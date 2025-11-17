Receta de cazuela de solomillo gratinado Ingredientes y elaboración de cazuela de solomillo gratinado de Okelan

Sartén y Cazo Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:58 Compartir

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 20 min.

Tiempo de cocción 10 min.

Tiempo total 30 min.

Comensales 4

Calorías 391 kcal / ración Categorías Carnes y guisos Ingredientes Solomillo de vaca de Okelan

250 g de champiñones

3 dientes de ajo

½ vaso de vino

½ vaso de caldo

½ vaso de nata para cocinar

1 cucharada de salsa de soja

100 g de queso para gratinar

Perejil fresco picado

Sal

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Preparar la carne

Comenzamos cortando la punta del solomillo en rodajas gruesas. Las marcamos en una cazuela apta para horno con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y las reservamos. Añadimos sal y pimienta.

Ampliar

2 Cocinar los champiñones

En la misma cazuela de antes, cocinamos el ajo picado y los champiñones cuando empiecen a dorarse añadimos el vino blanco, dejamos evaporar e incorporamos el caldo, la nata y una cucharada de soja. Ponemos perejil picado y tapamos para que se cocinen bien durante 10 o 12 minutos.

Ampliar

3 Gratinamos

Mientras se cocinan los champiñones, aprovechamos para cortar la carne en tiras, en sentido contrario a las fibras. Cuando terminen los champiñones añadimos la carne cortada y removemos. Cubrimos con queso y gratinamos en el horno hasta que el queso esté dorado.

Ampliar