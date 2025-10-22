Mimos y consejos para un bienestar sensorial

Parte de estos talleres se desarrollaron en el exterior de Druni, en los amplios pasillos de Garbera, bajo la mirada de quienes acudían también a hacer sus compras.

Ane Bergara Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:47 Comenta Compartir

El cuidado de la piel, las nuevas tendencias en maquillaje o esas últimas pequeñas revoluciones en el terreno de la cosmética interesan, y mucho, en Gipuzkoa. Así se pudo confirmar en los 'beauty days' celebrados en Garbera, de la mano de Druni, en las tardes del lunes y martes. Llaman la atención, además, a un público muy variado y, como muestra, un detalle: si el lunes se completó el aforo, el martes este se duplicó para dar respuesta a la expectación.

La dinámica era tan sencilla como interesante y acertada: las sesiones se diferenciaban en dos partes, una en la que se presentaban diferentes productos de todo tipo de gamas que están triunfado por distintos motivos y otra mitad más práctica en la que se desarrollaban talleres centrados en temáticas en boga. El cuidado de nuestra piel y nuestro bienestar se basa también en los sentidos y las fragancias tuvieron protagonismo.

La responsable del encuentro del lunes, Ana Aldid Villa, del departamento de formación de Druni Perfumerías, llegó desde Valencia. «Hemos organizado un taller de tendencias muy enfocado a la cosmética, a su tecnología y a esos nuevos maquillajes con 'looks' inspirados en la pasarela. Hemos terminando hablando de fragancias, especialmente de las novedades de este otoño - invierno, con notas olfativas que recuerdan a frutas y las flores en el caso de las femeninas; y a los cítricos y las maderas en las masculinas. Todas ellas son posibles regalos para Navidad», señalaba tras la sesión del lunes.

El martes, sus compañeras Xiomara Osorio, responsable, y Sandra Gallardo, encargada de Druni Perfumerías hablaron sobre cómo utilizar los productos más demandados en la 'skin care', se vieron tendencias en cosmética y maquillaje, se trató sobre fijación y peinados y se presentaron fragancias. «Y, sobre todo, hemos respondido a muchas dudas y preguntas», resumía Gallardo.

Experiencias únicas

También estaba muy contenta con el resultado Nuria Vegas, gerente de Garbera: «La valoración es súper positiva. Han sido días de aprendizaje, consejos y tendencias. Es un gusto ver a la gente muy ilusionada con estas actividades y eso nos motiva a seguir creando experiencias únicas dentro de nuestra comunidad. Hay que dar las gracias a Druni y a sus formadoras, expertas que nos ha recomendado cómo cuidarnos por dentro y por fuera», finalizaba.

¿Y qué pensaban los verdaderos protagonistas de estos 'beauty days', sus asistentes? Las opiniones eran, como el perfil de los participantes, muy diversas, pero con dos puntos en común: todos estaban satisfechos con la experiencia y todos la repetirían.

Marco, por ejemplo, reivindicaba que «los hombres también usan maquillaje y nunca está de más adquirir conocimiento», mientras que su compañera Amaia Diez reconocía que «me quedo con la explicación de cómo aplicar los diferentes productos y qué debemos tener en cuenta para ello». A Claudia Pinto le había generado mucha curiosidad poder conocer «las mascarillas coreanas que tanto me salen en TikTok» y su amiga Ainhize López destacaba la importancia de conocer «qué significa cada aroma en una fragancia».

A Leire y Elena Hidalgo, por su parte, les habían encantado las mascarillas y las diferentes técnicas de maquillaje, destacando el colorete. Natalia Corona incidía en la importancia de «ver las tendencias en persona y aprender en ese mismo momento cómo se aplican» y a su compañera Natalia Burinaga le había llamado la atención ver cómo se prepara la piel de un chico para el maquillaje.

También en familia

Hay que destacar también que el interés por conocer productos y tendencias relacionados con el mundo del maquillaje y la cosmética alcanzan a hombres y mujeres de todas las edades, como se ha podido comprobar en estos dos días. Las formadoras de Druni, conscientes de ello, adaptaban tanto las técnicas a desarrollar como los productos a presentar a los intereses que pudieran tener las personas asistentes. Algunas acudieron en cuadrilla, pero también se pudo ver a madres e hija juntas en estos exitosos 'beauty days'.