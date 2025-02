Consulta la tasa de absentismo en tu ambulatorio

Aitor Ansa Viernes, 21 de febrero 2025, 14:26 Comenta Compartir

El absentismo laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las compañías vascas, tanto las privadas como las del sector público. Osakidetza, la empresa más grande de Euskadi y que cuenta con una plantilla de más de 40.000 trabajadores entre personal sanitario y administrativo, no es una excepción. Las bajas por Incapacidad Temporal (IT) en el Servicio Vasco de Salud se han duplicado en la última década y doblan la tasa media del País Vasco, que ya de por sí no solo se sitúa a la cabeza a nivel estatal en este aspecto, sino que también está por delante de otros países de la eurozona como Francia o Italia.

Consulta aquí la tasa de absentismo en cada ambulatorio de Gipuzkoa:

Desde el Departamento de Salud reconocen que están tratando de abordar esta problemática «desde todos los puntos de vista», no solo con los avances en la gestión presencial y de desburocratización de la IT, sino también con «la mejora de las medidas de conciliación entre la vida personal y laboral...».

Entre tanto, desde la consejería aseguran que desde los equipos directivos de las organizaciones de servicios, y concretamente con las direcciones de personas, «se está monitorizando mes a mes» el absentismo en Osakidetza «para que realicen un seguimiento conjunto con todos los agentes implicados en el proceso de incapacidad temporal y nos permita establecer acciones más individualizadas».