Así marchan las encuestas en la Comunidad de Madrid

A. A. Lunes, 19 de abril 2021 | Actualizado 28/04/2021 15:31h. Comenta Compartir

Todas las encuestas dan por segura la victoria de la popular Isabel Díaz Ayuso. La duda es si el triunfo será lo suficientemente holgado como para permitirle gobernar. No parece que la mayoría absoluta esté al alcance del PP, pero si es muy probable que un pacto con Vox le permita mantener el poder en una Comunidad de Madrid que gobierna desde hace 25 años. Desde el Partido Popular ya se ha mostrado la disposición de pactar con los de Santiago Abascal si es necesario.

El peligro para Ayuso está en que la izquierda consiga movilizar a su electorado. Y es que la suma de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos podría llevar a la candidata conservadora a la oposición, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. No obstante, a excepción de en el CIS, el socialista Ángel Gabilondo, que ganó las pasadas elecciones sin mayoría suficiente, parte en las encuestas con una clara desventaja frente el PP.

Ampliar

Para obtener representación en la Asamblea Regional es necesario obtener al menos un 5% de los votos. Este es un objetivo que no tiene asegurada Ciudadanos, pese a haber sustituido como candidato a Ignacio Aguado por el diputado Edmundo Bal. El cambio de cabeza de lista parece haberle ido mejor a Unidas Podemos, que hace unos meses no tenía garantizado ese 5% de los sufragios. El desembarco de Pablo Iglesias en la política madrileña parece haberle dado un empujón a la coalición izquierdista, que ya no ve peligrar su representación en la cámara autonómica.