El brillo de Juliette Binoche marca el arranque glamuroso en San Sebastián
Otros rostros conocidos, como Bárbara Lennie, María Isasi, Antonio de la Torre y Alberto Rodríguez llegarán esta tarde
B.C.
Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:06
Mañana ajetreada. La nómina de llegadas de hoy ha sido, y continúa siendo, extensa. El Festival de Cine de San Sebastián ya ha arrancado y esta noche se celebrará la gala de inauguración, pero numerosos actores, directores y productores ya han comenzado a dejarse ver por la ciudad. Los primeros en llegar han sido los actores Paul Dano y Antonio Resines, que lo han hecho sobre las doce del mediodía.
Minutos más tarde, también ha llegado Juliette Binoche, la actriz francesa galardonada con el Premio Donostia en 2022 y habitual del certamen. Aclamada por el público, Binoche, vestida con un abrigo largo y una gorra, ha saludado a sus seguidores. En esta ocasión visita San Sebastián para presentar su primer largometraje como directora. Mañana se proyectará en Sección Oficial, fuera de concurso, In-I In Motion, una revisión de la performance de danza y teatro que Binoche realizó en 2007 junto a Akram Khan.
Otros rostros habituales del festival, como Bárbara Lennie y María Isasi, también desfilarán en las próximas horas por el Hotel María Cristina, sumándose a la intensa jornada de bienvenida del certamen. También se espera que en los próxios minutos hagan acto de presencia Antonio de la Torre, protagonista de 'Los tigres', así como de Alberto Rodríguez, que presenta 'Anatomía de un instante'.
El domingo el protagonismo lo tendrá Angelina Jolie. La actriz norteamericana desfilará por la tarde por la alfombra roja del Kursaal y dará una rueda de prensa con sus compañeros del filme 'Couture', de Alice Winocour, que compite en Sección Oficial.
