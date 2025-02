¿Cuáles son las mejores pizzas de San Sebastián? Si quieres disfrutar de este icónico plato italiano sin salir de Donostia, no olvides visitar las pizzerías y restaurantes que mejores pizzas elaboran

Hay muchos sitios para comer pizza en Donostia, pero para comerse una buena y auténtica pizza italiana hay que saber bien dónde ir. Porque no todos los restaurantes o pizzerías preparan la pizza de forma artesanal y con los mejores ingredientes, ni garantizan un servicio amable y atento. Así que si lo que buscas es un sitio en el que degustar una deliciosa pizza en un ambiente inmejorable, no dejes de visitar los siguientes restaurantes, que sirven algunas de las mejores pizzas de Donostia-San Sebastián.

Trattoria La Mila Pizza romana, en la calle Matía

Trattoria La Mila Dirección Matía, 52

Teléfono 943 29 80 30

Web www.lamila.es

La Trattoria La Mila cumplirá dos años el próximo mes de marzo. Tiempo más que suficiente para conquistar a la clientela a base de una pizza romana que hace las delicias de los amantes de este plato italiano.

Su masa casera viene generosamente 'salpicada' de los ingredientes que gustes, en los que la calidad es el denominador común. La Pizza Trattoria es una de sus estrellas. Clásica, pero al mismo tiempo infalible. Está hecha a base de tomate, mozzarella, jamón serrano, burrata, rúcula y lascas de parmesano. Otras como la carbonara, prosciutto e funghi, Emilia, il padrino o la trufada son algunas de las múltiples opciones que te ofrece una carta de pizzas cuyas raciones son tan generosas que bien se pueden compartir entre dos o incluso tres comensales.

El horno de piedra del que disponen las deja en el punto ideal para disfrutar de ellas al máximo.

Pero Trattoria La Mila es mucho más que pizza. En su carta llaman la atención la milanesa, la escalopina o el solomillo de ternera, así como unos platos de pasta que apuestan por la cocina italiana más tradicional: risottos, pastas rellenas, focaccia, lasagna, gnocchi, fetuccini, espagueti, linguini, macarrones… La gama de pastas que muestra la carta contenta a todo el mundo y las salsas las convierten en auténticos manjares.

Su amplia carta de postres supone la guinda ideal para cualquier comida. Tiramisú, apple crumble, tarta de queso… Si eres goloso tendrás el final ideal.

Ideal para celebraciones

El local invita a disfrutarlo en compañía. Amplio , con capacidad para 110 personas, es un lugar ideal para celebraciones de todo tipo. Se trata de una clara apuesta por la calidad.

Cualquier amante de la cocina transalpina puede encontrar en este local de El Antiguo su pequeño paraíso. Cada vez más gente la conoce en la ciudad y su atento equipo de trabajo te atenderá con cariño y te hará sentirte como en casa en la calle Matía.

NAP 35 centímetros de pura tradición napolitana

NAP Dirección Andía, 11

Teléfono 943 46 05 32

Web www.napofficial.com

Disfrutar de la mejor pizza de Nápoles es posible en San Sebastián sin tener que viajar a la ciudad italiana. Todo su saber hacer, su materia prima y ambiente se dan la mano en NAP, la pizzería de la calle Andía que defiende la tradición napolitana en cada una de sus elaboraciones.

Hablamos de la única pizzería tradicional con aire napolitano de la capital guipuzcoana, un enclave en el que se cuida cada detalle para convertir una simple comida en toda una experiencia. En NAP todo está medido para que nada quede sujeto a la improvisación: las pizzas son de 35 cm de diámetro, con una masa extrafina, blanda, que resulta muy particular. A esto se añade un borde de apenas uno o dos centímetros, como es costumbre en Nápoles.

Una de las claves está en una masa madre que reposa entre 24 y 48 horas. Los ingredientes, siempre de una alta calidad, conviven en una carta corta pero atractiva en la que destaca la pizza NAP, con esa panceta Joselito que marca la diferencia (otros ingredientes son mozzarella, champiñones, crema de trufa o rúcula). Sin olvidar, otras propuestas con mucho tirón como la Diavola o la Margherita. Por último, un horno a 485 grados es el epicentro de la acción, donde las pizzas se convierten en arte en apenas un minuto.

Camino de sus seis años de vida (NAP inauguró su local en San Sebastián en 2019), esta pizzería puede presumir de una cocina ininterrumpida de 13 a 23.30 horas. También de estar abierta los siete días de la semana, por lo que no hay excusas para no acercarse a conocer la cocina napolitana en profundidad. Además, su ubicación, a escasos metros de la bahía de La Concha, hacen de esta una parada más que interesante para disfrutar de las vistas que ofrece la ciudad.

Y si lo que buscas es una cena diferente en casa, NAP trabaja el delivery con diversas empresas para que puedas sentir la auténtica pizza napolitana sin moverte del sofá.

Mucho más que una pizzería

NAP está considerada una de las grandes cadenas de pizzería tradicional del mundo y pertenece a la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). Estos logros llegan gracias a que mantiene la esencia y la tradición de estas pizzas, gracias a un equipo humano con un marcado perfil italiano que conoce a la perfección la metodología.

El éxito de NAP ha hecho que esta cadena crezca desde Barcelona, ciudad en la que nació hace 14 años, a Frankfurt, hasta alcanzar un total de 15 locales.

Jaleo La pizzería de moda en El Antiguo

Jaleo Dirección Avenida de Tolosa, 7

Teléfono 943 04 41 58

Web www.jaleobentaberri.com

Jaleo es la última aventura empresarial de Ander y Martxel, dos jóvenes donostiarras de 27 años. Jaleo ha irrumpido con fuerza en El Antiguo, como antes lo hicieron en el Centro los bares de copas Xhoko y Norte Club. En Jaleo, a base de producto de cercanía y de calidad, su propuesta se ha hecho con un nombre entre los vecinos de la zona, atrayendo a todo tipo de público agracias a un trato cercano y amable y a una elaboración casera que borda las pizzas.

El local y su carta destila juventud y descaro. No podía ser de otra manera en un negocio en el que todos sus profesionales son donostiarras en edad universitaria. Sus cocineros, procedentes de Basque Culinary Center, trabajan a mano unas masas con triple fermentación y el producto local es protagonista de cada uno de sus platos. Los productos cárnicos proceden de baserris de Igeldo y, a partir de ahí y de la destreza de sus cocineros, elaboran unas pizzas que están triunfando: la clásica prosciutto, es una de las que más sale. La carbonara trufada también ha sido toda una revolución. En su carta es imposible no encontrar una pizza de tu agrado.

Pero Jaleo es mucho más que pizzas. Sus hamburguesas, también elaboradas con producto local, no te dejarán indiferente. La cheddar 2.0 y la parma son dos de las estrellas y una muestra de la clara apuesta por las burguers del local.

Las raciones, como los nachos elaborados y fritos en la propia casa, o las croquetas son un aperitivo ideal antes de disfrutar de las especialidades de Jaleo. Y, entre sus postres, todos caseros, destacan el blondie (un brownie elaborado con chocolate blanco) y el tiramisú.

El establecimiento dispone, además, de una amplia terraza en la que podrás disfrutar al aire libre ahora que los días poco a poco empiezan a ser más largos. Su amplio interior también es una opción agradable. Abren cada día a las 19.00 horas en la avenida de Tolosa, 7. Merece la pena la visita o incluso apostar por un delivery que gracias a su packaging te llegará a casa en perfectas condiciones.

L'Vecchia Su auténtico sabor, siempre cerca de ti

L'Vecchia Direcciones Avda. Carlos I, 30 (Amara) | Paseo de Altza, 55 (Altza)

Teléfonos 943 24 72 18 | 943 57 47 31

Web www.lvecchia.com

Instagram @lvecchia_ss

Las inconfundibles pizzas de L'Vecchia nacieron en San Sebastián hace ya una década, cuando dos amigos, con el deseo de ofrecer algo diferente en la ciudad, fundaron esta pizzería 'take away y delivery' de inconfundible carácter donostiarra.

Y vaya si lo consiguieron. Diez años después, L'Vecchia se ha convertido en uno de los establecimientos de referencia para quienes buscan disfrutar de pizzas de calidad, con una artesanía y una materia prima local y excepcional que, junto al cariño y al mimo, son parte ineludible a lo largo de todo el proceso de elaboración: desde la masa hasta el horneado y el empaquetado.

El resultado no podía ser otro que esas pizzas de L'Vecchia caracterizadas por mantener un sabor auténtico en cualquiera de sus variedades, formatos y establecimientos de venta. Y es que los productos de esta pizzería donostiarra han traspasado las fronteras de sus locales y también se comercializan envasadas al vacío en diversos supermercados SUPER AMARA y BM de Donostia, así como en Anoeta durante los partidos de la Real Sociedad.

L'Vecchia, pizza a domicilio a para recoger

Tal expansión no hubiese sido posible sin una fórmula de éxito que implica a todo el equipo de L'Vecchia. Desde la recepción del pedido y un equipo de cocina comprometido por lograr el mejor resultado, hasta el equipo de repartidores que realiza las entregas siempre con la garantía de recibir una pizza a tiempo y recién hecha, esta pizzería puede presumir de tener un servicio atento y siempre amable y puntual tanto en el servicio de recogida como de reparto a domicilio.

No conciben hacerlo de otro modo que no sea ese. Porque no hay mejor agradecimiento a una fiel clientela que confía y valora el trabajo de esta pizzería, ni un mejor homenaje a esos nuestros mayores que han motivado el nombre de L'Vecchia. Y es que este es el término cariñoso con el que los italianos llaman a sus madres y abuelas.