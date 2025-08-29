Con Carlos Soler se sigue apostando por la experiencia

Beñat Barreto San Sebastián Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Al mercado de fichajes le quedan cuatro días hasta el cierre, el próximo lunes, pero todavía quedan movimientos, sobre todo de salidas, a la espera de si la Real también se lanza de manera definitiva a por Yangel, el centrocampista enérgico que pedía el entrenador. De momento han llegado dos fichajes, aunque el tercero está al caer. Caleta-Car ha llegado cedido del Olympique de Lyon, Gonçalo Guedes ha aterrizado desde los Wolves a cambio de cuatro millones más otros dos en variables mientras que el acuerdo entre el PSG y la Real tienen un acuerdo para que Soler juegue cedido una temporada en Anoeta.

Los tres fichajes tienen un denominador común. La edad. Pese a que Soler es un año menor, la dirección deportiva ha cambiado el perfil de las tres incorporaciones respecto al año pasado, donde se buscó talento joven todavía por hacer y con el fin de poder sacar un rédito económico de ellos en un futuro. Esta vez y a la espera de que se cierre el mercado, la Real ha variado su hoja de ruta realizando tres movimientos por línea buscando experiencia, partidos jugados y sobre todo rendimiento inmediato. Los técnicos del fútbol suelen decir que el mejor momento de la carrera de un futbolista es con alrededor de 28 años por dos motivos principales. Los dos van unidos entre sí. A esta edad el futbolista ya está mucho más curtido y ha vivido experiencias de todo tipo con las que modificar su juego, pero también está en el momento perfecto a nivel físico. Su cuerpo está hecho, pero tampoco tiene años y años de kilómetros en sus piernas.

La llegada de Soler a la Real refuerza todavía más esta tesis. El futbolista, al que se le esperaba en las últimas horas en Donostia, llegará en breve a la ciudad para firmar su cesión hasta final de temporada por lo que no podrá ser citado para el partido del sábado ante el Real Oviedo. El valenciano tendrá que esperar al regreso del parón por selecciones para ponerse por primera vez la elástica txuri-urdin. Si Sergio lo considera oportuno, lo hará nada más y nada menos que ante el Real Madrid.

Sus datos INTERNACIONAL: Valencia EQUIPOS DE 1ª DIVISIÓN: Valencia (2016 - 2022) Paris Saint-Germain (2022 - 2024) West Ham United (2024 - 2025) FECHA NACIMIENTO: 2 de enero de 1997 (28 años) ALTURA: 180 cm PIE PREFERIDO: Derecho POSICIÓN: Centrocampista Mapa de calor con sus posiciones en la última temporada Dirección de ataque Amarillo: zonas en las que se situó el jugador durante esta temporada Naranja y rojo: zonas en las que ha estado más presente VALOR DE MERCADO 17 millones de euros Media de puntuaciones sofascore los últimos 6 partidos de la premier league Media 7 6,78 6,8 6,3 05/04/25 West Ham 2 Bournemouth 2 19/04/25 West Ham 1 Southampton 1 13/04/25 Liverpool 2 West Ham 1 7,2 6,9 6,5 11/05/25 Manchester United 0 West Ham 2 04/05/25 West Ham 1 Tottenham 1 18/05/25 West Ham 1 Forest 2 Fortalezas Creador de juego Llegador de segunda línea Debilidades Duelos aéreos Características del jugador Vista general de atributos basada en el rendimiento durante el último año Atributos de Soler Media de jugadores en su posición ATACANTE 54 CREATIVIDAD TÉCNICA 61 59 36 38 TÁCTICO DEFENSA

La dirección deportiva ha apostado por tres perfiles que no necesitan demasiadas presentaciones. No hace falta llamar al técnico o jugador de turno para que haga una radiografía de cómo juega Carlos Soler. Las salidas en los últimos años de futbolistas indiscutibles y con peso y experiencia como Le Normand, Merino o Zubimendi ha hecho que la dirección deportiva gire a por Caleta-Car (1996), Carlos Soler (1997) y Gonçalo Guedes (1996) y no a por futbolistas por hacer. Eso sí, los tres son jugadores que han demostrado un potencial tremendo y apuntaban a ser importantes en el fútbol europeo, pero por un motivo u otro no han terminado romperla.

Soler, por ejemplo, tiene en su palmarés una Copa con el Valencia, dos Ligue 1 y una Copa de Francia con el PSG. También es campeón de Europa sub-21 con España mientras que en su cuello también cuelga una plata olímpica. Del mismo modo, de la mano de Luis Enrique ha debutado y marcado en un Mundial. Más de lo mismo con Caleta-Car, subcampeón del Mundo con Croacia. También es mundialista Guedes con Portugal. Ahora está por ver si los tres marcan las diferencias en la Real puesto que la competencia sigue siendo férrea. Caleta-Car y Jon Martín se han compartido dos titularidades mientras que Guedes ha salido dos veces desde el banquillo.

Analizando los últimos mercados de la Real, queda claro que la dirección deportiva ha cambiado el tiro durante este periodo estival. La mayoría de fichajes de los últimos años eran apuestas jóvenes. El pasado verano se invirtieron 20 millones en Óskarsson (19 años), 10 en Sucic (21 años), 8,7 en Sergio Gómez (23 años) y 6,5 en Javi López (22 años), futbolistas a los que le sobra el talento pero que todavía necesitan partidos y experiencias para hacerse un nombre importante en el fútbol europeo. El único que se salía de ese tipo de incorporación era Aguerd, que a sus 28 años vino a cubrir la experiencia que tenía Le Normand. A la Real se le genera un problema cuando estos jugadores llamados a marcar las diferencias en un futuro todavía no terminan de hacerse al presente.

Óskarsson todavía no se ha hecho con la titularidad, Sucic pelea por un hueco en el poblado centro del campo que ahora tiene más competencia con la llegada de Soler mientras que Sergio Gómez en este momento es lateral y si quiere ser titular se las tiene que ver con Aihen y no con Barrenetxea como el año pasado. Si durante el pasado verano se apostó por talento joven, hace dos la Real también incorporó a Zakharyan, por aquel entonces un futbolista desconocido para el aficionado de la Real. El ruso costó doce millones de euros, tenía 20 años y no había salido de su país cuando aterrizó en Zubieta. De ahí sus claros problemas de adaptación por no conocer el problema a los que hay que sumar sus continuos problemas físicos. Ha arrancado la tercera temporada y todavía no ha podido demostrar el futbolista que es. Cierto es que en ese mercado la Real lo completó con perfiles más experimentados como Odriozola (27 años), Traoré (31 años), Tierney (26 años) y André Silva (27 años).

Sin embargo, la Real viene haciendo en los últimos años apuestas por jóvenes que no todos han salido como se esperaba. En verano de 2022 la Real fichó a Sadiq (25 años), Brais (25 años), Kubo (21 años) y Sorloth (26 años), mientras que el que sí que fue una apuesta fallida fue Momo Cho (18 años). Con el francés la Real al menos recuperó la inversión, algo que no ha podido hacer con futbolistas como Sadiq o Carlos Fernández, que aterrizó en Donostia bastante joven porque por aquel entonces tenía 24 años.

Sucedió algo similar en el mercado veraniego de la 19/20 cuando la Real se lanzó a por un desconocido Isak (19 años) que luego la terminó de romper dejando 70 millones en caja. Junto al sueco vinieron Portu (27 años), otro fichaje muy desacertado como Sagnan (20 años), Remiro (24 años) y Odegaard, que a sus 20 años se hizo dueño y señor del centro del campo de la Real. Unos funcionan y otros no, pero este verano la dirección deportiva ha ido a buscar experiencia al mercado de fichajes.

