Cuando David pudo con Goliat

Detrás de cada victoria siempre hay una historia, pero cuando esta la escriben los pequeños, el aficionado siente el éxito alcanzable. El turf cuenta con una capacidad para romper barreras que muy pocos deportes poseen. Cada potro representa la ilusión del que sueña sin límites, y aunque lo habitual es que la lógica del poderoso se cumpla, no son pocas las ocasiones en las que los pequeños llegan a lo más alto.

La historia de 'Philippo', ganador de la Copa de Oro, comenzó en la yeguada navarra de Milagro, a donde envió la familia Forteza a 'Sentence'. Una yegua también criada por ellos, que adoraba Donostia, pero que nunca llegó a ser de gran premio. A los Forteza les tocó en un sorteo de la Asociación de Criadores una cubrición de 'Recoletos', y así comenzó su aventura.

Previamente, habían retrasado su paso a la yeguada para poder salvar a su madre, 'Alameda', que tras sufrir un accidente tuvo que pasar cinco años en un hospital equino. Rafael Forteza peleó por salvar la vida de su primera yegua, a pesar de los altos costes que tuvo que asumir. Por este motivo, 'Sentence' llegó a Milagro con más edad de lo deseable, y tal vez por eso, rechazó al pequeño 'Philippo'. Fueron momentos de gran sufrimiento, pero el equipo de la Yeguada Milagro consiguió que la madre aceptara finalmente al potrillo. Así comenzó la historia de un pequeño campeón.

Su propietario, Rafa Forteza, vivió la Copa de Oro desde Lexington (Kentucky), donde lleva meses preparándose para ser herrador. La carrera le cogió en plan clase de podología equina y explicaba a DV que tuvo que abandonarla «al no poder parar de llorar». Decía conformarse con terminar tercero, pero ganar fue algo que «ni lo soñaba. Apoteósico».

La madre de 'Philippo', 'Sentence', está ahora llena de 'Motivator', en busca de una hembra que permita a los Forteza seguir con esta saga. Un proyecto de amor a los caballos, a una yegua, 'Alameda', que finalmente tuvo que ser sacrificada por sus dolencias, lo que llevo a Rafa Forteza a América, donde se forma para poder tratar casos como el suyo. El destino quiso que su historia fuese de oro.

Bagera, gu ere bai

Dos días después, 'See the Dream' hizo sonar la marcha de San Sebastián ganando el Gobierno Vasco. Vencedor del María Cristina con 'Lovely Diamond' hace dos veranos, el preparador donostiarra Miguel Alonso ganaba la gran milla repitiendo el éxito de su padre con 'Wavy Run' 31 años después.

Una alegría multiplicada por conseguirlo con los colores de la donostiarra cuadra La Espiga. «Ignacio Luzuriaga me apoyó desde que me saqué la licencia», explica Alonso. «Nos ha tocado vivir el Covid, la gripe equina... intentarlo sin éxito con una yegua modesta como 'Goiz Argi'... y aún así, nunca he sentido la más mínima falta de confianza. Sentía que le debía algo».

Por recomendación de Gloria Madero surgió la posibilidad de comprar a 'See the Dream'. «Llamé a Ignacio y le dije que por 20.000 euros era una grandísima compra. No dudó ni un instante». La yegua estaba sana, pero era nerviosa. «Corría con atabocas, viajaba mal... pero ahora está tranquila, no necesita nada y viajó a París conmigo sin enterarse». Su gran actuación en la capital francesa convenció a Alonso sobre sus opciones en el Gobierno Vasco. «Aquel día me demostró de lo que era capaz y desde entonces no ha dejado de mejorar».

Alonso, que debutó hace solo seis años, sueña con ganar las cuatro grandes del verano donostiarra. Con 27 años ya tiene dos y anuncia que peleará por el Gran Premio de San Sebastián el próximo 7 de septiembre. Solo le quedaría la Copa de Oro, la única grande que nunca ganó su padre.