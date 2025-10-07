Txindoki, una ventana a la superación personal 'Izarren zaunka'. El escalador Iker Uranga aborda en un cortometraje, seleccionado por el BBK Mendi Film festival 2025, el reto de hacer frente a los problemas mentales

Caerse y levantarse, para volver a caerse y levantarse, las veces que haga falta, sin mirar atrás y teniendo claro que seguramente volverá a caer, pero también a levantarse. Para ello es imprescindible contar con un cóctel cuyos ingredientes fundamentales son la constancia, la fortaleza mental, la coherencia con lo que el corazón siente, el compromiso, la lealtad con uno mismo... Todos esos elementos son claves para alzarse de cada caída, según Iker Uranga, autor del cortometraje 'Izarren zaunka', seleccionado para la Sección Oficial del BBK Mendi film Bilbao Bizkaia 2025. Una epopeya a la superación personal en la que «cada caída es una lección de la vida» en la que «puedes descubrir tu capacidad de superación, tu poder mental, tu capacidad de autocontrol...».

Ahí es nada. Mientras uno piensa que la escalada es un deporte en el que la fuerza física, la agilidad, la destreza, la paciencia y una gran capacidad de concentración son necesarios para lograr un buen ascenso, este donostiarra ha querido contar en este corto su experiencia personal de superación cuando una enfermedad le llevó a permanecer ingresado en un hospital durante meses. Pero, ¿qué ocurre cuando nadie sabe lo que tienes y entras en un agujero del que no puedes salir? ¿Qué sucede cuando una enfermedad mental te impide salir de la cama? Preguntas difíciles de responder para la mayoría de los mortales y que Uranga se ha repetido en numerosas ocasiones dentro de su proceso personal.

Para relatar esta historia ha elegido un escenario incomparable, una de las paredes a los pies de Txindoki. «No es casualidad que hayamos grabado en Txindoki. Por varias razones. La principal es que se trata de un monte que significa mucho para mucha gente. No solo para los guipuzcoanos, también para todos los aficionados de Euskal Herria a la montaña».

Sobre todo porque «Txindoki es para mí una ventana que se abre sobre una zona boscosa o de inmensas campas en las que cada uno debe superar sus miedos, fantasmas... Soy consciente de que hemos arriesgado en la elaboración y producción del cortometraje, hemos ido improvisando y cambiando cosas. Pero bueno, como en la vida misma. Porque de eso se trataba, de superar las dificultades que surgían durante la grabación, adaptándonos a las inclemencias meteorológicas o lo que tocaba ese día, asumiendo a su vez que, como en cada caída, para levantarte necesitas la fuerza para superar cada dificultad».

Una gran cordada

Como si de una expedición se tratara, el donostiarra se ha rodeado de grandes profesionales en la cordada de la grabación de este cortometraje. «Me embarqué en esta aventura sin saber muy bien cómo iba todo esto. Solo yo sabía lo que quería hacer, pero después de dos horas hablando con Koldo Almandoz tenía sobre la mesa, dos meses después claro, un guion que recogía lo que le había contado. Después, Nagore Eceiza, Gabriel Azkarate, Jon Agirrezabalaga, Aranzazu Calleja, Koldo Corella, Izar Txakurra, Iñigo Santiago, Iñaki Gereñu, Shira Hochman... hicieron que todo cuadrara con imágenes, música, grafismo... Increíble. Mientras, Mikel Sáez de Urabain, Xabier Artola y Alex Kammerlander me ayudaron en la escalada de la pared de Txindoki. Dicho así, parece fácil, pero no podemos olvidar que durante casi dieciocho meses hemos trabajado cantidad de horas al sol, con mucho frío, viento, lluvia... Porque en un solo día te puedes encontrar con las cuatro estaciones» en el Cervino guipuzcoano.

Después de año y medio de dura tarea y visto el resultado de numerosas horas de esfuerzo, Iker Uranga decidió presentar 'Izarren zaunka' a BBK Mendi Film festival, la muestra del mejor cine de montaña y deportes extremos. «Nos gustó el resultado que logramos y pensamos en presentarnos. ¿Por qué no? También tengo que decir que no esperábamos pasar a la fase final del concurso. Nos han elegido y estamos muy orgullosos de competir con trabajos que, estoy seguro, serán muy buenos porque siempre se presentan magníficas proyecciones. Además, el cortometraje formará parte después del tour que visita numerosas localidades vascas y fuera de nuestra comunidad. Es un gran sueño para mí».

Un sueño que no hubiera sido posible «sin la ayuda de la Diputación y del Ayuntamiento de Abaltzisketa, de empresas como Logikaline, Larraitz gain, El Vaskito, Totem, Ekin... y de las casas que me patrocinan, Salewa y Wildcountry. Lo digo, porque creer en los proyectos de gente como yo que quieren dar visibilidad a temas como los problemas mentales a través de un cortometraje es a veces una apuesta difícil, pero no una locura que puede ayudar a muchos».

Y quién sabe si incluso encontrará un premio a la superación dentro de uno de los concursos más importantes, programado este año del 5 al 14 de diciembre. Durante el certamen se proyectarán 54 películas, entre ellas 'Izarren zaunka'.

