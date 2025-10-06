Envía tus recuerdos, revive tu historia con DV

DV Lunes, 6 de octubre 2025, 11:57 | Actualizado 12:31h. Comenta Compartir

Los recuerdos suelen conservarse a buen recaudo en la memoria, pero a veces también duermen olvidados dentro de un cajón, pegados en álbumes amarillentos por el paso del tiempo y ahora, con suerte, almacenados en la 'nube' como archivos digitales. Volver a emocionarse con esas imágenes, revivir a las personas, verles moverse, reír, saludar, brindar... ya es posible. El proyecto de DV 'Revive Ipuskoa/Bizi' está dando movimiento al álbum de fotografías históricas de Gipuzkoa, una apuesta audiovisual en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa -y en la que también ha participado el Ayuntamiento de Donostia- para conmemorar el milenio de la primera mención escrita del territorio. Aunque quedan capítulos por delante, ya se ha podido pisar el campo de fútbol de Atotxa, pasear por la Belle Époque entre canotiers y tocados, y hemos entrado también al interior de las fábricas, testigo de la transformación de Gipuzkoa y del trabajo de varias generaciones que contribuyeron al desarrollo del territorio. Ahora, el proyecto da un paso más y se abre también a la participación de todos los guipuzcoanos, que pueden enviar sus fotografías antiguas al mail revive@diariovasco.com y también al número de whatsapp 618305412. Una invitación a emocionarse en este ejercicio de memoria colectivo.

Todos los vídeos y el contenido especial que se ha ido publicando pueden verse en la web www.diariovasco.com/gipuzkoa/revive-ipuskoa/. En la web de DV también pueden consultarse los reportajes, entrevistas y artículos de opinión que se han publicado en la edición impresa sobre cada capítulo. Además, los vídeos pueden visualizarse en las redes sociales de DV, a través de Instagram, Tik Tok, X y Youtube. Un equipo de profesionales de DV encabezados por el periodista Iñigo Puerta transforma a través de programas de inteligencia artificial fotografías estáticas en blanco y negro, que acaban dando forma a recreaciones audiovisuales sorprendentes y llenas de emoción. El trabajo se realiza a partir de imágenes de fondos documentales como Fototeca Kutxa. Y ahora también de los archivos personales de todo aquel que quiera participar. Así que envía tus imágenes y dale al play de los recuerdos.