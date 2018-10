Mamadou: «Sobrevivir en un país europeo siendo inmigrante también es muy duro»

Mamadou Dia (Gandiol, Senegal, 1983) ha dejado atrás su país, pero por un motivo muy diferente al que en 2006 le llevó a subirse a un cayuco, jugarse la vida en mitad de un mar oscuro y desconocido y tratar de hacer realidad sus sueños de prosperidad a miles de kilómetros de distancia. Ayer, a las puertas del centro cultural Koldo Mitxelena de Donostia, su sonrisa dibujaba una realidad bien diferente, la de aquel que pudo regresar seis años después a su país y emprender el desafío de alimentar de esperanza a la juventud que sigue huyendo, a través del proyecto 'Haha tay', cuyo principal objetivo es luchar contra las causas que provocan la emigración clandestina de muchos jóvenes en la zona en la que vive.

Todas esas experiencias, que relató en verano a DV en un viaje que realizaron los medios de comunicación junto con la Diputación de Gipuzkoa hasta Senegal para conocer los proyectos de cooperación, las ha recogido en varios libros. Su primera publicación la tituló '3052. Persiguiendo un sueño', y con nueve ediciones se ha convertido en «una referencia en la literatura migrante en lengua española», lo que le ha llevado a ser «una importante voz del colectivo migrante en el país».

Tres años más tarde, en 2015, publicó su segundo libro 'A las 15.00', que ayer presentó en Donostia, en el marco de la exposición 'Bestea naiz. El otro soy yo. Migraciones políticas'. En esta última obra reflexiona, a partir de su experiencia personal, sobre el «racismo institucional» que viven los extranjeros en España. «Escribí el segundo libro con el fin de desmantelar una cruda realidad que mucha gente vive. Todas mis frustraciones, pensamientos y la sensación de impotencia que tuve me hicieron ver la necesidad de escribir la obra y crear un proyecto que propiciara la creación de ese mundo que a mí me gustaría llegar a ver. He vivido situaciones muy duras. Se habla solo del peligro del viaje yendo a España, pero el viaje de sobrevivir en un país europeo siendo inmigrante para mí también es muy duro», explicó ayer Dia.

«No rendirnos»

Habla con pasión del trabajo que realiza en su país natal. «Ya son alrededor de 200 los jóvenes que están involucrados en el proyecto. Están súper motivados y tienen muchísimas ganas de cambiar las cosas. Es importante la labor que se hace en la asociación de centrar a la juventud y dibujarles caminos que fomenten su implicación y concienciarles de que tenemos poder para cambiar las cosas, no podemos rendirnos», apostilló.

Además de las labores asociativas, Dia desarrolla proyectos agrícolas y ganaderos innovadores con la intención de motivar a la juventud a ver las potencialidades de su entorno, creer en sí mismos y no tener miedo al fracaso. Mamadou Dia se considera migrante y activista para la construcción de un mundo mejor. Vive a caballo entre España y Senegal, tratando de demostrar con el ejemplo que «somos muchos los que queremos construir, codo con codo, un mundo mejor en el que haya cabida para opiniones y maneras de sentir diferentes».

Lleva por bandera el mensaje de la esperanza y comparte su vivencia con diferentes tipos de públicos, desde universidades y colegios, a instituciones públicas y privadas, asociaciones y sindicatos.