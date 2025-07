El mundo como campo de entrenamiento de la Real

Bruno Parcero San Sebastián Viernes, 18 de julio 2025, 00:09 Comenta Compartir

Hace tiempo que las pretemporadas dejaron de ser periodos puramente enfocados a la preparación física y táctica de los equipos para añadir un componente económico fundamental en los presupuestos de los clubes. Tratar de combinar ambos intereses no siempre resulta y sencillo y no pocas veces ha generado fricciones entre la parcela deportiva y la directiva. La Real viaja mañana rumbo a Japón por segundo año consecutivo para continuar con su puesta a punto de cara al debut liguero, pero también para cumplir una serie de compromisos adquiridos con su patrocinador, Yasuda Group, que servirán para engordar las arcas realistas y para difundir la marca 'Real Sociedad' en un país apasionado por el fútbol y donde la presencia de Take Kubo supone un reclamo incuestionable.

Las pretemporadas de la Real en los últimos veinte años Inglaterra 2019, 2016, 2013, 2008 y 2006 EEUU y México Países Bajos 2021, 2017, 2014, 2008 y 2007 2023 Austria Escocia 2 2015 y 2010 3 4 2015 6 5 Italia 1 Japón 2012 y 2011 2025 y 2024 Portugal Alemania 2023 2022 Corea del Sur España 2018 2005 PAULA DALLA FONTANA Las pretemporadas de la Real en los últimos veinte años Inglaterra 2019, 2016, 2013, 2008 y 2006 Países Bajos 2021, 2017, 2014, 2008 y 2007 Escocia 2 Austria 2015 y 2010 3 4 2015 5 6 1 Italia Japón Estados Unidos y México 2012 y 2011 2025 y 2024 Portugal Alemania 2023 2022 Corea del Sur 2023 España 2005 2018 PAULA DALLA FONTANA Las pretemporadas de la Real en los últimos veinte años Inglaterra 2019, 2016, 2013, 2008 y 2006 Países Bajos 2021, 2017, 2014, 2008 y 2007 Escocia 2 Austria 3 2015 4 2015 y 2010 Estados Unidos y México Portugal Italia 6 Japón 5 1 2012 y 2011 2023 2025 y 2024 Corea del Sur 2005 Alemania 2023 2022 España 2018 PAULA DALLA FONTANA Las pretemporadas de la Real en los últimos veinte años Inglaterra 2019, 2016, 2013, 2008 y 2006 Países Bajos 2021, 2017, 2014, 2008 y 2007 Austria Escocia 2 2015 y 2010 2015 3 4 Italia Japón Portugal 6 Corea del Sur 5 2012 y 2011 2025 y 2024 2023 1 Estados Unidos y México 2005 Alemania 2022 2023 España 2018 PAULA DALLA FONTANA

Ya viajó hasta allí la pasada campaña para disputar un amistoso ante el Gamba Osaka en una decisión que no gustó nada a Imanol Alguacil por romper una pretemporada que ya tenía predefinida y en la que no quería largos desplazamientos –el viaje duró 16 horas–. Y es que el oriotarra ya estaba escamado por la gira por México y Estados Unidos que tuvo que realizar la Real en mayo de 2023 de la mano de LaLiga para disputar dos amistosos nada más acabar la temporada, en campos en mal estado y bajo un calor asfixiante, ante el Atlético de Madrid, en Monterrey y el Betis, en San Francisco –el Oracle Park era un campo de béisbol–, en una experiencia que ya había tenido en 2016 cuando jugó en California ante el San Jose Earthquakes y en Texas ante el Houston Dynamo.

El viaje a Corea del Sur hace 20 años fue el primero en la que el club combinó la preparación con intereses económicos

Y es que con Imanol Alguacil al frente, la Real siempre optó por tener en Zubieta su cuartel general y, si acaso, desplazarse a algún país bien conectado para jugar amistosos puntuales. Lo hizo en 2023 para medirse al Sporting de Lisboa; en 2022 para jugar ante el Borussia Monchengaldbach –primer partido de Kubo en la Real– y en 2021 frente al AZ Alkmaar –el día que Carlos Fernández se rompió el cruzado–.

La única excepción fue el verano de 2019 cuando la Real realizó una gira por Inglaterra para enfrentarse al Nottingham Forest, al Milwall y al Watford de Javi Gracia.

Arrasate y Eusebio apostaron por Ermelo; la Real de Montanier, por Italia y Coleman y Lillo, por Doorwerth

Hasta entonces, y salvo la visita a Corea del Sur de 2005 que tuvo otros componentes añadidos, las giras y las concentraciones enfocadas únicamente a la preparación y a hacer piña habían sido la tónica común en la Real Sociedad, con Inglaterra, Austria y Países Bajos como destinos predilectos.

En Austria, concretamente en las localidades de Obertraun, Bad Bleinberg y Seefeld estuvieron la Real de David Moyes, Martín Lasarte y Raynald Denoueix.

Moyes se llevó al equipo a la localidad austríaca de Obertraun y a su Escocia natal, a la golfística ciudad de Saint Andrews

En Países Bajos, la localidad de Ermelo ejerció de cuartel general en tres ocasiones, con Jagoba Arrasate y Eusebio Sacristán como técnicos, mientras que Doorwerth fue el refugio elegido por Chris Coleman y Juanma Lillo con el equipo en Segunda División.

Más variedad ha habido en Inglaterra. Además de la gira realizada en 2019 con Imanol, la Real fue con Arrasate a Colchester en 2013 y en 2014, tras la concentración en Ermelo, y aprovechando que el equipo disputaba el partido de vuelta de la previa de la Europa League ante el Aberdeen escocés, disputó dos amistosos ante Newcastle y Chelsea. En 2016, y también tras pasar por Ermelo, la Real de Eusebio hizo una pequeña gira por las islas –la ciudad deportiva del Manchester City fue el cuartel general– para jugar dos amistosos frente al Burnley y el Middlesbrough de Aitor Karanka,

También en las islas, aunque en Escocia, estuvo la Real de David Moyes tras su paso por Obertraun. Concentrados en Saint Andrews, localidad conocida por sus campos de golf, el equipo disputó tres amistosos ante el Celtic, Saint Johnstone y Livingston.

Italia fue el destino de la Real de Philippe Montanier durante dos temporadas consecutivas. En 2011 estuvo en Pomezia para medirse a Pescara, Bari, Lazio y Catania; y un año más tarde se concentró en Parma para jugar ante Modena, Parma, Varese y Siena.

De Covaleda a Seúl

Con Martín Lasarte estaba previsto viajar hasta Grecia, pero la celebración del Centenario del club y el partido de conmemoración ante el Real Madrid obligó a cambiar de planes y quedarse en casa.

Hace ya 20 años, en 2005, y a raíz del mediático fichaje del coreano Lee Choon So, la Real emprendió por primera vez una gira de una semana por Corea del Sur que combinaba intereses deportivos y económicos. Sin duda una pretemporada muy diferente a la que se había realizado el año anterior en Covaleda (Soria).

Así que el 15 de julio el equipo que dirigía Jose Mari Amorrortu emprendió un viaje de más de 30 horas para disputar los días posteriores en Seúl y Ulsan ladenominada Peace Cup, un torneo en el que la Real se enfrentó en uno de los dos grupos de la competición al Sundows sudafricano, al Boca Juniors y al Tottenham. Alrededor de aquel torneo hubo visitas a los astilleros y a los concesionarios que la Hyundai tiene en Ulsan y que convirtieron aquella gira en algo más que una simple concentración. Aquel exótico viaje que entonces resultó estrambótico para muchos se ha convertido hoy en el pan nuestro de muchos clubes de Primera.

14.000 kilómetros, cuatro países y nueve amistosos Si hay una pretemporada cuanto menos curiosa en la Real fue la que realizó el equipo dirigido por José Mari Bakero en 2006. Aquel verano los txuri-urdin recorrieron en un mes alrededor de 14.000 kilómetros para disputar nueve amistosos en cuatro países. El 21 de julio el equipo partió con destino a Inglaterra para concentrarse en los alrededores de Birmingham y realizar un stage de preparación de once días en el que jugaron cuatro amistosos ante el Doncaster Rovers, el Huddersfield Town, el Leicester y el West Bromwich. Tras volver y completar un par de entrenamientos en Zubieta, el equipo viajó el 2 de agosto hasta Atenas para enfrentarse al Olympiakos al día siguiente. 72 horas después ya estaba en Guimaraes para medirse al Vitoria y el 8 de agosto viajó a Coimbra para jugar ante el Académica. El día 11 la Real voló a Londres para disputar al día siguiente un compromiso frente al Tottenham y dos días más tarde, ya de vuelta, lo hizo en Berazubi ante el Tolosa en un amistoso que sustituyó al inicialmente previsto en Sicilia ante el Palermo. Otras curiosidades Estas giras y concentraciones de la Real por otros países han dejado infinidad de anécdotas y curiosidades. En 2011, la erupción del volcán Etna y sus cenizas retrasaron, y casi suspendieron, el vuelo de la Real a Catania, donde tenía que jugar un amistoso. En aquellas dos pretemporadas que la Real de Montanier realizó por Italia fue Giorgio Ranieri, sobrino de Claudio, quien hizo de Cicerone del equipo. En 2014, Gero Rulli se presentó en Ermelo con el equipo disputando un amistoso ante el Feyenoord y pasó allí la revisión médica. En Escocia, en 2015, la Real estrenó ante el Livingston su segunda equipación que tuvo que cambiar a los 12 minutos por coincidencia de colores al jugar el equipo escocés también con su segunda indumentaria. En aquella concentración en Saint Andrews, la Real compartiría hotel con Tiger Woods.

