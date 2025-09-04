El primer profesional de Irun

Unai Amiano en el frontón Uranzu de Irun donde el próximo 19 de septiembre realizará su debut.

Creemos que Unai Amiano va a ser el único pelotari profesional de Irun», aseguró ayer Borja Olazabal, concejal de Deportes del Ayuntamiento irundarra, en la presentación del festival que se celebrará el 19 de septiembre en el frontón Uranzu y en el que debutará el mencionado pelotari en el campo profesional.

Reconoció Olazabal que «no tenemos la certeza absoluta de que no haya habido ninguno antes. Quizás lo hubo hace muchísimos años, pero hemos estado hablando con pelotazales veteranos y ninguno recuerda a un profesional de Irun.Desde luego que no lo ha habido en la época moderna y estamos muy contentos de que Unai vaya a dar el salto, además debutando en casa. Será especial para él y para todos los pelotazales de Irun».

Ese 19 de septiembre, a partir de las 19.30, el frontón Uranzu acogerá un partido inicial en el que Bakaikoa-Morgaetxeberria se medirán a Senar-Lizeaga y en el estelar, Amiano formará pareja con Iztueta para enfrentarse a Jaka-Imaz.

«No he jugado mucho en este frontón, pero en cierto modo es como mi casa, al estar en Irun»

El edil Olazabal celebra que el debut de Amiano vaya a tener lugar en su ciudad natal. «Le seguimos desde hace muchos años, también a su hermano, y sabíamos que tenía posibilidades de llegar al profesionalismo. En ese contexto, insistimos a la empresa para que el debut se produjera en el Uranzu y fue fácil llegar a un acuerdo para que así sea».

Un frontón espléndido

Desde su renovación «tenemos un frontón espléndido, todos los que juegan aquí hablan bien de él, también las empresas y desde el Ayuntamiento estamos fomentando que haya cada vez más festivales y torneos, además del clásico del 1 de julio».

Desde la empresa Baiko, el gerente Unai Iglesias aprovechó la presentación para «agradecer al Ayuntamiento de Irun el interés que ha mostrado. Había otras localidades interesadas en este festival pero a nosotros también nos parecía positivo que Unai debutara en casa».

El viernes 19 «tendremos un estelar muy interesante, potente, con cuatro guipuzcoanos». Las entradas, que cuestan 25 y 30 euros, ya están a la venta en la página web www.entradasfronton.com.

Una gran oportunidad

Aunque debutante, Unai Amiano mostró desparpajo ante los micrófonos y las cámaras en el frontón Uranzu y aseguró que «estoy muy ilusionado con el paso a profesionales y con que el debut vaya a ser en Irun». Curiosamente, «no he jugado mucho en este frontón, pero en cierto modo es como mi casa, al estar en Irun».

«Sabía que era difícil pero he ido dando los pasos necesarios, me ha ido bien en los torneos, luego he estado entrando con profesionales y por fin va a llegar el debut»

El delantero, zurdo dio sus primeros pasos como pelotari en el club de pelota de Bera. Más tarde continuó en Añorga y sus últimos años los ha pasado formándose en el Tolosa Aurrera Pilota Elkartea. En 2025 ha engordado su más que interesante palmarés, en el que sobresale el título de campeón del mundo sub'22, ganando el Biharko Izarrak de Mallabia, el Campeonato de España, la Copa del Rey y el Torneo de Lezama con el club tolosarra.

Para Amiano, «pasar a profesionales es el sueño que he tenido desde pequeño, o desde que empecé en la pelota. Sabía que era difícil pero he ido dando los pasos necesarios, me ha ido bien en los torneos, luego he estado entrando con profesionales y por fin va a llegar el debut». Entiende que «es el paso más difícil. Aunque todo lo anterior lo hagas bien, no lo tienes asegurado, hay mucha competencia».

El anuncio del paso a profesionales lo recibió «con enorme alegría». Y el hecho de debutar en Irun le supone «mayor alegría aún. Es una gran oportunidad y me han puesto un partido potente, con pelotaris de mucho nivel».

