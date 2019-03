Los pilotos del hidroavión: «Tranquilidad, está todo controlado »

«¡Está todo controlado». Los pilotos del hidroavión que este viernes descendió a recargar sus tanques en la bahía de La Concha han lanzado un mensaje de tranquilidad ante la maniobra que sorprendió a turistas y donostiarras este viernes por la tarde.

A tráves de las redes sociales, los miembros del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas han explicado por qué optaron por amerizar en la bahía en vez de en mar abierto. «¿La razón de cargar tan pegado a la playa? Usar el máximo tramo de protección que da la pequeña bahía para así evitar el fuerte oleaje a la salida. Siempre lo hacemos de esta manera, por procedimiento. Intentar buscar la zona más resguardada es la vida para nosotros. Es una maniobra totalmente segura para la población, por lo que no tenéis que preocuparos si algún día os toca verla de cerca», han indicado.

El alcade de San Sebastián, Eneko Goia, también ha querido mostrar públicamente sus impresiones por la presencia del hidroavión en La Concha. Al igual que explicó a través de las redes sociales, Goia desconocía que la aeronave realizaría esta maniobra y ha mostrado su «preocupación porque había gente en el agua en ese momento». El alcalde ha explicado que ha hablado con el responsable del operativo, que le ha dado las razones por las que el hidroavión optó por repostar en La Concha. «Me ha explicado que era una situacion emergencia y no había alternativa», ha dicho Goia. Para futuras maniobras similares, le ha mostrado su disposición para que haya un aviso previo a protección civil de Donostia para tener conocimiento de la intervención y, en caso de que fuera necesario, se pudiera proceder a desalojar la bahía.

El alcalde donostiarra ha reconocido que el hidroavión tenía los permisos necesarios para realizar la maniobra y que no hay un protocolo de actuación para estos casos. Goia, que no ha querido polemizar sobre lo ocurrido, no ha cuestionado «la maniobra ni la pericia del piloto», pero sí se ha mostrado concernido por el sustos que le trasladaron algunas de las personas que ayer se encontraban en la playa.

Hasta en tres ocasiones

Un hidroavión modelo Canadair CL-415 sorprendió de este viernes a turistas y paseantes que disfrutaban de un placentero viernes en los alrededores de la playa donostiarra de La Concha. Procedente de la base aérea militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), el aparato descendió a recargar sus tanques hasta en tres ocasiones a la bahía y otra más lo hizo en Txingudi. La aeronave suscitó el interés de cientos de curiosos que se encontraban en el lugar, que se asomaron a la emblemática barandilla para captar la increíble maniobra con sus teléfonos móviles. Las fotos y vídeos de esta insólita escena se compartieron en cuestión de segundos por la redes sociales.

El piloto, con una pericia más que destacable, se adentró en la bahía desde la zona del carrousel en Alderdi Eder. Sobrevoló a corta distancia los tejados de los edificios que se alzan en primera línea de la playa y descendió en busca de aguas en calma para abastecerse antes de continuar con las labores de extinción en las que estaba trabajando en un incendio de una zona forestal de Lesaka, Navarra.

Con un tiempo primaveral como el que se disfruta estos días, la ciudad estaba repleta de viandantes. También la playa, en la que el Canadair CL-415 impresionó a los pocos bañistas que caminaban por la orilla o estaban a punto de zambullirsey, sobre todo, a los piragüistas que remaban en la bahía.

Pese al desconcierto causado, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, el hidroavión contaba con la carta de exención que le permite realizar este tipo de maniobras en caso de emergencias.

Galería. El hidroavión acercándose a aguas de la bahía donostiarra. / Edu Zubeldia

00:09 Vídeo. Otro vídeo muestra cómo se vio desde el paseo de La Concha. / Iván R.

Según las mismas fuentes, la aeronave pertenece a la Unidad Militar de Emergencias UME, aunque es funcionalmente dependiente del ministerio de Agricultura. Su presencia había sido requerida por las autoridades navarras para hacer frente a un incendio que se había desatado en el barrio Nabaz de Lesaka, en una zona de caseríos con difícil acceso entre los montes Baldrun y Amargun, hacia las 11.00 horas de la mañana de ayer. El comandante del aparato optó por abastecerse de las aguas internas de la bahía por mayor seguridad. La misma maniobra en mar abierto entraña un mayor riesgo, dado que cualquier ola puede desestabilizar la aeronave y desencadenar un accidente.

Orografía compleja

Además del hidroavión, en el incendio de Lesaka intervino un helicóptero que se abasteció de agua de una piscina de la localidad. También tomaron parte en las tareas bomberos de los parques de Oronoz y Cordovilla y voluntarios de Lesaka y del Bera. Fue la compleja orografía de la zona la que obligó a echar mano de los medios aéreos como forma de sofocar el fuego. Tras repetidas descargas de agua, el incendio quedó extinguido hacia las 18.30 horas de la tarde de ayer. El fuego calcinó una extensión de matorrales y oteas.

En todo el Estado solo hay cuatro unidades de este modelo Canadair CL-415, en la actualidad conocido como Bombardier 415. Este tipo de aeronave se dedica principalmente a la extinción de incendios forestales y puede llegar a recoger hasta 6.137 litros de agua en una misma recarga.

Incendio de Lesaka

En cuanto al incendio de Lesaka, los bomberos de Navarra han informado que las llamas han comenzado al norte de Lesaka, en una zona de caseríos con acceso a la carretera que conduce al Alto de Agiña, hasta donde se han desplazado bomberos de los parques de Oronoz, Cordovilla y Lesaka, y bomberos voluntarios del de Bera. También trabajan en la zona los dos helicópteros del Gobierno de Navarra aunque las mismas fuentes señalan que todavía se desconoce la extensión e importancia del fuego.

En esta imagen de los bomberos de Navarra puede verse al hidroavión en acción el pasado miércoles en el incendio declarado en Goizueta: