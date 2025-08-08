Una mirada a la Semana Grande donostiarra de hace cuarenta años

Mikel G. Gurpegui San Sebastián Viernes, 8 de agosto 2025, 07:01

A las puertas de la Aste Nagusia donostiarra de 2025, echamos una mirada a la de hace cuarenta años. Nos asomaremos a la edición de 1985, que tuvo una vertiente trágica, fijándonos en algunas de las muchas páginas que publicó EL DIARIO VASCO sobre la aquella Semana Grande.

Los actos comenzaron con el alcalde pidiendo «alegría, paz y solidaridad». El alcalde era Ramón Labayen…

¿Se han fijado cómo era el inicio festivo? Tenía lugar en la terraza del Ayuntamiento y jardines de Alderdi-Eder, con presencia de la comparsa de gigantes y cabezudos, cántico del 'Artillero, dale fuego' (le llamaban 'El pastelero') y ruido. Sin embargo, hasta 1993 no se realizaría el primer cañonazo y se asentaría el acto inicial. En 1993 el arranque aún estaba en evolución y contenía el pregón del alcalde, una 'suzko-traka' y algunas pruebas, como aquel año el disparo de cuatro chupinazos a lo largo de la Concha.

En su edición del martes 13 de agosto de 1985, DV unía los toros de fuego con el teatro Victoria Eugenia. ¿Por qué?

Es que la víspera se había reinaugurado el teatro tras una reforma integral, con una Gala de la Danza.

Como cada año, hace cuatro décadas también se hablaba de las cenas de la víspera de la Virgen…

Entre los populares de la época, Satrústegui se lamentaba de no poder disfrutar como quisiera y Rafael Aguirre Franco, como organizador desde el CAT, reconocía que en la gran noche apenas le daría tiempo a comer un bocadillo.

Y de pronto, la tragedia interrumpió la fiesta en uno de sus momentos centrales, el disparo de fuegos artificiales…

Un niño fallecido y cincuenta heridos de diversa consideración provocó una bomba japonesa de la pirotécnica Arnal que cayó contra el público en Alderdi-Eder. Los espectadores se quedaron conmocionados. Algunos acudieron a donar sangre y otros formaron espontáneos cordones para ayudar a la seguridad y el tráfico.

Pese a todo, el Ayuntamiento decidió seguir con el programa festivo…

Y así, siguió el programa, con fuegos artificiales y actuaciones musicales en Ondarreta, los últimos días se celebró el V Festival de Fanfares y llegó una novedad de 1985, la participación de la banda musical de los Marines de Playmouth.

Acabó aquella agridulce Semana Grande de 1985, con el anunciado final especial de una cascada piroténica sobre la bahía. Hasta el último minuto hubo sobresaltos, en aquella ocasión al declararse un pequeño incendio en la isla Santa Clara…

