«Tolosa nos dice 'no' a todo»

A. González Egaña San Sebastián Viernes, 21 de febrero 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Tolosa no nos hace ni caso. Nos dice no a todo. Cada vez que los bedaioarras vamos a pedir algo, siempre es no. Aquí no se gastan ni un euro». Con estas palabras se expresa Joxe Mari (prefiere omitir su apellido), vecino del barrio tolosarra de Bedaio y uno de los más de cincuenta que asistieron hace unos días a la 'herri bilera' en la que se inició «una reflexión» para llevar a cabo una nueva ordenación vecinal que supondría dejar de pertenecer a Tolosa y ser parte de Amezketa. Ambos municipios están gobernados por EH Bildu. Si la iniciativa saliera adelante, se haría en orden a la Norma Foral 2/2003, de 17 de marzo. Esta tarde, a las 18.30, se volverán a reunir en la sociedad de Bedaio para votar la propuesta. Todo apunta a que podría salir aprobada por una amplia mayoría.

Llegar al barrio de Bedaio desde el centro de Tolosa supone veinte minutos en coche y cobertura de móvil cero, después de pasar por Alegia y el barrio Ugarte de Amezketa en la carretera GI-3711. La distancia de 17 kilómetros que separa este paraje con el centro de la ciudad papelera ha llevado a los bedaioarras a inclinarse por preferir una relación municipal con Amezketa, situada a 9,5 kilómetros y diez minutos en coche. Ir a pie entre Bedaio y Amezketa, sin embargo, no es tarea fácil ya que supone una hora y media de caminata, «dependiendo de para quién», acota Joxe Mari.

Como ejemplo del olvido administrativo con los bedaioarras al que se refiere, cita que todavía están esperando el arreglo de dos caminos de acceso a sendos caseríos de la zona. «Estaba aprobado, pero finalmente ese dinero lo han destinado a otras cosas. Se lo han gastado y nos hemos quedado sin esa mejora para el barrio», expresa Joxe Mari que se queja de que los impuestos en Tolosa «son cada vez mayores pero no repercuten en mejoras para nosotros».

El enclave de Bedaio, una extensión de terreno bastante mayor que el resto de Tolosa, se encuentra ubicado en el extremo norte del Parque Natural de Aralar y sus habitantes apenas llegan al centenar. El panadero acude cada día a Bedaio y una vez a la semana suben el pescatero y el frutero. En sus calles es difícil encontrar, por la mañana, a alguno de sus vecinos. La mayoría están ocupados en sus tareas laborales fuera de Bedaio o los más pequeños, en torno a una quincena, acuden a clase a la ikastola de Amezketa, –los de Infantil y Primaria– o a Alegia, si cursan DBH (ESO), y no se les ve por el entorno hasta las cinco de la tarde o algo más, ya que algunos también cursan extraescolares en el pueblo vecino.

A la ikastola en Amezketa

El entorno escolar y las relaciones que genera a los estudiantes es uno de los motivos por los que muchos de sus vecinos consideran que sería mejor separarse de Tolosa y comenzar a ser parte del municipio de Amezketa. Iñigo, otro de sus vecinos, se afanaba ayer en las tareas domésticas antes de incorporarse al turno de tarde en la fábrica. Padre de dos niños de corta edad, apelaba precisamente a la «comodidad» que supondría en su caso la nueva ordenación vecinal con Amezketa. «Nuestros hijos estudian en la ikastola del municipio amezketarra porque ir a Tolosa nos supone mucha más distancia. Los dos tienen allí los amigos y al final la vida la haces más en Amezketa», expone Iñigo que también prefiere no dar más datos personales. «No solo estamos a favor por el tema educativo sino porque en general sería mucho más cómodo».

Ambos vecinos, Iñigo y Joxe Mari, no se atreven a asegurar, por el momento, que la modificación que proponen para depender de Amezketa y no de Tolosa vaya a mejorar su vida, «eso nadie lo sabe, pero al menos el Ayuntamiento seguro que nos hará más caso».

Los alcaldes de Tolosa y Amezketa, dispuestos a hablar con los vecinos El alcalde de Tolosa, Andu Martínez, anunció ayer que el Ayuntamiento se reunirá con los bedaioarras, «tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, y veremos qué plantean, estudiaremos qué implicaciones tiene el proceso, que de entrada parece largo y complicado, y valoraremos cómo se podría emprender ese camino de forma conjunta». Indicó que «oficialmente no se ha realizado ninguna solicitud, en Tolosa ni en Amezketa». Mikel Arteaga, primer edil de Amezketa, dijo que desconoce «cómo se va a llevar a cabo el proceso, de seguir adelante y cómo podría afectar» al municipio «tanto positiva como negativamente». «Habría que analizarlo bien, con los vecinos de Bedaio y el Ayuntamiento de Tolosa», subrayó.

