El penúltimo servicio de Artaleku

«Esto no lo he vivido en ningún otro lado»

Hoy el Bidasoa sueña, pero el 7 de mayo de 2011 vivió una pesadilla porque se jugó en Artaleku no sólo su permanencia en la División de Honor B, sino su supervivencia como club, ante el filial del Ademar. Artaleku se llenó y el Bidasoa ganó (27-19). Fernando Herrero, el técnico de entonces, habló emocionado. «La afición ha estado impresionante. Lo de los últimos partidos ha sido increíble y no lo he vivido en ningún otro lado. Esto no se puede dejar morir».