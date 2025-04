A. González Egaña San Sebastián Lunes, 28 de abril 2025, 00:10 | Actualizado 00:28h. Comenta Compartir

«Creo que es una obligación moral recordar a nuestros familiares deportados en los campos nazis». Así habla Rosa Otermin, hija de Antxon Otermin, que junto a Julio Mayoral, sobrino nieto de otro deportado, Francisco Rodríguez, ofrece una estampa del sufrimiento que padecieron tantos vascos en el campo de concentración de Mauthausen. Y el Gobierno Vasco les recordará y homenajeará junto con los otros 251 vascos deportados a los campos del nazismo en un acto que tendrá lugar este próximo sábado en Irun, en el recinto ferial de Ficoba.

El tributo, que irá dirigido a los 243 hombres y 10 mujeres, de los que fallecieron 113, sobrevivieron 125 y se desconoce el destino de otros 15, contará con la asistencia de representantes de 80 de sus familias. Será el primer tributo conjunto a todos ellos -hasta ahora se habían realizado algunos actos en el ámbito territorial o local- y estará presidido por el lehendakari, Imanol Pradales. De los más de dos centenares de ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, fueron 77 los guipuzcoanos que padecieron el horror de la deportación entre 1940 y 1945 por haber defendido la democracia -representada por el Gobierno Vasco y la Segunda República española- en los años precedentes.

El acto institucional denominado 'Nazismoaren esparruetara deportatutako euskaldunak gogoan 1945-2025 Memoria de la deportación' ha sido impulsado y promovido con motivo del 80 aniversario de la liberación de los campos de concentración nazis para dar a conocer y difundir este hecho por parte de la Coordinadora Vasca para la Memoria de la Deportación 1940-1945 y por Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Antxon Otermin López Donostia

Biografía Nacido en Donostia el 5 de enero de 1906, fue miembro del PCE y afiliado a la UGT

Huida Dirigió el barco que llevó a su familia y otros republicanos desde Girona a Francia

Cautiverio Se unió a la resistencia francesa y acabó en un campo de concentración alemán hasta 1945. Se estableció en San Juan de Luz

La memoria de estas víctimas y su experiencia ha sido desconocida para la mayoría de la sociedad vasca y la deportación, tal como se conoce este episodio en Europa, no ha formado parte de la memoria colectiva en Euskadi. Han sido muchos familiares, entre ellos el historiador Etxahun Galparsoro, autor del informe 'La deportación de los vascos a los campos del Tercer Reich (1940-1945)', quienes han ido reuniendo pieza a pieza el puzle del relato de su padre, tío o aitona, a lo largo de décadas en numerosos casos.

El próximo sábado se cumplirán ocho décadas desde que el último grupo de vascos fue liberado de los campos de concentración del Tercer Reich y los guipuzcoanos Rosa Otermin y Julio Mayoral, dos de tantos familiares que han rescatado «del olvido» el horror que vivieron estos deportados vascos del nazismo, se han prestado a compartir su historia con este periódico, días antes del acto en Irun. Y lo hacen a través de la memoria de su aita Antxon Otermin López y de su tío Francisco Rodríguez García, respectivamente. Los dos tuvieron que abandonar su tierra, se unieron a la resistencia francesa entre 1940 y 1945 y acabaron deportados en los campos del Tercer Reich.

Un marinero donostiarra

Para comprender cómo llegaron estos ciudadanos vascos hasta los campos de concentración del nazismo es necesario remontarse hasta la guerra civil, origen y causa de su posterior deportación. El marinero donostiarra Antonio Otermin López es uno de los 77 guipuzcoanos deportados. Nació el 5 de enero de 1906, y era miembro del PCE y afiliado a la UGT. «Era una de las personas de confianza del dirigente comunista Jesús Larrañaga. Debía de ser una especie de agitador de masas o alguna cosa así, contaba mi madre», relata su hija Rosa Otermin.

«Hacer este ejercicio de memoria es bueno para tantos vascos a los que destrozaron la vida, como es mi propio caso» Rosa Otermin Hija de Antxon Otermin

Antxon, como era conocido en su entorno, trabajaba en la Pescadería de San Sebastián y vivía con su pareja Ramona López y su hija Ninel en la calle Idiakez, cuando estalló la guerra civil y tuvieron que salir, con lo puesto, primero a Bilbao, después, huyendo de las bombas, a Santander para llegar a Francia en barco y viajar después a Cataluña, la zona republicana donde permanecieron el resto de la contienda. En 1939 cuando se produce el episodio histórico conocido como 'La Retirada' el gran éxodo de republicanos españoles hacia Francia tras la derrota de la República, Antxon será el capitán que dirigirá hasta el país vecino el último barco que logró salir del puerto de Rosas, en Girona, antes de que llegaran las tropas franquistas. A bordo iba su familia y otros republicanos como ellos.

Tras un tiempo en Francia la madre de Rosa regresó a Donostia con sus dos hijas, Ninel (leído al revés era Lenin) y la propia Rosa, recién nacida en Cahors, la abuela y una tía. En San Sebastián lo habían perdido todo, su casa estaba ocupada por franquistas y tuvieron que sobrevivir como pudieron en una habitación que consiguieron alquilar y donde se alojaban hasta nueve personas. Recuperar su vida no fue fácil, la madre de Rosa rehizo su vida y se casó con un viudo con dos hijos. Antxon se quedó en Francia y allí se unió a la resistencia francesa hasta que fue apresado y conducido al campo de concentración de Buchenwald, uno de los primeros y más grandes en territorio alemán. Estaba ubicado en la colina de Ettersberg, cerca de la ciudad de Weimar. Otermin estuvo preso allí entre el 1 de enero de 1944 y el 11 de abril de 1945 y se establece en San Juan de Luz.

Ampliar

Tuvieron que pasar muchos años hasta que Rosa reunió información sobre los detalles del exilio su padre. Dos coadjutores de la parroquia de Loiola que acudieron en 1960 al funeral del lehendakari José Antonio Aguirre en San Juan de Luz contactaron con él y facilitaron a Rosa su dirección y un 'pase de favor' para poder ir a Francia a verle. Se cartearon y pudieron empezar a visitarle esporádicamente. Rosa Otermin recuerda que su aita «siempre iba en mangas de camisa porque no quería que le viéramos el 'tatuaje' que llevaba en el brazo, la huella de su paso por el campo de Buchenwald. No le gustaba contar sus penurias, lo poco que pude sonsacarle de su cautiverio es que trabajó de carpintero y que planeaban una fuga que no llegó a producirse porque tuvieron noticias de que se acercaba su liberación». Antonio Otermin fue un apátrida de por vida. Nunca regresó a San Sebastián. Se ganó la vida de marinero y falleció en San Juan de Luz en 1973. Su hija Rosa considera que es «una obligación moral» dar testimonio «del horror que vivió» su aita. «Tengo tanta rabia dentro que creo que hay que hacer este ejercicio de memoria por tantos vascos que lo pasaron mal como él y también por mí misma porque me destrozaron la vida», se emociona Rosa Otermin mientras muestra los recuerdos gráficos de su aita.

Ampliar Julio Mayoral con uno de los documentos que logró rescatar de su tío abuelo. F. DE LA HERA

El peluquero de Irun

El irunés Julio Mayoral Cerrato relata la historia de su tío abuelo Francisco Rodríguez García, nacido en Irun, republicano y afiliado a UGT. En 1936 regentaba una peluquería en el barrio de Behobia, en el bajo donde vivía junto a su hermana menor y sus padres. Luchó en Irun durante la guerra civil y con la entrada de los golpistas pasó a Hendaia y de allí a Cataluña donde siguió combatiendo en la guerra en antiaéreos de la Defensa Especial contra Aeronaves (DECA). La investigación de Julio Mayoral sobre Francisco Rodríguez arranca hace varias décadas, cuando una tía suya, exiliada en Francia, le trasladó «su pena por no saber cuándo había nacido su abuela. Quería completar esa fecha en la lápida». Julio comenzó a investigar y a construir el árbol genealógico de la familia.

Francisco Rodríguez García Irun

Biografía Nació en Irun y fue republicano y afiliado a UGT. Tenía una peluquería en Behobia

Guerra Civil Luchó en Irun y pasó a Hendaia y luego a Cataluña

Cautiverio Fue apresado en Francia y pasó por los campos de concentración de Gurs (Francia) y Mauthausen (Alemania). Asesinado en 1942 en Gusen (Austria)

Lo último que supieron de Francisco es que pidió a su tía «utensilios de peluquería. Se los enviaron a través de la Cruz Roja y tras recibirlos respondió que no le mandaran más porque le iban a 'trasladar'. A partir de ahí no se supo más». Julio Mayoral ha logrado confirmar algunas fechas de la historia de Rodríguez, entre ellas la de febrero de 1939 cuando volvió a pasar la frontera y fue encerrado en Argelès sur Mer. De ahí pasó al campo de Gurs del que salió para ingresar en el ejército francés. En junio de 1940 fue apresado por los alemanes en Lyon y deportado a Mauthausen el 31 de marzo de 1941. Siete meses después fue trasladado a Gusen (Austria), donde le asesinaron el 2 de enero de 1942.

Hace dos años Julio Mayoral viajó a Austria para reconstruir parte de lo que pudo vivir su tío abuelo Francisco en su deportación. «Quise hacer el viaje en tren, como él, paré en la estación de Mauthausen y fui andando hasta el campo de concentración. Llevé una placa en su memoria que fue colocada en el Memorial de Gusen. Fue una experiencia inolvidable, quería darle sentido a todo lo que había investigado».

«Hice como él; fui en tren a la estación de Mauthausen, y luego a pie al campo de concentración... Una experiencia inolvidable» Julio Mayoral Sobrino nieto de Francisco Rodríguez

En la actualidad Mayoral no ha dejado de investigar y le gustaría poder compartir su experiencia «con todo aquel que tenga interés, principalmente con los jóvenes, para que entre todos sepamos valorar el esfuerzo realizado por estas personas».

Comenta Reporta un error