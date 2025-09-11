El sabor donostiarra llega a Australia Gastronomía. Dos cocineros australianos llegan a Donostia para sumergirse en la cocina vasca y visitan el restaurante La Viña, la pastelería Otaegui y el Club Mimo

Josu Collantes Gutiérrez Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Una vez más, Donostia se vuelve a convertir en un escaparate internacional de la buena mesa. Matt Preston y Gary Mehigan, dos de los chefs más reputados de Australia, aterrizaron ayer en la ciudad con el objetivo de conocer todos los secretos de la gastronomía autóctona. Quienes fueran jueces de Masterchef Australia, acompañados de un equipo de grabación, exploraron algunos de los establecimientos más reputados de San Sebastián, una ruta en la que pudieron degustar la célebre tarta de queso de La Viña, la panchineta de Otaegui, además de cocinar en los fogones de Mimo, donde elaboraron los platos más emblemáticos del territorio.

La grabación realizada este miércoles por la mañana es un preludio de un tour gastronómico que los cocineros protagonizarán junto a sus clientes y seguidores durante los próximos meses. Para ello, el equipo de grabación se acercó hasta el restaurante La Viña de la Parte Vieja, donde su propietario, Santi Rivera, además de enseñarles el local, también les dio la oportunidad de catar la famosa tarta de queso. «Estamos muy contentos de que se hayan fijado en nuestra 'cheesecake', y que además hayan aprovechado la oportunidad de conocer mejor la ciudad», aseguró Rivera. Asimismo, el dueño afirmó que, durante la visita, los chefs se mostraron «muy cercanos» y tuvieron la oportunidad de degustar el icónico postre, que calificaron como «muy jugoso». «Los cocineros conocían ya el postre, porque uno de ellos ya había venido a probar la tarta en el año 2016 y entonces ya quedó muy satisfecho», afirmó el propietario. Junto a Santi estaba su hija menor, quien ya se está preparando para llevar las riendas del bar junto a su hermano. Rivera explica que, aunque él y su esposa han estado siempre al frente del negocio, ahora son sus hijos quienes poco a poco asumen el protagonismo.

Durante la sesión en los fogones, Preston y Mehigan no solo siguieron las indicaciones de los chefs locales, sino que también se animaron a explicar paso a paso la elaboración de cada plato, compartiendo con los asistentes su particular forma de cocinar. Entre risas y complicidad, aprovecharon la experiencia para aprender algunas palabras en euskera, como el entusiasta «Goazen!» (¡vamos!), que no dudaron en repetir mientras removían las salsas y emplataban las recetas.

Antes de llegar al último destino de la ruta culinaria, Preston y Mehigan visitaron la pastelería Otaegui, donde pudieron degustar la célebre panchineta, un mito de este establecimiento. El recorrido concluyó en el Club Mimo, en el que los australianos tuvieron la oportunidad de preparar algunos de los platos más típicos de la zona con la ayuda de los chefs Eneko Irizar y Patricio Fuentes. Entre las elaboraciones destacaron unas cocochas al pil-pil y pochas con almejas, ejemplos de la riqueza de la gastronomía local. Una visita que se produjo después de que una agencia de viajes se pusiera en contacto con Mimo –situado en los bajos del hotel María Cristina– con el objetivo de promocionar viajes culinarios por Europa, mostrando la ciudad como un destino gastronómico de primer nivel. «Para nosotros es muy importante dar a conocer la gastronomía vasca, desde un punto de vista real para que el turista pueda conocer las tradiciones mediante los fogones», asegura Lara Ibiricu, administradora del centro.

Una vez finalizada la preparación de los platos, comenzó la cata culinaria. Los chefs australianos, haciendo un esfuerzo lingüístico, pudieron dar su veredicto en castellano: «Me gustan las cocochas», comentaron ambos como señal de éxito. Tras la experiencia, los cocineros partieron rumbo a Getaria para comer en el reputado restaurante Elkano. Una visita que pone de manifiesto cómo Donostia y toda Gipuzkoa continúan consolidándose como referentes internacionales en el mundo de la gastronomía.

