Oklahoma, ante el desafío de repetir anillo

El duelo entre el vigente campeón Oklahoma City Thunder y los Houston Rockets (01.30 h.), con la tradicional ceremonia de entrega del anillo de campeón, alza la madrugada de este miércoles el telón a la 77 temporada de la NBA que completa su Opening Day con el Lakers-Warriors (04.00 h.). Será la primera campaña en 30 años en la que la emisión televisiva en España ya no esté exclusivamente en manos de Movistar, que negocia un acuerdo in extremis con DAZN, plataforma tenedora de los derechos junto a Amazon Prime, para ofrecer partidos junto al habitual League Pass.

La competición arranca con los Oklahoma City Thunder como grandes favoritos a revalidar el título, algo que nadie consigue desde que lo lograran los Warriors de Curry y Durant en 2017 y 2018. Tienen a Shai, el MVP de la pasada temporada, y mantienen a Jalen Williams y Chet Holgrem, además de una plantilla joven y con diferentes perfiles que es prácticamente idéntica a la que ganó el anillo. Y el poso de campeón, que no es poco.

Además, su principal enemigo la pasada campaña, los Indiana Pacers, se han descapitalizado con la marcha de Myles Tuner a Milwaukee y la grave lesión que se produjo precisamente en las Finales Tyresse Haliburton, que estará fuera toda la temporada. Tampoco Minnesota Timberwolves, finalista del Oeste que no se ha reforzado con nadie relevante y que ha perdido a Alexander-Walker, parece estar a la altura.

¿Quién puede entonces inquietar a estos Thunder? Pues en principio deberían ser los equipos de su conferencia porque en el Este, salvo New York Knicks y Cleveland Cavaliers, nadie parece hacerles sombra.

Los Angeles Lakers, con nuevo propietario, buscarán el anillo en el último año de contrato de Lebron James, que se convertirá en el primer jugador de la historia en disputar 23 temporadas en la NBA superando a Vince Carter, pero que se perderá por lesión algo más de un mes de competición. Junto a él un Luka Doncic que parece haberse tomado en serio su preparación física y los fichajes de DeAndre Ayton y Marcus Smart que amplían la profundidad de su plantilla.

La sola presencia de Nikola Jokic ya convierte a los Denver Nuggets en aspirantes. Pero es que además los de Colorado, tras varios años sin invertir en un equipo que había ido perdiendo potencial, han decidido reforzarse convenientemente, entre otras cosas porque el contrato de Jokic expira en 2027 y conviene tenerle contento. Así que en verano traspasaron a Michael Porter Jr. por Cam Johnson, reclutaron a Bruce Brown, pieza básica en el anillo de 2023, y ficharon también a dos jugadores de experiencia como Jonas Valanciunas y Tim Hardway.

Houston Rockets ha sido el agitador del verano por el traspaso que ha llevado a la ciudad espacial a Kevin Durant a cambio de Jalen Green y Dillon Brooks. Pese a sus 37 años, Durant supone un refuerzo de lujo para una plantilla que, pese a la grave lesión de VanVleet, mantiene a elementos notables como Sengun, Amen Thompson o Jabari Smith y que se ha reforzado con Finney-Smith y Clint Capela, entre otros.

Golden State afronta probablemente la última oportunidad de aspirar al anillo porque los 37 años de Stephen Curry, los 36 de Jimmy Butler y los 35 de Draymond Green pesan cada día más. Al Horford, con 39 años, ha sido su gran refuerzo a la espera de que los Podziemski, Moody y el renovado Kuminga den ese paso adelante que en la bahía llevan tiempo esperando.

Dallas Mavericks, tras el terremoto por el traspaso de Doncic la pasada campaña, es toda una incógnita pero si la salud de Anthony Davis acompaña, que igual es mucho pedir, y Kyrie Irving vuelve en unas mínimas condiciones de su rotura del cruzado de la rodilla izquierda –aún no tiene fecha de regreso–, pueden ser legítimos aspirantes. La llegada de Cooper Flagg, número uno del draft y el mayor proyecto de súper estrella junto a Wembanyama, y el fichaje de D'Angelo Russell son razones para confiar en ellos, aunque sea un poco.

Franquicias como los Clippers de Harden, Kawhi y Beal; los Spurs de Wembanyama y Fox o los Grizllies de Morant, Jackson y Aldama, quizás un escalón por debajo, elevan el nivel de una conferencia que se antoja durísima.

No sucede lo mismo en el Este donde además de Indiana, Boston Celtics ha perdido potencial por la grave lesión de Jason Tatum en los playoffs de la pasada campaña. Brad Stevens ha optado por no realizar movimientos agresivos en el mercado para cubrir su baja y además ha tenido que renunciar a mantener a Porzingis y Holiday para reducir la factura del impuesto de lujo, lo que ofrecerá seguramente más minutos a Hugo González.

Así que sin Indiana y Boston, el peso recae sobre todo en New York y Cleveland. Los Knicks, que han cambiando en el banquillo a Tom Thibodeau por Mike Brown, han mantenido a sus estrellas a los que añaden al suplente de lujo Jordan Clarkson y la explosividad de Gerson Yabusele.

Los Cavaliers, tras el batacazo de la pasada campaña en playoffs después de lograr 64 victorias, han optado por la continuidad de los Mitchell, Garland, Mobley y Allen, reforzándose con Lonzo Ball y Larry Nance.

Orlando Magic con la llegada de Bane, Milwaukee Bucks con Turner, Philadelphia 76ers pendiente de Embiid, Detroit con LeVert y Duncan Robinson y Atlanta con Porzingis, Alexander-Wlaker y Kennard intentarán discutir la hegemonía en un Este devaluado.

La pelea por el MVP

En la pelea por el MVP, Shai Gilgeous-Alexander aspira a repetir nominación como hicieran recientemente Jokic y Antetokounmpo, otros dos candidatos a ser el mejor jugador de la temporada. Luka Doncic, que llega a este inicio mejor que nunca y con hambre de demostrar que los Mavericks se equivocaron traspasándole; y Anthony Edwards, en clara línea ascendente y el único estadounidense candidato de verdad tras la lesión de Tatum, son otros dos serios aspirantes. Aún parece pronto para que Wembanyama reine en la NBA, que reinará.

