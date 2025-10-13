«Hemos recogido 3.374 colillas en el muelle»

La pizarra con la cantidad de residuos retirados del muelle de San Pedro, expuesta ante los gigantes Zabor y Bio.

Elena Viñas Pasaia Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26

La escala realizada estos últimos días en el puerto de Pasaia por la Blue Expedition, la gran campaña europea para frenar la invasión de plásticos marinos, ha permitido sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger la naturaleza y, en especial, los océanos. Entre los actos programados, destaca la recogida de residuos llevada a cabo en el muelle de San Pedro.

Los participantes, personas de todas las edades que se enrolaron en la aventura, dispusieron de 45 minutos para recoger los residuos que encontraron entre la lonja pesquera y el barco museo ecoactivo 'Mater', una superficie inferior al kilómetro de longitud. A continuación, se ocuparon de su caracterización. Los resultados fueron muy llamativos.

«Hemos recogido un total de 3.374 colillas en el muelle», manifiesta Izaskun Suberbiola, responsable del 'Mater'. La cifra impactaba a cuantos la veían reflejada en la pizarra colocada en ese mismo muelle, a las puertas de la carpa en la que el público tenía la oportunidad de descubrir la exposición interactiva 'Cuidando el mar para cuidar la vida'.

Los visitantes reparaban en otros datos no menos relevantes, como las 66 latas de refresco que se habían hallado en la misma zona, los 365 trozos de papel, los 179 microplásticos y los 89 envoltorios de golosinas, entre otros residuos. «Con el aire, todo eso puede acabar en el mar», recordaba Suberbiola.

Fueron precisamente las colillas retiradas a pocos centímetros de la lámina del agua uno de los elementos elegidos por el «artivista» Alex Carracosa para desarrollar un taller con los más pequeños de la casa.

Además, la experiencia permitía firmar el Compromiso Azul, un manifiesto que marca el nacimiento de la red Blue Ambassadors y que está liderado por el 'Mater' y el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El diputado José Ignacio Asensio señalaba que «con el Compromiso Azul queremos dejar claro que Gipuzkoa está en la vanguardia de la lucha contra los plásticos marinos. Hoy demostramos que sumando fuerzas —instituciones, sector marítimo y ciudadanía— podemos construir un futuro más sostenible y justo, y generar también nuevas oportunidades en torno a la economía azul».

