Cómo resolver el colapso para apuntarse a la Behobia

Karel López Sábado, 10 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Miles de corredores esperaron el martes ante sus pantallas su momento para conseguir un dorsal que les permitiera correr en noviembre la Behobia. Tras los 14.000 vendidos en el periodo dirigido sobre todo a los corredores habituales (tres de las últimas cinco ediciones disputadas), los otros 13.000 disponibles para la fase de inscripción general (abierta a todos) volaron. El pico de dispositivos en la cola virtual para lograr apuntarse superó los 400.000 dispositivos pasadas las 15.00 horas. Una gran demanda que hace pensar en que lo más lógico es establecer, de cara a futuras ediciones, un nuevo sistema más justo que evite el colapso, caídas de la web y la indignación.

Las quejas se han repetido. No hay más que ver los comentarios publicados en los perfiles de redes sociales de la Behobia. En el propio CD Fortuna, organizador de la carrera, son conscientes de que tienen que «darle una vuelta» a este tema. Pero ¿qué opciones tienen? No quieren aventurarse a decir qué es lo que harán el año que viene «sin un análisis de lo ocurrido. Volver al sistema de reservas que teníamos antes es una opción, pero no la única». Ya tendrán tiempo para aclarar cómo funcionará el sistema cuando abran las inscripciones de la edición de 2026.

Un ejemplo (que no único) de lo que se podría hacer está en el maratón de Nueva York, también con una gran demanda. Hay un cupo de dorsales garantizado para corredores que hayan completado un determinado número de maratones de la ciudad estadounidense. Y otro es para los que cumplan unas marcas mínimas, acreditadas en otras carreras. Además, agencias de viajes con las que colaboran también tienen un número de inscripciones reservado, así como corredores que participen colaborando con una causa solidaria.

Pero lo más interesante está en que no obligan a los interesados en correr a tener que conectarse a una determinada hora para poder optar a lograr uno de los codiciados dorsales, como ocurrió el martes con la Behobia. Hacen un sorteo para el que establecen un periodo de tiempo para apuntarse, evitando así la saturación de la web y que los interesados tengan que esperar durante horas sin saber si lo lograrán o no.

Los dorsales destinados al sorteo (unos 15.000 de los poco más de 50.000 plazas) los dividen en tres grupos: neoyorquinos, estadounidenses y participantes internacionales. estableciéndose también un cupo para cada uno de estos perfiles. Más de 200.000 personas se han apuntado a este sorteo este año.

No es la única fórmula, pero, sin duda, y teniendo en cuenta que habría que estudiar muy bien cómo establecer los cupos, podría ser una vía válida para mejorar el sistema actual y hacerlo más justo; y generando menor frustración al mismo tiempo.

Alternativas, también en casa

No son pocas las carreras populares para las que sí que quedan dorsales y que se disputan también en Gipuzkoa durante el otoño, aunque lo cierto es que la demanda también es creciente en estas pruebas y los dorsales se agotan cada vez antes. Centrando el tiro en las de similares distancias a la Behobia (veinte kilómetros no homologados), octubre es un buen mes para correr cerca de casa, ya sea para preparar la Behobia del 9 de noviembre o como alternativa para todos los que se hayan quedado sin dorsal. El 5 de octubre llegará el Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa y el 26 del mismo mes los corredores pueden elegir entre la Salto 15K de Donostia y la Donibane Lohizune-Hondarribia.

Los guipuzcoanos, favoritos

Por otra parte, hoy se disputa en Durango el Campeonato de Euskadi por clubes, cita en la que los guipuzcoanos parten como favoritos. En 2024, la Real protagonizó un histórico doblete que no descarta repetir. No lo tendrá fácil. En categoría masculina, tras el mazazo recibido en pista cubierta (cayó ante el Durango tras más de un cuarto de siglo venciendo), el club txuri-urdin llega como favorito. El equipo vizcaíno y el Super Amara BAT se prevé que sean sus rivales, aunque no debería tener problemas para conquistar un nuevo título. En categoría femenina, se espera emoción entre la Real, el Atlético y el BAT.

Hoy también reaparece María Vicente, en este caso en la longitud y en las vallas en Ibiza.

Comenta Reporta un error