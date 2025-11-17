Receta de cazuela de solomillo gratinado
Ingredientes y elaboración de cazuela de solomillo gratinado de Okelan
Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:58
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
-
Tiempo de preparación
20 min.
-
Tiempo de cocción
10 min.
-
Tiempo total
30 min.
-
Comensales
4
-
Calorías
391 kcal / ración
Categorías
Carnes y guisos
Ingredientes
Preparación
-
A continuación los pasos para la elaboración de la receta
-
1
Preparar la carne
Comenzamos cortando la punta del solomillo en rodajas gruesas. Las marcamos en una cazuela apta para horno con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y las reservamos. Añadimos sal y pimienta.
-
2
Cocinar los champiñones
En la misma cazuela de antes, cocinamos el ajo picado y los champiñones cuando empiecen a dorarse añadimos el vino blanco, dejamos evaporar e incorporamos el caldo, la nata y una cucharada de soja. Ponemos perejil picado y tapamos para que se cocinen bien durante 10 o 12 minutos.
-
3
Gratinamos
Mientras se cocinan los champiñones, aprovechamos para cortar la carne en tiras, en sentido contrario a las fibras. Cuando terminen los champiñones añadimos la carne cortada y removemos. Cubrimos con queso y gratinamos en el horno hasta que el queso esté dorado.