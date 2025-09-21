Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Real Club Deportivo Mallorca

Mallorca

16:15h.

0

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 15

MLL

ATM

Jornada 5

Directo | Mallorca - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:08

14'

¡Penalti fallado!Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.

12'

Penalti cometido por Antonio Raíllo (Mallorca) con una mano dentro del área.

Icono12'

Remate rechazado de Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono7'

Remate parado. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono6'

Falta de Mateu Morey (Mallorca).

Icono6'

Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono4'

Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Icono4'

Mateu Morey (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Giacomo Raspadori con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono3'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Leo Román.

Icono3'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Martin Valjent.

Icono1'

Falta de Samú Costa (Mallorca).

Icono1'

Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Jagoba Arrasate

5-3-2

Alineación

Leo Román

portero

Mateu Morey

defensa

Martin Valjent

defensa

Antonio Raíllo

defensa

Marash Kumbulla

defensa

Johan Mojica

defensa

Samuel de Almeida Costa

centrocampista

Manu Morlanes

centrocampista

Sergi Darder

centrocampista

Takuma Asano

Delantero

Vedat Muriqi

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Giacomo Raspadori

Delantero

Estadísticas

32,9%

ATM

MLL

67,1%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 2
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 3
3 Faltas cometidas 1

Directo | Mallorca - Atlético