Estas frutas están de muerte

José Luis Amatriain no es creativo ni publicista. Es frutero, pero ya quisieran muchas agencias dar con un lema como el del segurarra y alcanzar su repercusión. «Salimos en los medios locales y de un día para otro nos estaban llamando de informativos nacionales. En 'Zappeando' han puesto varias veces las imágenes». Amatriain fue noticia hace algo más de un año, y ahora vuelve a la palestra porque acaba de recibir un premio a la frutería más creativa de España. El lema «nuestros productos están de muerte» impreso sobre las lunas del coche fúnebre que usan él y su mujer le ha hecho acreedor del galardón que recibió el martes en Fruit Attraction, la feria internacional de frutas y hortalizas que se ha celebrado esta semana en Madrid.

«Allí me han felicitado por la campaña, me dijeron que era muy atrevida, pero en realidad no lo hicimos como una campaña», reconoce. Todo surgió a raíz de una Vespa en desuso y la afición a los coches clásicos de este goierritarra con frutería en Ordizia y Lazkao y que vende también sus productos «de muerte» en algunos mercados. Ahora, en plena campaña del pimiento, también se le puede ver en Tolosa o Villabona. «Tengo un amigo en Huesca que tiene un tanatorio y también un taller mecánico a donde llevamos a reparar coches americanos». Un día Amatriain le envió una foto de un Cadillac fúnebre. « '¿No querrás un coche fúnebre?', me preguntó». «'¿No querrás una Vespa?', le contesté. E hicimos el intercambio». Antes de cerrar el trato consultó con su mujer, que es de Villabona y le dijo que sí. «La idea desde el principio era usar el coche fúnebre para nuestros desplazamientos diarios», cuenta.

En enero del año pasado el largo vehículo, que llevaba siete años parado, llegó a Gipuzkoa. Y mientras le hacían la puesta a punto «se me ocurrió tintar las lunas. Luego me vino la frase 'nuestros productos están de muerte'. Hablé con el chico que lleva veinte años haciéndome los logos y demás y le pregunté si le parecía demasiado fuerte. 'Sí es fuerte, pero es acojonante', me respondió». Y se animó.

El vehículo fue rotulado y a los días había una cita de coches clásicos en Lazkao. «En vez de coronas, le pusimos unas ristras de ajo colgando. Fue un puntazo». La gente ya había visto el coche, «pero no decorado». No tardaron mucho en recibir la llamada de los medios. «Recuerdo un jueves descargando el camión con el teléfono venga sonar... Fue muy mediático».

El coche fúnebre lo utilizan a diario. «Vivimos en Mutiloa y mi mujer lo coge y va la tienda, o hacer sus compras... No es un reclamo, es el coche que usamos». Aunque los vecinos estén habituados, aún no es raro que se encuentren a alguien sacando fotos a este coche que está catalogado como vehículo industrial. Suelen llevar algo de carga, «alguna caja de naranjas, un saco de patatas o algún pedido para algún bar», explica.

¿Y la publicidad ha avivado las ventas? «Son pueblos pequeños, las ventas no se disparan. No han subido, pero ha sido positivo. Al final, para nosotros es una anécdota, aunque lo de esta semana ha sido un poco la guinda». Las manzanas italianas Val Venosta llevan años entregando los premios Golden Gold a las mejores fruterías, y este año han estrenado otra categoría, la de frutería más creativa, que circula todos los días por Gipuzkoa.