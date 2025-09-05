Carlos G. Fernández Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

Esta semana se cumplen 80 años desde la firma que marcó la rendición de Japón, es decir, el final oficial de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces hasta hoy, los cambios en el país han sido más que espectaculares. De un país expansionista con altas dosis de fanatismo —y grandes crímenes de guerra a sus espaldas— a uno sin ejército, con una robusta economía exportadora de tecnología y entretenimiento, que mantuvo sus traumas en silencio mucho tiempo (las bombas atómicas, la ocupación estadounidense, su propia culpa...) y encontró formas de abordarlos a través de la cultura popular. Hoy es uno de los países más envejecidos del mundo, adelantado a otros como el nuestro, que lucha como puede contra lo que han llegado a llamar un «suicidio demográfico». El periodista e historiador Israel Viana nos ilumina hacia el pasado, y nuestro analista internacional Zigor Aldama nos habla del presente del país.