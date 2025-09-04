Qué pasa si Rusia anula el GPS de tu avión Las interferencias que sufrió el avión de Ursula Von der Leyen el pasado fin de semana pudieron comprometer su seguridad, aunque las aeronaves disponen ya de sistemas de navegación alternativos diseñados para operar incluso sin GPS

El vuelo Varsovia–Plovdiv era uno más en la apretada agenda de la presidenta de la Comisión Europea. Y es que el pasado fin de semana Ursula Von der Leyen se encaminaba rumbo a Bulgaria para reunirse con el primer ministro del país, Rosen Zhelyazkov. Eso sí, lo que parecía un vuelo rutinario estuvo a punto de convertirse en un serio contratiempo que pudo comprometer su seguridad: la aeronave sufrió interferencias en su sistema GPS de forma inesperada y, por si fuera poco, después de que todo el sistema de navegación del aeropuerto de destino colapsara.

Aunque el avión sobrevoló la zona de aterrizaje más tiempo de lo esperado y los pilotos tuvieron que guiarse con mapas físicos en lugar de los sistemas electrónicos habituales, las interferencias en las señales satelitales no impidieron que el avión vuele con seguridad. Los pilotos cuentan con otros mecanismos de navegación anteriores al desarrollo del GPS en la década de 1970.

Ampliar Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

¿Qué sucede cuando falla el GPS? Los aviones cuentan con sistemas de respaldo dependientes de radioayudas terrestres. ESTACIÓN VOR/DME El radiofaro onmidireccional de muy alta frecuencia (o VOR por sus siglas en inglés) es una estación terrestre que emite señales de radiofrecuencia a los aviones. Conocido como DME, el equipo de medición de distancias es una tecnología que envía una señal desde el avión a la estación y mide el tiempo que tarda en recibir respuesta. Así, calcula la distancia de la aeronave con la estación. 1 2 ¿Cómo funciona la radionavegación VOR? Los pilotos sintonizan la estación VOR más cercana y eligen el radial, es decir, la ruta que quieren seguir. Están en la mayoría de los aeropuertos o en puntos clave de rutas aéreas. El equipo indica si el avión está alineado con la ruta o si debe corregir el rumbo

A partir de 2022, coincidiendo con el inicio de la invasión rusa en Ucrania, la Autoridad de Servicios de Tráfico Aéreo de Bulgaria ha denunciado un aumento de estas interferencias, de acuerdo al 'Financial Times'. Las autoridades búlgaras sospechan que Rusia está detrás de las injerencias, según informó la Comisión Europea tras el incidente con Von der Leyen. Entre ellas, se destacan el «spoofing» y el «jamming». El caso de Von der Leyen no es aislado: se trata de incidentes muy comunes en el este de Europa.

Aunque ambas interfieren con las señales GPS, el «spoofing» consiste en enviar señales falsas para manipular la navegación, logrando que la aeronave se desvíe. El «jamming», por su parte, es una interferencia similar a un grito en medio de una conversación, que vuelve imposible comprender el posicionamiento que brindan los satélites.

¿Cómo funciona un GPS? «Global Positioning System» (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global es una red de satélites desarrollada por Estados Unidos que permite a los dispositivos receptores localizar su propia posición sobre la Tierra. Actualmente GPS cuenta con 31 satélites operativos. Para determinar su posición el usuario debe utilizar cuatro o más satélites. Trilateración Método matemático utilizado por los satélites para determinar la posición relativa del avión Dispositivo receptor Recibe la posición exacta de la aeronave sobre la Tierra POLONIA Varsovia UCRANIA BULGARIA Plovdiv Las interferencias en las señales GPS son recurrentes en los países cercanos a la guerra. Afectan a la aviación y a la navegación marítima.

El descenso SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL Conocido como ILS, es una guía para las aeronaves a la hora de aterrizar. Se suele utilizar en condiciones de baja visibilidad como lluvia o niebla. Se compone por: Antena localizadora Ubicada al final de la pista, emite señales para guiar lateralmente al avión. Localizador 1 Senda de planeo 2 Antenas ubicadas al comienzo de la pista para guiar verticalmente al avión. Indican si desciende en el ángulo correcto

Aunque las interferencias GPS representan un desafío para la aviación moderna, los sistemas de respaldo garantizan seguridad total en todos los vuelos. Los sistemas de radionavegación tradicionales ofrecen herramientas completamente fiables para navegar sin inconvenientes cuando sea necesario.

