Vingegaard, del Angliru al Angliru
El danés, cuya primera carrera de tres semanas fue la Vuelta de 2020, parte como principal favorito en la edición que arranca este sábado en Turín
Joseba Lezeta y Javier Bienzobas (Gráficos)
San Sebastián
Sábado, 23 de agosto 2025, 00:15
Vuelta a España de 2020. Uno de noviembre. La pandemia del covid-19 ha obligado a reorganizar el calendario. Duodécima etapa. Final en el Angliru, a cuyo pie toma la cabeza del grupo de favoritos un ciclista rubio del Jumbo, desconocido para la gran mayoría. Lleva el dorsal 8. Tiene 23 años y un nombre que requiere consulta para su correcta pronunciación: Jonas Vingegaard.
Compañero de equipo de Primoz Roglic, portador del maillot rojo de líder, impone el ritmo que le conviene a su jefe de filas. Fuerte porque el grupo pierde unidades en cola. Su trabajo se prolonga más de lo esperado en un principio dentro de una formación en la que también figuran Sepp Kuss, George Bennett y Robert Gesink. Unos días antes había abandonado Tom Dumoulin.
Recorrido de
La Vuelta 2025
ZONA
AMPLIADA
3
ITALIA
4
1
2
FRANCIA
SALIDA
TORINO
REGGIA DI VENARIA
Traslado en
avión de Voiron
a Figueres
12
14
11
13
15
6
10
9
17
7
18
5
16
8
19
20
21
META
MADRID
Recorrido etapas
Contrarreloj
Traslados
Localidad de salida
Localidad de llegada
Localidad salida / llegada
ETAPA 1
(23-VIII)
Torino - Reggia di Venaria >
Novara (Italia)
186,1 Kms.
ETAPA 2
(24-VIII)
Alba > Limone Piemonte (Italia)
159,6 Kms.
ETAPA 3
(25-VIII)
San Maurizio Canavese >
Ceres (Italia)
134,6 Kms.
ETAPA 4
(26-VIII)
Susa > Voiron (Italia-Francia)
206,7 Kms.
ETAPA 5
(27-VIII)
Figueres > Figueres
24,1 Kms.
ETAPA 6
(28-VIII)
Olot > Pal. Andorra (Andorra)
170,3 Kms.
ETAPA 7
(29-VIII)
Andorra la Vella >
Cerler.Huesca La Magia
188 Kms.
ETAPA 8
(30-VIII)
Monzón Templario > Zaragoza
163,5 Kms.
ETAPA 9
(31-VIII)
Alfaro > Est. esquí de Valdezcaray
195,5 Kms.
ETAPA 10
(2-IX)
Sendaviva > El Ferial Larra Belagua
175,3 Kms.
ETAPA 11
(3-IX)
Bilbao > Bilbao
157,4 Kms.
ETAPA 12
(4-IX)
Laredo > Los Corrales de Buelna
144,9 Kms.
ETAPA 13
(5-IX)
Cabezón de la Sal > L'Angliru
202,7 Kms.
ETAPA 14
(6-IX)
Avilés > La Farrapona.
Lagos de Somiedo
135,9 Kms.
ETAPA 15
(7-IX)
A Veiga/Vegadeo >
Monforte de Lemos
167,8 Kms.
ETAPA 16
(9-IX)
Poio > Mos. Castro de Herville
167,9 Kms.
ETAPA 17
(10-IX)
O Barco de Valdeorras >
Alto El Morredero
143,2 Kms.
ETAPA 18
(11-IX)
Valladolid > Valladolid
27,2 Kms.
ETAPA 19
(12-IX)
Rueda > Guijuelo
161,9 Kms.
ETAPA 20
(13-IX)
Robledo de Chavela >
La Bola del Mundo
165,6 Kms.
ETAPA 21
(14-IX)
Alalpardo > Madrid
111,6 Kms.
PERFILES DE LAS
PRINCIPALES ETAPAS
6ª ETAPA
Olot (588 m.)
Pal (1.901 m.)
1ª
Collada de Toses
1.790 m.
Alto de
la Comella
1.347 m.
1ª
Collada de
Sentigosa
1.059 m.
La Seu
d’Urgell
719 m.
2ª
3ª
Andorra
Andorra
ETAPA 6
170,3 Kms.
7ª ETAPA
Andorra la Vella
Cerler-Huesca La Magia
(806 m.)
(1.905 m.)
Coll de
L’Espina
1.404 m.
2ª
1ª
Port del Cantó
1.724 m.
Puerto de la
Creu de Perves
1.334 m.
Benasque
1.146 m.
1ª
2ª
Sort
692 m.
188 Kms.
10ª ETAPA
El Ferial / Larra Belagua
P. Nat. Sendaviva
(1.590 m.)
(262 m.)
Alto de
las Coronas
951 m.
1ª
Olite
387 m.
3ª
Isaba
780 m.
Lumbier
432 m.
175,3 Kms.
13ª ETAPA
L’Angliru (1.550 m.)
Cabezón de la Sal
(115 m.)
E
1ª
San Vicente
de la Barquera
10 m.
Alto La
Mozqueta
841 m.
Alto del
Cordal
785 m.
Ribadesella
10 m.
Nava
242 m.
Vidiago
56 m.
1ª
Posada
33 m.
202,7 Kms.
14ª ETAPA
La Farrapona (1.708 m.)
Avilés (29 m.)
1ª
Puertu de
San Llaurienzu
1.346 m.
3ª
L’Alto
Tenebreo
510 m.
1ª
Posada
168m.
Veiga d’Anzu
83m.
135,9 Kms.
20ª ETAPA
La Bola del Mundo
Robledo de Chavela
(844 m.)
(Navacerrada)
3ª
(2.251 m.)
E
Alto de la
Paradilla
1.343 m.
3ª
Puerto de
Navacerrada
1.854 m.
Alto de la
Escondida
1.260 m.
2ª
Alto del León
1.511 m.
1ª
165,6 Kms.
GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS
Esa ascensión al Angliru es la carta de presentación de Vingegaard ante el gran público en su segunda temporada en el conjunto neerlandés. La primera, en 2019, se había resuelto con una victoria de etapa en la Vuelta a Polonia. El coronavirus condicionó por completo la segunda, la de su debut en una carrera de tres semanas, la Vuelta a España, a la que regresó en 2023 después de ganar su segundo Tour de Francia y a la que vuelve ahora con la esperanza de engordar un palmarés menos alimentado de lo que prometía estos últimos años entre caídas y parones.
Vingegaard, ahora Visma en lugar de Jumbo, parte con el cartel de principal favorito y con el convencimiento general de que es imposible repetir las circunstancia de hace dos años, cuando el mayor quebradero de cabeza dentro de la formación fue determinar el orden en la clasificación general de sus tres mejores corredores. Finalmente fue el siguiente: primero Kuss, segundo Vingegaard y tercero Roglic. Dominaron de tal manera que cabía cualquier combinación.
Esta vez los rivales estarán en otros equipos, aunque tampoco abunden a priori si el danés mantiene en un buen tanto por ciento su momento de forma de julio y se haya recuperado de los esfuerzos.
La alternativa se llama UAE
Los aficionados dirigen sus miradas al UAE, a su potencial, a la bicefalia Almeida-Ayuso, alternativa a Vingegaard. Compaginar los deseos y los planteamientos de ambos se antoja imprescindible para una empresa de esa envergadura en una carrera, la Vuelta, quizá más propicia para las sorpresas que el Tour. Lo era cuando se disputaba en primavera y conserva esa característica en verano, en la parte final de la temporada.
Ya el recorrido llama de por sí la atención. Parte de Italia, realiza una incursión en Francia y ya dentro de su país de origen se desarrollará en el norte de la península, con Madrid como punto más al sur. No pisa ni Extremadura, ni Castilla La Mancha, ni la Comunidad Valenciana, ni Murcia, ni Andalucía.
La montaña, con once llegadas en alto, la etapa de Pal en Andorra, la recuperación de Cerler, el paso por Belagua en Navarra, Asturias con Angliru de protagonista mayúsculo y la Bola del Mundo más arriba de Navacerrada, forma parte fundamental de un menú con dos contrarreloj, la primera por equipos el quinto día y la segunda individual de 27 kilómetros cuatro días antes de llegar a Madrid. Seguramente, los aspirantes a la general adquirirán un papel protagonista casi a diario, sobre todo si no se abren grandes diferencias, lo cual dependerá del estado de forma y del espíritu más o menos combativo de Vingegaard.
Estamos también en la Vuelta a España de solo tres vascos, cifra exigua. El donostiarra Xabier Mikel Azparren es el único guipuzcoano en una prueba ganada en su día por Abraham Olano en 1998 y en la que Txomin Perurena ganó doce etapas y conserva el récord de más días con el maillot de líder, 31, sin haber vencido en ninguna edición de la prueba. Araba aporta al veterano Mikel Landa y al joven Markel Beloki, hijo de Joseba.
La ausencia de Euskaltel y Kern Pharma en la lista de invitados acentúa una tendencia negativa y preocupante. Hace cincueta años tomaron la salida siete vascos en un pelotón de 90 corredores. En 2000, hace veinticinco, la proporción aumentó a veinte de 180. Solo en Banesto había cinco.
Mientras, Vingegaard, que ha renunciado al Mundial y al Giro de Lombardia pero tras la Vuelta disputará el Europeo, sueña con ese Angliru en el que se dio a conocer para el gran público y donde seguramente querrá asestar el golpe definitivo a la Vuelta y al UAE de los delfines de Pogacar.
