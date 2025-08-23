Vingegaard, del Angliru al Angliru

Joseba Lezeta y Javier Bienzobas (Gráficos) San Sebastián Sábado, 23 de agosto 2025, 00:15 Comenta Compartir

Vuelta a España de 2020. Uno de noviembre. La pandemia del covid-19 ha obligado a reorganizar el calendario. Duodécima etapa. Final en el Angliru, a cuyo pie toma la cabeza del grupo de favoritos un ciclista rubio del Jumbo, desconocido para la gran mayoría. Lleva el dorsal 8. Tiene 23 años y un nombre que requiere consulta para su correcta pronunciación: Jonas Vingegaard.

Compañero de equipo de Primoz Roglic, portador del maillot rojo de líder, impone el ritmo que le conviene a su jefe de filas. Fuerte porque el grupo pierde unidades en cola. Su trabajo se prolonga más de lo esperado en un principio dentro de una formación en la que también figuran Sepp Kuss, George Bennett y Robert Gesink. Unos días antes había abandonado Tom Dumoulin.

Recorrido de La Vuelta 2025 ZONA AMPLIADA 3 ITALIA 4 1 2 FRANCIA SALIDA TORINO REGGIA DI VENARIA Traslado en avión de Voiron a Figueres 12 14 11 13 15 6 10 9 17 7 18 5 16 8 19 20 21 META MADRID Recorrido etapas Contrarreloj Traslados Localidad de salida Localidad de llegada Localidad salida / llegada ETAPA 1 (23-VIII) Torino - Reggia di Venaria > Novara (Italia) 186,1 Kms. ETAPA 2 (24-VIII) Alba > Limone Piemonte (Italia) 159,6 Kms. ETAPA 3 (25-VIII) San Maurizio Canavese > Ceres (Italia) 134,6 Kms. ETAPA 4 (26-VIII) Susa > Voiron (Italia-Francia) 206,7 Kms. ETAPA 5 (27-VIII) Figueres > Figueres 24,1 Kms. ETAPA 6 (28-VIII) Olot > Pal. Andorra (Andorra) 170,3 Kms. ETAPA 7 (29-VIII) Andorra la Vella > Cerler.Huesca La Magia 188 Kms. ETAPA 8 (30-VIII) Monzón Templario > Zaragoza 163,5 Kms. ETAPA 9 (31-VIII) Alfaro > Est. esquí de Valdezcaray 195,5 Kms. ETAPA 10 (2-IX) Sendaviva > El Ferial Larra Belagua 175,3 Kms. ETAPA 11 (3-IX) Bilbao > Bilbao 157,4 Kms. ETAPA 12 (4-IX) Laredo > Los Corrales de Buelna 144,9 Kms. ETAPA 13 (5-IX) Cabezón de la Sal > L'Angliru 202,7 Kms. ETAPA 14 (6-IX) Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo 135,9 Kms. ETAPA 15 (7-IX) A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos 167,8 Kms. ETAPA 16 (9-IX) Poio > Mos. Castro de Herville 167,9 Kms. ETAPA 17 (10-IX) O Barco de Valdeorras > Alto El Morredero 143,2 Kms. ETAPA 18 (11-IX) Valladolid > Valladolid 27,2 Kms. ETAPA 19 (12-IX) Rueda > Guijuelo 161,9 Kms. ETAPA 20 (13-IX) Robledo de Chavela > La Bola del Mundo 165,6 Kms. ETAPA 21 (14-IX) Alalpardo > Madrid 111,6 Kms. PERFILES DE LAS PRINCIPALES ETAPAS 6ª ETAPA Olot (588 m.) Pal (1.901 m.) 1ª Collada de Toses 1.790 m. Alto de la Comella 1.347 m. 1ª Collada de Sentigosa 1.059 m. La Seu d’Urgell 719 m. 2ª 3ª Andorra Andorra ETAPA 6 170,3 Kms. 7ª ETAPA Andorra la Vella Cerler-Huesca La Magia (806 m.) (1.905 m.) Coll de L’Espina 1.404 m. 2ª 1ª Port del Cantó 1.724 m. Puerto de la Creu de Perves 1.334 m. Benasque 1.146 m. 1ª 2ª Sort 692 m. 188 Kms. 10ª ETAPA El Ferial / Larra Belagua P. Nat. Sendaviva (1.590 m.) (262 m.) Alto de las Coronas 951 m. 1ª Olite 387 m. 3ª Isaba 780 m. Lumbier 432 m. 175,3 Kms. 13ª ETAPA L’Angliru (1.550 m.) Cabezón de la Sal (115 m.) E 1ª San Vicente de la Barquera 10 m. Alto La Mozqueta 841 m. Alto del Cordal 785 m. Ribadesella 10 m. Nava 242 m. Vidiago 56 m. 1ª Posada 33 m. 202,7 Kms. 14ª ETAPA La Farrapona (1.708 m.) Avilés (29 m.) 1ª Puertu de San Llaurienzu 1.346 m. 3ª L’Alto Tenebreo 510 m. 1ª Posada 168m. Veiga d’Anzu 83m. 135,9 Kms. 20ª ETAPA La Bola del Mundo Robledo de Chavela (844 m.) (Navacerrada) 3ª (2.251 m.) E Alto de la Paradilla 1.343 m. 3ª Puerto de Navacerrada 1.854 m. Alto de la Escondida 1.260 m. 2ª Alto del León 1.511 m. 1ª 165,6 Kms. GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Recorrido de La Vuelta 2025 ZONA AMPLIADA 3 ITALIA 4 1 2 FRANCIA SALIDA TORINO REGGIA DI VENARIA Traslado en avión de Voiron a Figueres 12 14 11 13 15 6 10 9 17 7 18 5 16 8 19 20 21 META MADRID Recorrido etapas Contrarreloj Traslados Localidad de salida Localidad de llegada Localidad salida / llegada ETAPA 1 (23-VIII) Torino - Reggia di Venaria > Novara (Italia) 186,1 Kms. ETAPA 2 (24-VIII) Alba > Limone Piemonte (Italia) 159,6 Kms. ETAPA 3 (25-VIII) San Maurizio Canavese > Ceres (Italia) 134,6 Kms. ETAPA 4 (26-VIII) Susa > Voiron (Italia-Francia) 206,7 Kms. ETAPA 5 (27-VIII) Figueres > Figueres 24,1 Kms. ETAPA 6 (28-VIII) Olot > Pal. Andorra (Andorra) 170,3 Kms. ETAPA 7 (29-VIII) Andorra la Vella > Cerler.Huesca La Magia 188 Kms. ETAPA 8 (30-VIII) Monzón Templario > Zaragoza 163,5 Kms. ETAPA 9 (31-VIII) Alfaro > Est. esquí de Valdezcaray 195,5 Kms. ETAPA 10 (2-IX) Sendaviva > El Ferial Larra Belagua 175,3 Kms. ETAPA 11 (3-IX) Bilbao > Bilbao 157,4 Kms. ETAPA 12 (4-IX) Laredo > Los Corrales de Buelna 144,9 Kms. ETAPA 13 (5-IX) Cabezón de la Sal > L'Angliru 202,7 Kms. ETAPA 14 (6-IX) Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo 135,9 Kms. ETAPA 15 (7-IX) A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos 167,8 Kms. ETAPA 16 (9-IX) Poio > Mos. Castro de Herville 167,9 Kms. ETAPA 17 (10-IX) O Barco de Valdeorras > Alto El Morredero 143,2 Kms. ETAPA 18 (11-IX) Valladolid > Valladolid 27,2 Kms. ETAPA 19 (12-IX) Rueda > Guijuelo 161,9 Kms. ETAPA 20 (13-IX) Robledo de Chavela > La Bola del Mundo 165,6 Kms. ETAPA 21 (14-IX) Alalpardo > Madrid 111,6 Kms. PERFILES DE LAS PRINCIPALES ETAPAS 6ª ETAPA Olot (588 m.) Pal (1.901 m.) 1ª Collada de Toses 1.790 m. Alto de la Comella 1.347 m. 1ª Collada de Sentigosa 1.059 m. La Seu d’Urgell 719 m. 2ª 3ª Andorra Andorra ETAPA 6 170,3 Kms. 7ª ETAPA Andorra la Vella Cerler-Huesca La Magia (806 m.) (1.905 m.) Coll de L’Espina 1.404 m. 2ª 1ª Port del Cantó 1.724 m. Puerto de la Creu de Perves 1.334 m. Benasque 1.146 m. 1ª 2ª Sort 692 m. 188 Kms. 10ª ETAPA El Ferial / Larra Belagua P. Nat. Sendaviva (1.590 m.) (262 m.) Alto de las Coronas 951 m. 1ª Olite 387 m. 3ª Isaba 780 m. Lumbier 432 m. 175,3 Kms. 13ª ETAPA L’Angliru (1.550 m.) Cabezón de la Sal (115 m.) E 1ª San Vicente de la Barquera 10 m. Alto La Mozqueta 841 m. Alto del Cordal 785 m. Ribadesella 10 m. Nava 242 m. Vidiago 56 m. 1ª Posada 33 m. 202,7 Kms. 14ª ETAPA La Farrapona (1.708 m.) Avilés (29 m.) 1ª Puertu de San Llaurienzu 1.346 m. 3ª L’Alto Tenebreo 510 m. 1ª Posada 168m. Veiga d’Anzu 83m. 135,9 Kms. 20ª ETAPA La Bola del Mundo Robledo de Chavela (844 m.) (Navacerrada) 3ª (2.251 m.) E Alto de la Paradilla 1.343 m. 3ª Puerto de Navacerrada 1.854 m. Alto de la Escondida 1.260 m. 2ª Alto del León 1.511 m. 1ª 165,6 Kms. GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Recorrido de La Vuelta 2025 ZONA AMPLIADA San Maurizio Canavese ITALIA Novara Ceres Voiron SALIDA TORINO - REGGIA DI VENARIA Susa Alba FRANCIA Limone Piemonte Traslado en avión de Voiron a Figueres A Veiga / Vegadeo FRANCIA Cabezón de la Sal Andorra La Vella (Andorra) Avilés El Ferial Larra Belagua Laredo Monforte de Lemos Pal (Andorra) Bilbao L’Angliru Cerler Poio La Farrapona Los Corrales de Buelna Alfaro Parq. Nat. Sendaviva Valladolid Alto de El Morredero Est. Esquí Valdezcaray Figueres Olot Mos. Castro de Herville Monzón Templario Rueda Bola del Mundo (Navacerrada) Zaragoza O Barco de Valdeorras Alalpardo Guijuelo META Robledo de Chavela MADRID Recorrido etapas Contrarreloj Traslados Localidad de salida Localidad de llegada Localidad salida / llegada Etapa Día Recorrido Kms. 1ª 23/8 Torino - Reggia di Venaria > Novara (Italia) 186,1 2ª 24/8 Alba > Limone Piemonte (Italia) 159,6 3ª 25/8 San Maurizio Canavese > Ceres (Italia) 134,6 4ª 26/8 Susa > Voiron (Italia-Francia) 206,7 5ª 27/8 Figueres > Figueres 24,1 6ª 28/8 Olot > Pal. Andorra (Andorra) 170,3 7ª 29/8 Andorra la Vella > Cerler. Huesca La Magia 188 8ª Monzón Templario > Zaragoza 30/8 163,5 9ª 31/8 Alfaro > Est. esquí de Valdezcaray 195,5 Pamplona (descanso) 01/9 10ª 02/9 Sendaviva > El Ferial Larra Belagua 175,3 11ª Bilbao > Bilbao 03/9 157,4 12ª 04/9 Laredo > Los Corrales de Buelna 144,9 13ª 05/9 Cabezón de la Sal > L'Angliru 202,7 14ª 06/9 Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo 135,9 15ª 07/9 A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos 167,8 08/9 Pontevedra (descanso) 16ª 09/9 Poio > Mos. Castro de Herville 167,9 17ª 10/9 O Barco de Valdeorras > Alto El Morredero 143,2 18ª 11/9 Valladolid > Valladolid 27,2 19ª 12/9 Rueda > Guijuelo 161,9 20ª Robledo de Chavela > La Bola del Mundo 13/9 165,6 21ª 14/9 Alalpardo > Madrid 111,6 PERFILES DE LAS PRINCIPALES ETAPAS 6ª ETAPA Pal (1.901 m.) Olot (588 m.) Collada de Toses 1.790 m. Alto de la Comella 1.347 m. 3ª 1ª Collada de Sentigosa 1.059 m. La Seu d’Urgell 719 m. 2ª Andorra 170,3 Kms. 7ª ETAPA Andorra la Vella (806 m.) Cerler-Huesca La Magia (1.905 m.) 1ª 2ª Port del Cantó 1.724 m. 2ª Coll de L’Espina 1.404 m. Puerto de la Creu de Perves 1.334 m. 1ª Benasque 1.146 m. Sort 692 m. 188 Kms. 10ª ETAPA El Ferial / Larra Belagua (1.590 m.) Parque de la Naturaleza de Sendaviva (262 m.) 1ª Alto de las Coronas 951 m. 3ª Isaba 780 m. Lumbier 432 m. Olite 387 m. 175,3 Kms. 13ª ETAPA L’Angliru (1.550 m.) Cabezón de la Sal (115 m.) E 1ª San Vicente de la Barquera 10 m. Alto La Mozqueta 841 m. Alto del Cordal 785 m. Ribadesella 10 m. Vidiago 56 m. 1ª Nava 242 m. Posada 33 m. 202,7 Kms. 14ª ETAPA La Farrapona (1.708 m.) Avilés (29 m.) 1ª 1ª Puertu de San Llaurienzu 1.346 m. 3ª L’Alto Tenebreo 510 m. Posada 168m. Veiga d’Anzu 83m. 135,9 Kms. 20ª ETAPA La Bola del Mundo. Navacerrada (2.251 m.) Robledo de Chavela (844 m.) E 3ª 1ª 3ª Alto de la Paradilla 1.343 m. Puerto de Navacerrada 1.854 m. 2ª Alto de la Escondida 1.260 m. Alto del León 1.511 m. 165,6 Kms. GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Recorrido de La Vuelta 2025 San Maurizio Canavese ZONA AMPLIADA ITALIA Novara Ceres Voiron SALIDA Recorrido etapas TORINO - REGGIA DI VENARIA Susa Contrarreloj Alba Traslados Localidad de salida Localidad de llegada Localidad salida / llegada FRANCIA Limone Piemonte A Veiga / Vegadeo Cabezón de la Sal Traslado en avión de Voiron a Figueres Avilés FRANCIA Laredo Andorra La Vella (Andorra) El Ferial Larra Belagua Monforte de Lemos L’Angliru Bilbao Pal (Andorra) Cerler La Farrapona Poio Parque de la Naturaleza Sendaviva Los Corrales de Buelna Alfaro Olot Alto de El Morredero Valladolid Figueres Estación de Esquí de Valdezcaray Mos. Castro de Herville Monzón Templario Rueda O Barco de Valdeorras Bola del Mundo (Navacerrada) Zaragoza Alalpardo Guijuelo Etapa Día Recorrido Kms. META 1ª 23/8 Torino - Reggia di Venaria > Novara (Italia) 186,1 Robledo de Chavela MADRID 2ª 24/8 Alba > Limone Piemonte (Italia) 159,6 3ª 25/8 San Maurizio Canavese > Ceres (Italia) 134,6 4ª 26/8 Susa > Voiron (Italia-Francia) 206,7 5ª 27/8 Figueres > Figueres 24,1 6ª 28/8 Olot > Pal. Andorra (Andorra) 170,3 7ª Andorra la Vella > Cerler. Huesca La Magia 29/8 188 8ª Monzón Templario > Zaragoza 30/8 163,5 9ª 31/8 Alfaro > Est. esquí de Valdezcaray 195,5 Pamplona (descanso) 01/9 10ª 02/9 Sendaviva > El Ferial Larra Belagua 175,3 11ª Bilbao > Bilbao 03/9 157,4 12ª 04/9 Laredo > Los Corrales de Buelna 144,9 13ª 05/9 Cabezón de la Sal > L'Angliru 202,7 14ª 06/9 Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo 135,9 15ª 07/9 A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos 167,8 08/9 Pontevedra (descanso) 16ª 09/9 Poio > Mos. Castro de Herville 167,9 17ª 10/9 O Barco de Valdeorras > Alto El Morredero 143,2 18ª 11/9 Valladolid > Valladolid 27,2 19ª 12/9 Rueda > Guijuelo 161,9 20ª Robledo de Chavela > La Bola del Mundo 13/9 165,6 21ª 14/9 Alalpardo > Madrid 111,6 PERFILES DE LAS PRINCIPALES ETAPAS 6ª ETAPA 7ª ETAPA Andorra la Vella (806 m.) Cerler-Huesca La Magia (1.905 m.) Pal (1.901 m.) Olot (588 m.) Collada de Toses 1.790 m. 1ª 2ª Alto de la Comella 1.347 m. Port del Cantó 1.724 m. 2ª Coll de L’Espina 1.404 m. 3ª Puerto de la Creu de Perves 1.334 m. 1ª Collada de Sentigosa 1.059 m. 1ª La Seu d’Urgell 719 m. Benasque 1.146 m. 2ª Sort 692 m. Andorra 188 Kms. 170,3 Kms. 13ª ETAPA 10ª ETAPA L’Angliru (1.550 m.) Cabezón de la Sal (115 m.) El Ferial / Larra Belagua (1.590 m.) Parque de la Naturaleza de Sendaviva (262 m.) 1ª E Alto de las Coronas 951 m. San Vicente de la Barquera 10 m. 1ª Alto La Mozqueta 841 m. Alto del Cordal 785 m. 3ª Ribadesella 10 m. Isaba 780 m. Vidiago 56 m. Lumbier 432 m. Olite 387 m. 1ª Nava 242 m. Posada 33 m. 175,3 Kms. 202,7 Kms. 14ª ETAPA 20ª ETAPA La Bola del Mundo. Navacerrada (2.251 m.) Robledo de Chavela (844 m.) La Farrapona (1.708 m.) Avilés (29 m.) 1ª E 1ª Puertu de San Llaurienzu 1.346 m. 1ª 3ª 3ª Puerto de Navacerrada 1.854 m. Alto de la Paradilla 1.343 m. Alto de la Escondida 1.260 m. 2ª Alto del León 1.511 m. 3ª L’Alto Tenebreo 510 m. Posada 168m. Veiga d’Anzu 83m. 165,6 Kms. 135,9 Kms. GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Esa ascensión al Angliru es la carta de presentación de Vingegaard ante el gran público en su segunda temporada en el conjunto neerlandés. La primera, en 2019, se había resuelto con una victoria de etapa en la Vuelta a Polonia. El coronavirus condicionó por completo la segunda, la de su debut en una carrera de tres semanas, la Vuelta a España, a la que regresó en 2023 después de ganar su segundo Tour de Francia y a la que vuelve ahora con la esperanza de engordar un palmarés menos alimentado de lo que prometía estos últimos años entre caídas y parones.

Vingegaard, ahora Visma en lugar de Jumbo, parte con el cartel de principal favorito y con el convencimiento general de que es imposible repetir las circunstancia de hace dos años, cuando el mayor quebradero de cabeza dentro de la formación fue determinar el orden en la clasificación general de sus tres mejores corredores. Finalmente fue el siguiente: primero Kuss, segundo Vingegaard y tercero Roglic. Dominaron de tal manera que cabía cualquier combinación.

Esta vez los rivales estarán en otros equipos, aunque tampoco abunden a priori si el danés mantiene en un buen tanto por ciento su momento de forma de julio y se haya recuperado de los esfuerzos.

La alternativa se llama UAE

Los aficionados dirigen sus miradas al UAE, a su potencial, a la bicefalia Almeida-Ayuso, alternativa a Vingegaard. Compaginar los deseos y los planteamientos de ambos se antoja imprescindible para una empresa de esa envergadura en una carrera, la Vuelta, quizá más propicia para las sorpresas que el Tour. Lo era cuando se disputaba en primavera y conserva esa característica en verano, en la parte final de la temporada.

Ya el recorrido llama de por sí la atención. Parte de Italia, realiza una incursión en Francia y ya dentro de su país de origen se desarrollará en el norte de la península, con Madrid como punto más al sur. No pisa ni Extremadura, ni Castilla La Mancha, ni la Comunidad Valenciana, ni Murcia, ni Andalucía.

La montaña, con once llegadas en alto, la etapa de Pal en Andorra, la recuperación de Cerler, el paso por Belagua en Navarra, Asturias con Angliru de protagonista mayúsculo y la Bola del Mundo más arriba de Navacerrada, forma parte fundamental de un menú con dos contrarreloj, la primera por equipos el quinto día y la segunda individual de 27 kilómetros cuatro días antes de llegar a Madrid. Seguramente, los aspirantes a la general adquirirán un papel protagonista casi a diario, sobre todo si no se abren grandes diferencias, lo cual dependerá del estado de forma y del espíritu más o menos combativo de Vingegaard.

Estamos también en la Vuelta a España de solo tres vascos, cifra exigua. El donostiarra Xabier Mikel Azparren es el único guipuzcoano en una prueba ganada en su día por Abraham Olano en 1998 y en la que Txomin Perurena ganó doce etapas y conserva el récord de más días con el maillot de líder, 31, sin haber vencido en ninguna edición de la prueba. Araba aporta al veterano Mikel Landa y al joven Markel Beloki, hijo de Joseba.

La ausencia de Euskaltel y Kern Pharma en la lista de invitados acentúa una tendencia negativa y preocupante. Hace cincueta años tomaron la salida siete vascos en un pelotón de 90 corredores. En 2000, hace veinticinco, la proporción aumentó a veinte de 180. Solo en Banesto había cinco.

Mientras, Vingegaard, que ha renunciado al Mundial y al Giro de Lombardia pero tras la Vuelta disputará el Europeo, sueña con ese Angliru en el que se dio a conocer para el gran público y donde seguramente querrá asestar el golpe definitivo a la Vuelta y al UAE de los delfines de Pogacar.

Temas

Historias visuales

Comenta Reporta un error