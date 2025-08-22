Las elegantes del verano de 1970

Mikel G. Gurpegui San Sebastián Viernes, 22 de agosto 2025, 00:10 Comenta Compartir

¿Se les está pasando rapidísimo el verano de 2025? Pues con nuestra colección de recortes de hoy lo alargaremos un poco más, viviendo cómo era la estación calurosa en la Gipuzkoa de 1970. Para ello, nos fijamos en la última página de EL DIARIO VASCO, que entonces dedicaba tal espacio a temas típicamente veraniegos.

Empezamos el 1 de agosto de 1970, cuando podíamos ver la moda que llevaban ellas cuando acudían de tiros largos al Hipódromo…

Por cierto, que en el artículo de consejos en el que indicaban que era mejor tomar el sol por las mañanas que por las tardes, asomaba un tema que nos ha acompañado toda la vida, el del baño durante la digestión: «Los médicos no se cansan de repetir que, por lo menos, es preciso que transcurran tres horas después de haber comido. Pasado ese tiempo, el baño de la tarde no tiene mayores inconvenientes».

La siguiente página veraniega reúne tres ingredientes clásicos: la entrevista a un visitante exótico, otra a un veraneante habitual, a ser posible ilustre, e información sobre los concursos de castillos en la arena…

¿Se acuerdan de 'La bolsa de los refranes' de Joaquín Calvo Sotelo?

El 7 de agosto de 1970, Hondarribia protagonizaba la página veraniega de DV, con la mención de Miguel Mihura y la noticia de que el Concurso de Castillos en la Arena lo había ganado el hondarribitarra José Ángel Narvarte con «un castillo muy artístico y distinto de los que normalmente suelen modelarse».

Otro día se fijaban en los jóvenes…

Aunque lo de las presentaciones en sociedad de señoritas se nos haga antiguo, en 1970 aún se realizaba, en una tradicional gala en el Club de Tenis. Muy anterior era la Donostia de principios del siglo XX, con bailes en el Gran Casino y aún sin funicular de Igeldo, que evocaba el barón de las Torres.

Prepárense para una intensa dosis de nostalgia…

Sí, el espacio 'Antena infantil' de TVE grababa un episodio en el parque de atracciones de Igeldo y José María Mendiola entrevistaba a los actores que encarnaban a Valentina y el capitán Tan (ya, todos los niños preferíamos a Locomotoro y los hermanos Malasombra).

Pasamos a una última página muy internacional, publicada el 25 de agosto de 1970…

A los donostiarras nos gustaba sentirnos centro del mundo. Así que lo mismo hablaban con tres mexicanos que tiraban al pichón en Gudamendi que con una desconocida «cantante alemana con ascendencia polaca».

En fin, que entre fiestas, bailes, castillos en la arena, fuegos artificiales y visitantes transcurrió aquel verano de 1970. Un consejo final: si los veranos se les hacen cortos, vayan a Zarautz, que allí, según el director del hotel Euromar, duran siete meses…

