Un proyecto que despierta expectativas

Arturo Ruiz, el elegido para liderar la plantilla txuri-urdin, tiene por delante el difícil reto de demostrar que sus jugadoras están al nivel para empezar la Liga F de la mejor manera. Y es que en Zubieta se está cocinando a fuego lento un plan con un objetivo: llegar al inicio de la Liga siendo competitivas. Bien es sabido que para alcanzar el máximo nivel, la química del equipo debe ser óptima, por ello, con seis nuevas incorporaciones y la primera jornada a la vuelta de la esquina, la plantilla txuri-urdin tiene el deber de engrasar por completo la maquinaria.

El equipo parece ir en buena dirección. La desbandada que sufrió el club a finales de la anterior temporada es ya agua pasada, ya que las nuevas jugadoras parecen haber encajado bien. No solo eso, sino que las canteranas que en esta nueva campaña contarán con ficha del primer equipo -Julia Arrula, Intza Eguiguren, Maren Lezeta y Aiara Agirrezabala- han demostrado tener el carácter y el juego necesarios como para dar la talla en la máxima competición del fútbol femenino. Cuatro jugadoras que suman y mucho a la plantilla con el objetivo de dosificar las fuerzas.

El técnico madrileño, desde el día que aterrizó en Zubieta, se ha mostrado firme, seguro y convencido de llevar a cabo un plan que ha funcionado en la pretemporada. Entre las obras del Z7 -eso sí, con un césped en perfecto estado-, la Real busca dar forma a un modelo de juego aún por descubrir. Si miramos la temporada pasada, en la que el equipo finalizó en séptima posición, la nueva Real de Arturo Ruiz deberá marcarse como objetivo ser más regular, ya que a partir de febrero el conjunto encadenó hasta once partidos sin conocer la victoria bajo la dirección de José Luis Sánchez Vera.

Con esto en mente, la plantilla tendrá que aprender a regular esfuerzos, consciente de que la Liga es muy larga. Con varios frentes aún abiertos, la Real parece dar los primeros pasos de una etapa marcada por la reconstrucción, la apuesta por la cantera y una dirección deportiva con las ideas claras.

