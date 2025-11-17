Receta de hummus con gambas al ajillo

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ingredientes y elaboración de hummus con gambas al ajillo de Pesacería Ginés

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:58

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    20 min.

  • Tiempo de cocción

    10 min.

  • Tiempo total

    30 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    391 kcal / ración

Categorías

Pescados y mariscos

Ingredientes

  • Gamba fresca de Pescadería Ginés

  • 400 g de garbanzos cocidos

  • 1 cucharada de tahini (opcional)

  • 4 dientes de ajo

  • ½ limón

  • 1 cucharadita de comino

  • Perejil fresco picado

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparar el hummus

En un vaso batimos los garbanzos, un diente de ajo, el tahini, el zumo de limón, el comino, unos 80 ml de agua y sal. Agregamos más agua si ha quedado demasiado espeso.

  1. 2

    Hacer las gambas al ajillo

Pelamos las gambas, las limpiamos y reservamos las cabezas. Laminamos 5 dientes de ajo y los doramos en una sartén con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Añadimos las gambitas cuando dejen de estar transparentes, incorporamos el jugo de las cabezas emulsionado con aceite. Removemos para que se integre bien con las gambas.

  1. 3

    Emplatado

En plato ponemos unas cucharadas de hummus y lo extendemos suavemente por la base del plato, colocamos unas gambas y unas cucharadas de jugo. Decoramos con perejil fresco picado.

