El Metropolitano, territorio por conquistar para Imanol

Imanol Alguacil realizará este sábado su penúltimo viaje con la Real Sociedad. Toca visitar el Metropolitano, uno de los pocos estadios en los que aún no ha podido ganar desde que cogió las riendas del equipo por primera vez en 2018. Se trata de una de las pocas asignaturas pendientes que le quedan. Se le resiste la victoria en sus cinco visitas realizadas hasta la fecha, que se han saldado con tres derrotas y dos empates. Tratará de conseguirla al sexto intento.

El campo del Atlético de Madrid no es el único que no ha podido conquistar en los partidos de Liga. Tampoco ha podido salir victorioso de Zorrilla, donde la propia Real tiene un expediente X, ya que no gana un partido liguero desde la temporada 2001/02. Las cinco visitas que ha realizado con el oriotarra han acabado en cuatro empates y una derrota.

Balance de Imanol fuera de casa Partidos ganados Partidos empatados Partidos perdidos Campos en los que no ha ganado ningún partido Campos en los que ha ganado algún partido 47 52 TOTAL 135 36 BALAÍDOS (Celta de Vigo) 6 2 EL SADAR (Osasuna) 5 1 1 LA CERÁMICA (Villarreal) 3 2 1 SON MOIX (Mallorca) 3 2 1 NUEVO MIRANDILLA (Cádiz) 3 1 MARTÍNEZ VALERO (Elche) 3 LOS CÁRMENES (Granada) 3 1 RCDE STADIUM (Espanyol) 3 2 SANTIAGO BERNABÉU (Real Madrid) 2 3 3 MONTILIVI (Girona) 2 2 MENDIZORROTZA (Alavés) 2 2 2 BENITO VILLAMARÍN (Betis) 2 2 4 IPURUA (Eibar) 2 1 GRAN CANARIA (Las Palmas) 2 1 SÁNCHEZ PIZJUÁN (Sevilla) 2 1 5 ESTADIO JUEGOS MEDITERRÁNEOS (Almería) 2 BUTARQUE (Leganés) 2 1 VALLECAS (Rayo Vallecano) 1 4 MESTALLA (Valencia) 1 4 2 COLISEUM (Getafe) 1 3 2 SAN MAMÉS (Athletic) 5 1 CAMP NOU (Barcelona) 8 1 ZORRILLA (Valladolid) 4 1 METROPOLITANO (Atlético Madrid) 2 3 CIUTAT VALENCIA (Levante) 1 2 EL ALCORAZ (Huesca) 1

Tampoco ha podido vencer en el Ciutat de Valencia ni en El Alcoraz ante el Levante y el Huesca, pero apenas ha coincidido con ambos equipos durante estas seis temporadas y media. Ha visitado al conjunto granota en tres ocasiones y en solo una ocasión se midió al cuadro oscense a domicilio durante su breve paso por Primera.

La casa del Atlético sigue siendo inexpugnable para Imanol. Durante estos años ha vencido en el Camp Nou, donde la Real no salía triunfadora desde hacía treinta años, y en el Santiago Bernabéu. También en San Mamés, Mestalla, el Sánchez Pizjuán, el Benito Villamarín o La Cerámica, pero sigue sin poder sumar los tres puntos en el feudo rojiblanco. De hecho, desde que el conjunto colchonero se trasladó desde el Vicente Calderón a su nuevo hogar, la Real no ha conseguido ganar previamente con Eusebio ni con Garitano.

Lugar de celebraciones

Eso no quita para que sí haya celebrado hitos importantes en este recinto. El Metropolitano fue el lugar donde consiguió la primera clasificación europea en la temporada 19/20. El gol de Januzaj de falta en el minuto 87 de la última jornada permitió rescatar un punto que otorgó a la postre el primer billete continental de la etapa del oriotarra.

También fue el escenario donde se festejó la clasificación a la Champions League en el curso 22/23. La Real perdió 2-1 aquel partido, pero el tropiezo del Villarreal en el campo de Vallecas certificó la presencia del conjunto txuri-urdin en la máxima competición de clubes en la penúltima jornada del campeonato. Pese a los resultados negativos obtenidos durante este tiempo, el campo del Atlético de Madrid guardará buenos recuerdos para el entrenador saliente.

Estuvo muy cerca de ganar en su visita en la temporada 21/22. Llegó a ponerse 0-2 en el marcador gracias a los tantos de Sorloth e Isak después de una hora de juego sensacional, pero los locales consiguieron la igualada ayudados por las decisiones arbitrales de Munuera Montero, que concedió un penalti a favor de los rojiblancos tras un piscinazo de Luis Suárez, que el propio uruguayo se encargó de transformar para poner las tablas definitivas en el marcador.

La temporada pasada la derrota también estuvo condicionada por el mismo Munuera Montero, que desoyó al VAR para negar un penalti a favor de los realistas y en cambio sí concedió otro muy polémico al Atlético que se encargó de marcar Griezmann en el 88 para ajusticiar a los realistas. Esta vez, por lo menos, no estará el colegiado andaluz al silbato.

La Real de Imanol no ha ganado aún en el Metropolitano, pero ha dado la cara en todas sus visitas. En todas las ocasiones que ha caído derrotado se ha dado una diferencia de un gol en el resultado y en todos esos encuentros ha visto puerta. De hecho, ha anotado en todos los partidos que ha jugado en el campo del Atlético, circunstancia de la que no puede presumir en todos los campos.

La Real de Imanol ha disputado hasta la fecha 135 partidos en campos de Primera, aunque algunos de ellos se trataban de enfrentamientos de Copa, como los que disputó ante el Barcelona, Real Madrid, Osasuna, Celta de Vigo, Betis o Leganés. El 38% de esos duelos han terminado en victoria, el 35% en derrota y el 27% en empate. La Real ha sido muy ganadora fuera de casa, por momentos incluso más que en su propia casa.

Nueve victorias en Europa

Balaídos es el estadio donde más victorias ha conseguido. Ha vencido al Celta a domicilio hasta en seis ocasiones en nueve partidos. El Sadar es el segundo campo que mejor se le ha dado con cinco triunfos contra Osasuna en siete enfrentamientos. Con tres victorias hay un grupo de seis estadios –La Cerámica, Son Moix, Nuevo Mirandilla, Martínez Valero, Los Cármenes y RCDE Stadium–. Entre estos, hay estadios en los que nunca ha perdido, como el del Cádiz y el del Elche, a los que hay que añadir también Montilivi, Ipurua, Gran Canaria, Juegos Mediterráneos y Vallecas. Además acumula un pleno de victorias en Elche (3) y Almería (2), donde ha ganado todo lo que ha jugado.

Estos datos se refieren a rivales de Liga. Si atendemos a los resultados que ha obtenido Imanol en Europa se contabilizan nueve victorias a domicilio, alguna de ellas en estadios tan emblemáticos como Old Trafford o Da Luz. Salzburgo, Rijeka, Graz, Chisináu, Nicosia, Belgrado y Herning son otras de las ciudades en las que colocado una pica esta Real. Eso sí, no en todos estos lugares derrotó al equipo local. En Belgrado venció al Maccabi Tel Aviv y en Chisináu al Sheriff Tiraspol, que tuvieron que exiliarse por distintos conflictos.

En Copa ha ganado en El Toralín –Ponferrada–, Rico Pérez –Jove Español–, La Rosaleda –Málaga–, Andratx, Buñol, Las Gaunas –UD Logroñés–, Coria, Talavera –Cazalegas–, Zamora, Gran Canaria –Panadería Pulido–, Córdoba, Anduva –Mirandés–, Ceuta y Palencia –Becerril–, mientras que empató en los noventa minutos en Cuenca ante el Conquense. Imanol ha ganado mucho fuera y mañana quiere hacerlo por primera vez en el Metropolitano. Ya toca.