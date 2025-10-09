Más seguridad para las vías del Topo Sistema ERTMS. Conductores de Euskotren prueban en simuladores la tecnología que se implementará en Gipuzkoa en 2026, cuando se pongan en marcha la pasante de Donostia y la variante soterrada Altza-Galtzaraborda

Martin Ruiz Egaña Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Los trenes de la red ferroviaria vasca tendrán un nuevo sistema de seguridad en 2026. Euskotren y Euskal Trenbide Sarea (ETS) anunciaron ayer que el European Rail Traffic Management System (ERTMS) entrará en funcionamiento el año que viene, aunque el proceso para formar a sus profesionales ya ha arrancado. Esta semana se están realizando las primeras pruebas nocturnas en vía (en el tramo Irun-Hendaia) para implantar «el sistema de seguridad europeo más avanzado en materia ferroviaria». Será activado en 2026 y se empezará a utilizar en Gipuzkoa, entre Hendaia y Usurbil, para luego «ir extendiéndose paulatinamente» a toda la red. Este nuevo sistema de seguridad coincidirá en el tiempo con dos hitos que transformarán el transporte ferroviario en Gipuzkoa: la pasante soterrada del Topo en Donostia y la variante subterránea entre Altza y Galtzaraborda.

El ERTMS sustituirá al anterior sistema de seguridad, el EUROLOOP, que cuenta con casi 30 años de operación. ETS y Euskotren se encuentran en pleno proceso de integración de esta nueva tecnología, impulsada por la Comisión Europea. Esta migración supondrá una inversión de 70 millones de euros en los próximos años.

Aunque ambos sistemas funcionan mediante dispositivos colocados en las vías que trasladan información inalámbrica a los trenes, el ERTMS es «totalmente diferente tecnológicamente». Aporta «perfiles más completos» del tramo de la vía a la persona que dirige el tren, con programas dinámicos de velocidad en función de las señales físicas de ese punto y los siguientes.

La principal novedad llegará a la hora de hacer frente a incidencias provocadas por condiciones cambiantes en la vía, como la existencia de obras, desprendimientos o caídas de troncos. Hoy en día, un técnico debe desplazarse a la baliza del tramo afectado y manipularla para transmitir una nueva información. Con el nuevo sistema ERTMS, se realizará «directamente desde el puesto de mando», ahorrando tiempo y mejorando la seguridad de la vía afectada.

260 profesionales formados

Alrededor de 260 profesionales de Euskotren se someterán a un proceso de formación que tendrá una parte teórica, una práctica con dos nuevos simuladores en las cocheras de Araso (Irun) y Lebario (Bizkaia) y una última fase que constituirá la conducción en vía, en los propios trenes. La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, visitó ayer las instalaciones de Araso en Irun, acompañada de los directores generales de Euskotren y Euskal Trenbide Sarea, Javier Seoane y Antonio López.

Durante la cita, se pudieron ver tanto el nuevo simulador de formación para maquinistas como el específico para los equipos de puesto de mando. Este último se utilizará para instruir a 80 profesionales de ETS durante los próximos meses.

Los simuladores instalados en las cocheras de Araso «replican con realismo» situaciones de conducción, y también la comunicación constante que deben mantener los maquinistas con el puesto de mando. Pueden simular realidades que, aunque no aparezcan con asiduidad en el servicio habitual, requieren de «entrenamiento específico para poder resolverlas con seguridad».

En una demostración llevada a cabo durante la visita de la consejera a Araso, una maquinista de Euskotren replicó en el simulador la ruta que conecta las cocheras con la estación de Gaintxurizketa (Lezo). La profesional mostró cuáles son los protocolos de arranque, los sistemas de seguridad y los avisos que reciben, por ejemplo, cuando exceden el límite de velocidad en un tramo. Con el ERTMS, los maquinistas recibirán una especie de «telegramas» directos desde la vía cuando una incidencia provoque cambios en la limitación de velocidad, sin que sea necesaria la actuación de un técnico 'in situ'.

«Un salto importante»

Al término de la visita, García Chueca valoró la implantación de este nuevo sistema. «Daremos un salto importante con el nuevo sistema de seguridad ERTMS. Primero se implementará en Gipuzkoa y luego, en el resto de la red ferroviaria de Euskadi. Supondrá un esfuerzo enorme de formación en el que participarán 260 profesionales de Euskotren y 80 de ETS. Entrará en funcionamiento en paralelo a la variante soterrada entre Altza y Galtzaraborda y la pasante de Donostia, por lo que formará parte de la revolución ferroviaria que se espera para 2026».

