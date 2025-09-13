El gran Gatsby a la guipuzcoana: cuando éramos modernos

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:09 Comenta Compartir

Son imágenes de hace un siglo pero muchas parecen de hoy, de la última serie de Netflix o del nuevo número de la revista Vogue. En los años de la Belle Époque Gipuzkoa fue vanguardia en muchas cosas, como la moda, y esas estampas de modernidad cobran ahora otra dimensión 'animadas' en el nuevo vídeo de 'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi', el proyecto en el que las fotografías cobran vida mediante inteligencia artificial, una apuesta audiovisual de El Diario Vasco en colaboración con la Diputación para conmemorar el milenio de la primera mención escrita de Gipuzkoa.

Es un vídeo entre un 'Gran Gatsby' a la donostiarra y un 'Novecento' en las verdes praderas guipuzcoanas, reflejo de ese territorio plural en el que vivieron los protagonistas de las fotos y vivimos hoy: hay seductoras damas con elegantes tocados paseando junto al viejo Kursaal, caballeros con canotier que van por La Concha en busca de su aperitivo y txapelas al viento con un baserri de fondo. Este segundo capítulo, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia, puede verse desde hoy en la web www.diariovasco.com y en las cuentas del periódico en redes sociales (Instagram, Tik Tok, X y Youtube), además de en el enlace Qr que figura en estas páginas. Todos los vídeos y el contenido especial están disponibles en el siguiente enlace: www.diariovasco.com/gipuzkoa/revive-ipuskoa.

Ahora hablaremos de los detalles, pero a primera vista lo que más impresiona de esa colección de imágenes animadas son las caras, los gestos, las miradas: son guipuzcoanos de 1915 o 1919 pero parecen absolutamente contemporáneos, más allá de las indumentarias, y retratados por fotógrafos como Ricardo Martín o Pascual Martín, aquellos 'reporteros' de entonces que documentaron un tiempo y un lugar y cuyas colecciones siguen siendo una fuente inagotable que cuenta cómo eran nuestros abuelos. Su exquisito blanco y negro parece de una película de Bergman o de una exposición de Cartier-Bresson.

«La reina de las elegancias»

Uno puede ver el vídeo como una pieza sobre la moda (así vestían las clases más acomodadas en la ciudad y las gentes de medio rural), pero es sobre todo un fresco de la vida cotidiana en Donostia, Hondarribia o Zarautz a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Gracias a la inteligencia artificial y el trabajo del equipo liderado por Iñigo Puerta, imágenes que ya hemos visto otras veces se convierten en película: una especie de 'tal como éramos' en cercano.

Esas mujeres que pasean por el corazón de San Sebastián con sus elegantes sombreros y sus largos vestidos acompañadas de caballeros con traje estival y canotier; los sombreros de copa en un cortejo fúnebre en 1919; las reuniones sociales en el hipódromo, en 1916; las visitas reales o ese fiestón en el Kursaal en el que solo falta un Scott Fitzgerald en una esquina tomando notas para su próxima novela o, en su defecto, un Azorín terminando el artículo que mandará a ABC mañana con su referencia a «esta ciudad incomparable, reina de todas las elegancias», como así escribió. Tan apasionantes como las escenas de 'glamour' urbano son las rurales, con la romería vasca en el campo de golf de Lasarte en 1922 captada por la cámara de Pascual Marín, la visita a Guadalupe en Hondarribia o el disfrute de la playa de Zarautz.

Fantomas en La Concha

Hablamos de moda: no pueden ser más contemporáneas las estampas de la Primera Fiesta de la Moda en el Kursaal en septiembre de 1924 o la artista Helena Cortesina paseando por La Concha con un traje de Fantomas que parece preludiar los futuros neoprenos. Es de 1920 pero podría firmarlo Jean Paul Gaultier para la próxima película de Almodóvar.

De aquellos mimbres surgieron los grandes popes guipuzcoanos de la moda, desde un Balenciaga que se iba forjando como creador y como leyenda a medida que avanzaba el siglo. Abrió una senda de vanguardias que seguirían después otros fenómenos como Paco Rabanne hasta la poderosa generación de talentos que mantiene hoy a Gipuzkoa en punta.

Son dos minutos de vídeo que evocan tantas emociones como una película de dos horas. Terminamos con otra referencia cinematográfica: es como 'La edad de la inocencia' de Scorsese en esta esquina del mapa. O algo así. Disfruten.

Temas

Moda