en una segunda mitad donde la Real ya había perdido el dominio del encuentro que sí había tenido en el primer acto.

Los hombres de refresco no mejoran nada

5A diferencia de lo que sucedió primero ante el Valencia y la pasada jornada frente al Espanyol, la Real no pudo esta vez equilibrar la contienda en el Tartiere por varias razones. Por un lado, porque con el marcador en contra las ideas desaparecieron, se esfumaron, y el rendimiento realista tras el descanso fue sensiblemente peor, con más imprecisiones y pérdidas. Pero los hombres que entraron de refresco y que debían aportar más piernas para los instantes finales tampoco mejoraron en nada lo que ya había sobre el césped. A Karrikaburu, que entró por el lesionado Óskarsson, se le notó la falta de continuidad, Guedes intentó desbordar por banda pero sus centros no encontraron rematador, Sucic estuvo desaparecido y Turrientes al menos lo intentó con sendos disparos desde la frontal que no encontraron portería. Es decir, la película de siempre.

