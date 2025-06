El recordman formado en un bidegorri

M. Oiartzun Viernes, 6 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hay quienes ya comparan a Ander Garaiar con Bruno Hortelano. Paciencia. Queda mucho por hacer; mucho por correr. El tiempo dirá. Pero lo cierto es que la aparición de este oiartzuarra de 18 años durante los últimos días ha sido estelar. Es un misil, un rayo. En menos de una semana, entre el domingo 25 y el sábado 31 de mayo, este tímido chico del Haurtzaro ha protagonizado dos gestas que parecían impensables unos días atrás. Garaiar ha pasado de ser un raudo adolescente a convertirse en el recordman vasco absoluto de 100 (10.29) y 200 (20.74). O lo que es lo mismo: nunca antes nadie en Euskadi había corrido tan rápido.

Es un plusmarquista formado en un bidegorri. Tal y como leen. Hasta hace unos pocos meses, el nuevo hombre récord corría y corría por el bidegorri de Arditurri. Ahora puede presumir de ostentar las mejores marcas españolas sub-20 de todos los tiempos y es el actual líder europeo del año de su categoría en el doble hectómetro. Garaiar no se dejaba ver por los carriles bici de su localidad por seguir los pasos de su hermano Beñat, internacional por España en ciclismo en pista. Al carecer Oiartzun de sintético donde entrenar, cuando no corría por el bidegorri jugaba con el atletismo en el patio de la ikastola.

Pero este joven prometía. Así, y sumando a sus poco rudimentarios entrenos alguna esporádica sesión que aprovechaba para hacer series por su cuenta y calzarse las zapatillas de clavos en Plaiaundi (Irun), Garaiar llegó a subir al podio (bronce) de los 100 metros del Campeonato de España sub18. 10.76 fue su crono.

En buenas manos

«Yo había escuchado algo sobre él, pero como de muchos otros. Me llamó Julen Pérez, que era quien estaba entrenando a Ander en Oiartzun, para ver si podía pasar a mi grupo en septiembre», recuerda el olímpico Valentín Rocandio, el hombre que durante más de tres décadas conservó el récord guipuzcoano de 100 (10.45 en 1988) y que fue el técnico durante años de Pérez. Rocandio aceptó la invitación.

Cuando colgó aquella llamada no podía imaginarse que estaba ante su mayor reto y talento atlético como entrenador. En poco más de medio año, Garaiar ya ha superado en los ránkings a otros grandes velocistas que también han pasado por las manos de Valentín como Asier Fernández (quien le quitó el récord guipuzcoano a Rocandio) o el vizcaíno Orkatz Beitia (recordman vasco hasta la aparición de Garaiar). Ahora, el camino que les queda por delante es ilusionante. 18 años tiene Ander (mayo de 2007). Ya es presente y prepara con mimo el Europeo sub-20 de agosto.

El comienzo no fue fácil. «Debutó conmigo con un buen 6.96 en 60. Pero, en enero, en el velódromo, corrió un 200. Hizo 22.99. Llegó roto a meta. Por eso no hizo más pista cubierta. Nos enfocamos en el verano. Ander corre técnicamente bien, como a mí me gusta. Hemos trabajado en corregir un gesto que hacía con el brazo. Lo estamos consiguiendo. Ahora mismo no tengo claro si es más atleta de 100 o de 200. Veremos», concluye el técnico donostiarra.

