«El objetivo es ganar nuestra tanda»

Es difícil describir lo que sentirán este domingo. Es el final de una temporada en la que ha habido de todo. Momentos buenos y algunos en los que ha habido que apretar los dientes, pero Hibaika dirá agur en el mayor escenario del remo. La Concha. Las de Iñaki Mendizabal remarán en las aguas de la bahía en una jornada en la que la bandera está lejos, pero en el que lo darán todo.

Bogarán en la primera tanda tras haber marcado el séptimo mejor tiempo (10:57), 14 durante el pasado domingo. Una marca que tuvo mucho que ver con las condiciones que encontraron las remeras errenteriarras. Y es que el viento fue determinante, algo que se pudo ver en las diferencias con la primera tanda. Junto a la Madalen estarán Astillero, Donostiarra y Hondarribia, quienes también sufrieron con el viento. Un grupo en el que las errenteriarras pueden acabar primeras si hacen su trabajo. En este sentido, Iñaki Mendizabal, entrenador de Hibaika aseguró tras finalizar la tanda del pasado domingo que «pienso que el segundo fin de semana estará muy igualado, por lo que buscaremos estar adelante».

No obstante, no será sencillo, ya que parece que la mar cobrará protagonismo. Se espera un oleaje de dos metros, algo similar a lo que se vivió en la clasificatoria, donde Hibaika demostró que las condiciones del mar pueden ser favorables. No obstante, todo dependerá de cómo se reme. En esta ecuación también entran en juego las calles, las cuales no se conocen hasta instantes previos a la regata.

«Veo a las chicas muy animadas y concentradas. Ya demostramos en la clasificatoria que con mala mar podemos dar guerra»

«La calle tres, la mejor»

De cara a la regata, «parece que va haber olas de dos metros que junto al viento, de componente sur-suroeste puede hacer que haya sorpresas». Unas condiciones que hacen que «la tercera calle sea la más atractiva a priori», asegura el técnico. Esto se debe a que «en la ida puedes jugar con irte algo más a la calle cuatro, mientras que la isla te puede proteger si el viento viene de donde está pronosticado».

Sea cual sea el resultado del sorteo que determine la calle por la que bogará Hibaika, lo cierto es que «veo a las chicas muy animadas y concentradas. Ya demostramos en la clasificatoria que con condiciones de mala mar podemos dar guerra, y eso es lo que espero. El objetivo debe ser ganar la tanda».

Por su parte, y preguntado por las declaraciones del entrenador de Orio masculino, Iker Zabala, Mendizabal concuerda con lo dicho por el técnico de la San Nikolas. «Creo que no nos dejan hacer mucho. Al final somos parte de las regatas y en ese sentido salimos perjudicados», asegura. Asimismo, subraya que «nos miran con lupa. Y si ven que hay algo sancionable por culpa de un entrenador, no entiendo por qué se sanciona a los remeros». Por su parte, el técnico de la Madalen ve «desmedida» la sanción que se le impuso a Zarautz en la clasificatoria por soltar la estacha.

La afición les ayudará

Como no podía ser de otra manera, las remeras de Hibaika no se encontrarán solas. Y es que aunque sean trece remeras y una patrona, la Marea Beltza les apoyará fuera del agua. En esta línea, se espera que los aficionados reciban al grupo a las 09.30 horas del domingo en las portaletas. Por ello, desde el club hacen un llamamiento a la marea a que se una a la fiesta de la jornada dominical, con la cual se cerrará la temporada de remo. Asimismo, se rendirá tributo 'Txentxo', integrante de la charanga recientemente fallecido.

