LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Athletic

21:00h.

0

-

0

Atlético

Min. 14

ATH

ATM

Tarjeta amarilla Min 11'

C. Gallagher ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 15

Directo | Athletic - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43

Icono14'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Marc Pubill.

Icono12'

Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono12'

Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).

Icono12'

Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono11'

Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jesús Areso con un centro al área.

Icono9'

Nahuel Molina (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono9'

Falta de Yuri Berchiche (Athletic Club).

Icono8'

Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).

Icono4'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono4'

Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).

Icono1'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aymeric Laporte.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Aitor Paredes

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Diego Simeone

4-1-4-1

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marc Pubill

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Pablo Barrios

centrocampista

Giuliano Simeone

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Thiago Almada

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

38,2%

ATM

ATH

61,8%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
3 Faltas cometidas 1

Directo | Athletic - Atlético

