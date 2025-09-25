«Esta programación reforzará la vida cultural»

Ainhoa Salaberria y Jon Legorburu durantela rueda de prensa de presentación de la programación de cultura de otoño.

Elena Viñas Lezo Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:52

El Ayuntamiento de Lezo ha presentado la agenda cultural diseñada de septiembre a diciembre de este año. Jon Legorburu, concejal de Cultura, y Ainhoa Salaberria, técnica del Departamento municipal de Cultura, han dado a conocer los detalles de las principales actividades que tendrán lugar en la localidad durante los próximos meses.

La agenda incluye una «amplia» oferta dirigida a todos los públicos y edades. Durante los próximos cuatro meses, en Lezo habrá teatro infantil, cine, danza, actuaciones musicales, cuentacuentos, tertulias literarias y eventos especiales. En palabras de Legorburu, «esta programación pretende reforzar la vida cultural de Lezo, dando la oportunidad a la ciudadanía de disfrutar de una oferta de calidad en el propio pueblo».

Por su parte, la técnica municipal de Cultura, Ainhoa Salaberria, ha explicado que, siguiendo la tendencia de los últimos años, el programa incluye espectáculos para toda la ciudadanía, «tanto para niñas y niños como para personas adultas». «Queremos satisfacer los intereses de toda la ciudadanía a través de diferentes formatos», ha manifestado Salaberria.

De este modo, entre septiembre y diciembre se han organizado un total de 47 actividades, que abarcan todo tipo de expresiones artísticas y culturales. Entre las actividades más destacadas se encuentran las que acogerá el Auditorio Gezala en los próximos meses. Se mantendrán el teatro destinado a los más pequeños de la casa, el cine infantil y el cine en familia, así como los espectáculos de teatro y danza de los domingos. Habrá obras «variadas» y «muy interesantes» en los meses que se avecinan.

La música, protagonista

Las actuaciones musicales organizadas por la Escuela Municipal de Música Tomás Garbizu son también una parte «importante» del programa presentado. En sus páginas puede comprobarse cómo este año «han preparado actividades de formato y carácter diverso».

Además, la literatura tendrá, igualmente, su espacio propio y no solo para la ciudadanía adulta, ya que las tertulias literarias seguirán en marcha en la biblioteca municipal. También habrá sesiones de cuentacuentos para despertar la afición de los más jóvenes en otoño.

Proyectos «especiales»

Del mismo modo, habrá proyectos «especiales». Según han declarado los responsables municipales, son proyectos que se engloban dentro de la programación cultural de otoño en Lezo, pero que también destacarán por sí mismos.

Entre estos, se halla el III Concurso de Textos Breves de Teatro, que culminará con «un partido de lecturas dramatizadas». Se celebrará el 4 de octubre en el patio de recreo de Lezo Herri Eskola. El acto consistirá en una lectura dramatizada de los seis textos que resulten finalistas y el público elegirá cuál será el texto ganador de esta edición. Todos los años es una cita especial y, un año más, además del «partido», el programa del día se completará con varias actividades. El Ayuntamiento de Lezo y la compañía Hika Teatroa presentarán toda la información próximamente.

Otro proyecto especial será la quinta edición del Poesia Kaia. Los días 6 y 8 de noviembre la poesía tomará Lezo. Así, el jueves tendrá lugar un coloquio poético que, bajo el título 'Mugako Poetika', comenzará, a las 19.00 horas, en Kultur Aretoa. El sábado, también a las 19.00 horas, pero en el Auditorio Gezala, tendrá lugar el recital de poesía.

El encuentro Antzerki Ametsetan completa la lista de proyectos especiales. Por segundo año consecutivo, Lezo acogerá el encuentro de compañías de teatro amateur, que se anuncia para los días 18, 25 y 26 de octubre. En estas fechas se podrán ver obras de compañías de teatro amateur vascas.

Por lo tanto, el otoño también estará lleno de cultura en Lezo, ya que el Ayuntamiento ha preparado un año más un programa de diversas disciplinas, formatos, grupos y actividades. El folleto del programa está visible en la web del Ayuntamiento de Lezo, en la sección de agenda, y llegará a los hogares de la localidad en los próximos días.

Las entradas e invitaciones para la mayoría de los actos ya están disponibles en la página web www.sarrerak.lezo.eus, en las oficinas del Departamento municipal de Cultura y Euskera del Ayuntamiento de Lezo (Donibane Kalea, 2) y en la taquilla en el momento de las representaciones.

Desde el Ayuntamiento se informa que las entradas para el encuentro Antzerki Ametsetan aún no están disponibles, aunque el Consistorio añade que dará a conocer en breve cuándo y cómo se podrán adquirir.

Por último, el concejal de Cultura, Jon Legorburu, ha invitado a los lezoarras a acudir a las actividades que conforman el programa, disfrutar de la cultura y apoyar las obras que les gusten. Asimismo, ha querido animar a la población lezoarra a que obtenga la Gezala Lagun Txartela, ya que con esta tarjeta tendrán la oportunidad de beneficiarse de ventajas y descuentos para los actos culturales de Lezo.

