Vingegaard, del Angliru al Angliru
Vuelta a España

Vingegaard, del Angliru al Angliru

El danés, cuya primera carrera de tres semanas fue la Vuelta de 2020, parte como principal favorito en la edición que arranca este sábado en Turín

Joseba Lezeta y Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:15

Vuelta a España de 2020. Uno de noviembre. La pandemia del covid-19 ha obligado a reorganizar el calendario. Duodécima etapa. Final en el Angliru, a cuyo pie toma la cabeza del grupo de favoritos un ciclista rubio del Jumbo, desconocido para la gran mayoría. Lleva el dorsal 8. Tiene 23 años y un nombre que requiere consulta para su correcta pronunciación: Jonas Vingegaard.

Compañero de equipo de Primoz Roglic, portador del maillot rojo de líder, impone el ritmo que le conviene a su jefe de filas. Fuerte porque el grupo pierde unidades en cola. Su trabajo se prolonga más de lo esperado en un principio dentro de una formación en la que también figuran Sepp Kuss, George Bennett y Robert Gesink. Unos días antes había abandonado Tom Dumoulin.

Recorrido de

La Vuelta 2025

ZONA

AMPLIADA

3

ITALIA

4

1

2

FRANCIA

SALIDA

TORINO

REGGIA DI VENARIA

Traslado en

avión de Voiron

a Figueres

12

14

11

13

15

6

10

9

17

7

18

5

16

8

19

20

21

META

MADRID

Recorrido etapas

Contrarreloj

Traslados

Localidad de salida

Localidad de llegada

Localidad salida / llegada

ETAPA 1

(23-VIII)

Torino - Reggia di Venaria >

Novara (Italia)

186,1 Kms.

ETAPA 2

(24-VIII)

Alba > Limone Piemonte (Italia)

159,6 Kms.

ETAPA 3

(25-VIII)

San Maurizio Canavese >

Ceres (Italia)

134,6 Kms.

ETAPA 4

(26-VIII)

Susa > Voiron (Italia-Francia)

206,7 Kms.

ETAPA 5

(27-VIII)

Figueres > Figueres

24,1 Kms.

ETAPA 6

(28-VIII)

Olot > Pal. Andorra (Andorra)

170,3 Kms.

ETAPA 7

(29-VIII)

Andorra la Vella >

Cerler.Huesca La Magia

188 Kms.

ETAPA 8

(30-VIII)

Monzón Templario > Zaragoza

163,5 Kms.

ETAPA 9

(31-VIII)

Alfaro > Est. esquí de Valdezcaray

195,5 Kms.

ETAPA 10

(2-IX)

Sendaviva > El Ferial Larra Belagua

175,3 Kms.

ETAPA 11

(3-IX)

Bilbao > Bilbao

157,4 Kms.

ETAPA 12

(4-IX)

Laredo > Los Corrales de Buelna

144,9 Kms.

ETAPA 13

(5-IX)

Cabezón de la Sal > L'Angliru

202,7 Kms.

ETAPA 14

(6-IX)

Avilés > La Farrapona.

Lagos de Somiedo

135,9 Kms.

ETAPA 15

(7-IX)

A Veiga/Vegadeo >

Monforte de Lemos

167,8 Kms.

ETAPA 16

(9-IX)

Poio > Mos. Castro de Herville

167,9 Kms.

ETAPA 17

(10-IX)

O Barco de Valdeorras >

Alto El Morredero

143,2 Kms.

ETAPA 18

(11-IX)

Valladolid > Valladolid

27,2 Kms.

ETAPA 19

(12-IX)

Rueda > Guijuelo

161,9 Kms.

ETAPA 20

(13-IX)

Robledo de Chavela >

La Bola del Mundo

165,6 Kms.

ETAPA 21

(14-IX)

Alalpardo > Madrid

111,6 Kms.

PERFILES DE LAS

PRINCIPALES ETAPAS

6ª ETAPA

Olot (588 m.)

Pal (1.901 m.)

Collada de Toses

1.790 m.

Alto de

la Comella

1.347 m.

Collada de

Sentigosa

1.059 m.

La Seu

d’Urgell

719 m.

Andorra

Andorra

ETAPA 6

170,3 Kms.

7ª ETAPA

Andorra la Vella

Cerler-Huesca La Magia

(806 m.)

(1.905 m.)

Coll de

L’Espina

1.404 m.

Port del Cantó

1.724 m.

Puerto de la

Creu de Perves

1.334 m.

Benasque

1.146 m.

Sort

692 m.

188 Kms.

10ª ETAPA

El Ferial / Larra Belagua

P. Nat. Sendaviva

(1.590 m.)

(262 m.)

Alto de

las Coronas

951 m.

Olite

387 m.

Isaba

780 m.

Lumbier

432 m.

175,3 Kms.

13ª ETAPA

L’Angliru (1.550 m.)

Cabezón de la Sal

(115 m.)

E

San Vicente

de la Barquera

10 m.

Alto La

Mozqueta

841 m.

Alto del

Cordal

785 m.

Ribadesella

10 m.

Nava

242 m.

Vidiago

56 m.

Posada

33 m.

202,7 Kms.

14ª ETAPA

La Farrapona (1.708 m.)

Avilés (29 m.)

Puertu de

San Llaurienzu

1.346 m.

L’Alto

Tenebreo

510 m.

Posada

168m.

Veiga d’Anzu

83m.

135,9 Kms.

20ª ETAPA

La Bola del Mundo

Robledo de Chavela

(844 m.)

(Navacerrada)

(2.251 m.)

E

Alto de la

Paradilla

1.343 m.

Puerto de

Navacerrada

1.854 m.

Alto de la

Escondida

1.260 m.

Alto del León

1.511 m.

165,6 Kms.

GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Esa ascensión al Angliru es la carta de presentación de Vingegaard ante el gran público en su segunda temporada en el conjunto neerlandés. La primera, en 2019, se había resuelto con una victoria de etapa en la Vuelta a Polonia. El coronavirus condicionó por completo la segunda, la de su debut en una carrera de tres semanas, la Vuelta a España, a la que regresó en 2023 después de ganar su segundo Tour de Francia y a la que vuelve ahora con la esperanza de engordar un palmarés menos alimentado de lo que prometía estos últimos años entre caídas y parones.

Vingegaard, ahora Visma en lugar de Jumbo, parte con el cartel de principal favorito y con el convencimiento general de que es imposible repetir las circunstancia de hace dos años, cuando el mayor quebradero de cabeza dentro de la formación fue determinar el orden en la clasificación general de sus tres mejores corredores. Finalmente fue el siguiente: primero Kuss, segundo Vingegaard y tercero Roglic. Dominaron de tal manera que cabía cualquier combinación.

Esta vez los rivales estarán en otros equipos, aunque tampoco abunden a priori si el danés mantiene en un buen tanto por ciento su momento de forma de julio y se haya recuperado de los esfuerzos.

La alternativa se llama UAE

Los aficionados dirigen sus miradas al UAE, a su potencial, a la bicefalia Almeida-Ayuso, alternativa a Vingegaard. Compaginar los deseos y los planteamientos de ambos se antoja imprescindible para una empresa de esa envergadura en una carrera, la Vuelta, quizá más propicia para las sorpresas que el Tour. Lo era cuando se disputaba en primavera y conserva esa característica en verano, en la parte final de la temporada.

Ya el recorrido llama de por sí la atención. Parte de Italia, realiza una incursión en Francia y ya dentro de su país de origen se desarrollará en el norte de la península, con Madrid como punto más al sur. No pisa ni Extremadura, ni Castilla La Mancha, ni la Comunidad Valenciana, ni Murcia, ni Andalucía.

La montaña, con once llegadas en alto, la etapa de Pal en Andorra, la recuperación de Cerler, el paso por Belagua en Navarra, Asturias con Angliru de protagonista mayúsculo y la Bola del Mundo más arriba de Navacerrada, forma parte fundamental de un menú con dos contrarreloj, la primera por equipos el quinto día y la segunda individual de 27 kilómetros cuatro días antes de llegar a Madrid. Seguramente, los aspirantes a la general adquirirán un papel protagonista casi a diario, sobre todo si no se abren grandes diferencias, lo cual dependerá del estado de forma y del espíritu más o menos combativo de Vingegaard.

Estamos también en la Vuelta a España de solo tres vascos, cifra exigua. El donostiarra Xabier Mikel Azparren es el único guipuzcoano en una prueba ganada en su día por Abraham Olano en 1998 y en la que Txomin Perurena ganó doce etapas y conserva el récord de más días con el maillot de líder, 31, sin haber vencido en ninguna edición de la prueba. Araba aporta al veterano Mikel Landa y al joven Markel Beloki, hijo de Joseba.

La ausencia de Euskaltel y Kern Pharma en la lista de invitados acentúa una tendencia negativa y preocupante. Hace cincueta años tomaron la salida siete vascos en un pelotón de 90 corredores. En 2000, hace veinticinco, la proporción aumentó a veinte de 180. Solo en Banesto había cinco.

Mientras, Vingegaard, que ha renunciado al Mundial y al Giro de Lombardia pero tras la Vuelta disputará el Europeo, sueña con ese Angliru en el que se dio a conocer para el gran público y donde seguramente querrá asestar el golpe definitivo a la Vuelta y al UAE de los delfines de Pogacar.

