Receta de cazuela de solomillo gratinado

Ingredientes y elaboración de cazuela de solomillo gratinado de Okelan

Sartén y Cazo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:58

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    20 min.

  • Tiempo de cocción

    10 min.

  • Tiempo total

    30 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    391 kcal / ración

Categorías

Carnes y guisos

Ingredientes

  • Solomillo de vaca de Okelan

  • 250 g de champiñones

  • 3 dientes de ajo

  • ½ vaso de vino

  • ½ vaso de caldo

  • ½ vaso de nata para cocinar

  • 1 cucharada de salsa de soja

  • 100 g de queso para gratinar

  • Perejil fresco picado

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparar la carne

Comenzamos cortando la punta del solomillo en rodajas gruesas. Las marcamos en una cazuela apta para horno con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y las reservamos. Añadimos sal y pimienta.

  1. 2

    Cocinar los champiñones

En la misma cazuela de antes, cocinamos el ajo picado y los champiñones cuando empiecen a dorarse añadimos el vino blanco, dejamos evaporar e incorporamos el caldo, la nata y una cucharada de soja. Ponemos perejil picado y tapamos para que se cocinen bien durante 10 o 12 minutos.

  1. 3

    Gratinamos

Mientras se cocinan los champiñones, aprovechamos para cortar la carne en tiras, en sentido contrario a las fibras. Cuando terminen los champiñones añadimos la carne cortada y removemos. Cubrimos con queso y gratinamos en el horno hasta que el queso esté dorado.

