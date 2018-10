Entre fogones con los mejores

Dos platos de pollo, chipirones y kokotxas han sido el reto a cocinar en esos fogones que se han instalado en el Boulevard como prolegómeno de lo que va a ser la locura de San Sebastián Gastronomika. En el quiosco de este espacio central de San Sebastián se han instalado a primera hora de la mañana placas de inducción, frigorífico, ingredientes y hornos. Antes de las doce los espectadores se han acercado curiosos, pero ya hacía un rato que Xabier Godínez e Iratxe Faria, ambos de quince años, Loli Pilarte y Marisol López, de algunos más, lucían el delantal rojo que les acreditaba como los elegidos por sorteo para participar en este 'Chef por un día'.

El premio, para el que todos enviaron cupones que se facilitaban en este periódico, es de una cesta de alimentos de Super Amara, dos entradas vip para la Gastronomika y la oportunidad de compartir cocina con chefs como Dani López del Kokotxa, Rubén Trincado de El Mirador de Ulía, Pablo Loureiro del Urola y Aitor Arregi del Elkano.

El pollo ha sido protagonista de dos de los cuatro platos que se han elaborado en las cocinas del Boulevard

Todo estaba listo para abrir fuego con Juan Mari Mañero atento a todos los detalles y a que todo saliera a la perfección. Y así ha sido, aunque el Boulevard ha sido un hervidero de ingredientes y, pero también de personas y acontecimientos que han pasado por la explanada junto al quiosco, como los novios de una boda que, como curiosidad, iban a celebrar luego el convite en el Mirador de Ulía, del que es responsable Trincado.

O de los dantzaris de Kresala, en plena celebración de su centenario, que han exhibido todo su buen hacer y toda la espectacularidad de atuendos y pasos durante un intermedio en el evento. No han escatimado los aplausos entre el público, en el que también ha estado presente el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.

Cuatro platos

Los cuatro ayudantes de chef han debatido primero con qué cocinero querían colaborar. Xabier Godínez lo ha tenido claro desde el principio, Dani López, el responsable del Kokotxa. Xabi ya participó hace dos años en este evento, le gusta la cocina e incluso se ha comprometido antes de subir a los fogones a hacer la comida de la familia al menos mañana domingo. «Me encanta».

Xabi, uno de los 'pinches', se presentó a MasterChef, pero no consiguió llegar a la final de Madrid

Xabier es del barrio donostiarra de Amara y se presentó a Master Chef junior, pero no consiguió llegar a la final de Madrid. Va a cumplir 16 años y solo le quedaría la opción de participar como adulto, algo que, de momento, no ve claro. El caso es que no ha perdido detalle ni de su cocinado ni el del resto de los participantes.

Dani y Xabi han hecho una ensalada de pollo que llevaba un montón de ingredientes, entre ellos humus. El chef ha explicado que con este animal se puede ser creativo, porque «todo le va bien, sea ajo, hierbas, frutas, orégano». Y él no ha estado dispuesto a dejarse ninguno. Xabi ha rebozado el pollo marinado, él ha frito unos garbanzos para la ensalada de escarola, ha hecho mayonesa de maiz triturado para rellenar cebolletas encurtidas, ambos han pelado tomates que dar colorido y ha echado queso grana pagano...

«He probado el plato y estaba buenísimo. Me parece un poco complicado para hacer en casa, pero hay muchas cosas que sí se pueden aplicar en los platos de uno».

¿Hay que quitar la piel a los txipirones? La pregunta desde las cocinas ha sido debatida entre el público

Si a Xabier le gusta la cocina, no se puede decir menos de Iratxe Faria, una quinceañera de Zumarraga que deseaba con todas sus fuerzas poder vivir esta experiencia. Nunca se ha atrevido a presentarse a Master Chef, pero tenía muchas ganas de participar. Con el chef Trincado ha tenido la oportunidad de saber cómo preparar otra variedad de pollo, esta vez al estilo mexicano, en el que ha participado de forma activa.

«Estaba un poco nerviosa, pero lo he pasado muy bien. Me gusta mucho la cocina», confesaba después de que le sacaran fotos con el plato que ambos habían realizado.

Crujiente de tinta

Pablo Loureiro ha acabado su emplatado con Loli Pilarte, de Amara, confesándose como pinche de ella, una mujer que ha acudido con su club de fans familiar y que no ha querido comenzar a cocinar con el chipirón ya limpio. «Con todos los que he limpiado yo...» De la conversación de ambos ha surgido una polémica que se ha geenralizado entre el público que ha asistido al cocinado: «¿Hay que quitar la piel al chipirón?».

La sentencia del chef del Urola ha sido rotunda: «Si es de anzuelo como este, pescado ayer al atardecer, no se le quita, porque es muy sabrosa. Si es de arrastre sí porque puede tener arenilla». ¿Ha convencido a Loli?

Han guisado unas pochas con cebolleta y pimiento verde, han aprovechado el tomate para hacer un tartar y han utilizado las carcasas de los pollos cocinados por sus compañeros en otros platos para darle un toque suave al plato. Cebolla pochada en un lado, el tomate en otro y en la mitad, como en un camino, el caldo de las pochas. Encima los chipirones hechos a la plancha con una txapela que ha admirado a Loli: un crujiente de tinta del calamar hecho con arroz.

Desde su club de fans han pedido a Loli que hiciera el plato para ellos. Ella ha dudado. «Es que el crujiente es muy difícil, no lo veo claro». Loureiro le ha echado una mano: «te acercas al Urola y ya te daré yo alguno hecho».

Marisol López ha sido la última. «Nunca me había tocado ni un bolígrafo, pero me tenías que ver cómo saltaba cuando me enteré que me daban este premio». No cocina mucho, «soy más de comer, Dani López es mi sobrino», reía, pero estaba encantada con las kokotxas que le ha tocado hacer con el chef del Elcano. «Aitor me ha tranquilizado mucho, me ha dicho que disfrute y eso es lo que pienso hacer». Como los demás, han utilizado la cocina de inducción, aunque se ha hablado mucho de las planchas y de las ventajas de las cocinas de gas.