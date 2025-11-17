Receta de hummus con gambas al ajillo
Ingredientes y elaboración de hummus con gambas al ajillo de Pesacería Ginés
Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:58
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
-
Tiempo de preparación
20 min.
-
Tiempo de cocción
10 min.
-
Tiempo total
30 min.
-
Comensales
4
-
Calorías
391 kcal / ración
Categorías
Pescados y mariscos
Ingredientes
-
Gamba fresca de Pescadería Ginés
-
400 g de garbanzos cocidos
-
1 cucharada de tahini (opcional)
-
4 dientes de ajo
-
½ limón
-
1 cucharadita de comino
-
Perejil fresco picado
-
Sal
-
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
-
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
-
A continuación los pasos para la elaboración de la receta
-
1
Preparar el hummus
En un vaso batimos los garbanzos, un diente de ajo, el tahini, el zumo de limón, el comino, unos 80 ml de agua y sal. Agregamos más agua si ha quedado demasiado espeso.
-
2
Hacer las gambas al ajillo
Pelamos las gambas, las limpiamos y reservamos las cabezas. Laminamos 5 dientes de ajo y los doramos en una sartén con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Añadimos las gambitas cuando dejen de estar transparentes, incorporamos el jugo de las cabezas emulsionado con aceite. Removemos para que se integre bien con las gambas.
-
3
Emplatado
En plato ponemos unas cucharadas de hummus y lo extendemos suavemente por la base del plato, colocamos unas gambas y unas cucharadas de jugo. Decoramos con perejil fresco picado.