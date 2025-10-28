Portugal trajo a Donostia sus sabores más tradicionales con 'Tasca'

Martes, 28 de octubre 2025, 10:38 Compartir

La 'Tasca' portuguesa es un espacio acogedor, relajado y auténtico. Forma parte del barrio, del pueblo, del lugar. Se va allí porque es como una familia, nos atienden de tú a tú, preguntamos por los platos del día, por los buenos quesos de siempre, por los aperitivos de toda la vida. Es un lugar que siempre nos sorprende con su comida honesta y nos hace sentir como en casa. Lo que la hace especial es la convivencia: compartir platos, vinos, conversaciones y celebrar los sabores locales.

El 'principio de la Tasca' siempre ha sido este, un lugar de encuentro para almorzar, cenar y pasar la tarde. En el fondo, las puertas siempre han estado abiertas y así siguen, pero el concepto ha evolucionado hacia una nueva tendencia culinaria que profundiza en los elementos esenciales de esta tradición.

La sostenibilidad desempeña un papel importante, junto con la creatividad y las técnicas culinarias modernas. Sin embargo, la experiencia comunitaria tradicional sigue siendo el centro de todo, y es alrededor de una mesa donde probamos y hablamos de comida, contamos, comparamos y exclamamos cada vez que aparece un nuevo plato. La 'Tasca' es un símbolo importante de la cocina tradicional portuguesa. Representa la auténtica cocina, al igual que la trattoria en Italia, el bistró en Francia o la taberna en España.

Catarina Nascimento chef y propietaria de '83 gastrobar (Chaves, Portugal)

Nacida en Chaves, Catarina decide a los 28 años seguir su corazón y dedicarse por completo a la cocina. Tras formarse en lugares como The Yeatman o XO, hoy comparte su vida y su proyecto personal, '83 gastrobar, con Diego Sousa.

Rui Lima Santos chef Deselegante (Santarém, Portugal)

Con Deselegante, un restaurante que desafía lo convencional al reinterpretar la gastronomía ribatejana en un registro contemporáneo y provocador, ha alcanzado el éxito. Un éxito tanto en su ciudad como a nivel nacional.

Vítor Sobral cocinero y consultor gastronómico (Lisboa, Portugal)

Figura clave de la cocina portuguesa en las últimas décadas, fue uno de los principales impulsores de la modernización de la gastronomía, con un impacto que traspasó fronteras. Desarrolló una cocina de autor con platos que aún perduran.

Un encuentro en Donostia

Portugal vino a San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country y lo hizo para hablar sobre este concepto de tasca. Y qué mejor espacio para ello que el II Foro de Tabernas y Taberneros, donde el país luso presentó su proyecto 'Tasca'. Lo hizo con una ponencia que tuvo lugar el lunes, 6 de octubre, a partir de las 14.30. Con 'La 'Tasca', el arte de 'petiscar'' como título, los asistentes pudieron escuchar las reflexiones de tres reconocidos rostros de la gastronomía portuguesa: Catarina Nascimento, Rui Lima Santos y Vítor Sobral. Además, se pudieron probar también algunos de los aperitivos que mejor representaron el alma y la autenticidad de las tascas portuguesas. Y es que 'Tasca' fue también el nombre del proyecto con el que se quiso dar a conocer las características diferenciales de la gastronomía tradicional portuguesa más allá de sus propias fronteras.

Promovida por la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Portugal, formó parte de la iniciativa Taste Portugal/Pruebe Portugal, con la cofinanciación de COMPETE 2020, Portugal 2020 y la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Así, 'Tasca' presentó las características y tradiciones únicas de la gastronomía del país vecino.