Nuevos aficionados al modelismo

Itziar Altuna San Sebastián Lunes, 26 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Escuela Taller de modelismo Naval creada por el Aquarium donostiarra abrió sus puertas a principios de febrero y casi tres meses después ya tiene nuevos socios y aficionados a esta disciplina que han podido realizar sus primeros trabajos en las instalaciones de la asociación en la Cofradía de los pescadores del muelle. El primer curso de formación organizado ha sido «todo un éxito», dicen sus responsables, con doce participantes que han construido una gabarra angulera, cada uno el suyo, con la ayuda y asesoramiento de Paco Gómez y Joseba Burdain, socios y 'alma mater' de la asociación. «Ha sido una experiencia muy bonita, porque nos hemos encontrado con gente con muchas ganas», explica Burdain.

«Nunca había hecho nada de esto, pero he visto cómo de cualquier trozo de madera se puede hacer un farolillo o una vela» Francisco Gordillo Alumno

Algunos de los participantes ya habían realizado en alguna ocasión alguna maqueta en casa. Otros no. Todos ellos han aprendido a interpretar un plano y a partir de ahí han ido construyendo el barco, desde cero, con las herramientas que les han prestado: alicates, alambres, taladros, sierras... «Ha sido un curso de iniciación, en el que han aprendido las nociones básicas para que luego cada uno pueda seguir trabajando en su casa», aclara Alex Larrodé, historiador del Aquarium.

El curso lo iniciaron el 6 de marzo, y una vez a la semana han acudido a la escuela taller para seguir formándose. Han sido seis clases, en las que los alumnos han ido dando forma a los listones de madera que les preparaba Paco Gómez, quien se muestra muy contento con el desarrollo del curso, porque «ninguno se ha quedado rezagado. Es cierto que a algunos no les ha dado tiempo a terminar la maqueta, porque trabajan, no están jubilados».

«Antes hacía construcciones con piezas de lego, pero quería cambiar y hacer maquetas» Ramón Carrera Alumno

Es el caso de Francisco Gordillo, piloto de avión que muestra orgulloso su angulera a medio hacer, la primera que ha realizado. Admite que siempre le han gustado las maquetas, pero que vio «por casualidad, un día que paseaba por el muelle», la escuela taller de modelismo. «Joseba y Paco estaban en la puerta, me acerqué y nos comentaron el proyecto de la escuela taller y lo que hacen. Me pareció impresionante, y sobre todo me llamó la atención la ilusión que transmitían». Así, se inscribió en el curso, y aunque no haya podido asistir a todas las clases por motivos laborales, reconoce que la experiencia «ha sido una maravilla» y ha aprendido mucho. «Nunca había hecho nada de esto, y me he visto muy lento trabajando, pero he visto cómo de cualquier trozo de madera son capaces de hacer un farolillo o una vela... para cualquier cosa tienen solución». Aunque su trabajo no le permite dedicar muchas horas al modelismo, reconoce que «intentaré seguir haciendo algo por mi cuenta cuando pueda, porque esto viene muy bien para desconectar».

Habilidad y paciencia

A Ramón Carrera ya le había atraído el mundo del modelismo y se compró un kit para construir un barco pesquero. En eso andaba cuando leyó en el periódico que habían organizado una reunión en el Aquarium para gente que quería iniciarse en el modelismo. «Me acerqué y al final me apunté al cursillo para seguir avanzando... y ya me he enganchado», reconoce. Ramón está jubilado, por eso durante el curso le ha dado tiempo a terminar la angulera, y empezar a construir la segunda, «para ir cogiendo agilidad en el manejo de las herramientas». En su opinión, lo más complicado es «construir los accesorios, porque son muy pequeños y necesitas habilidad y mucha paciencia». Ahora seguirá trabajando desde casa, «ya he comprado varias herramientas», aunque se ha hecho socio del grupo de modelismo del Aquarium, por lo que seguirá acudiendo al taller «cuando necesite ayuda y asesoramiento». Quiere terminar el barco pesquero que compró, porque ahora se ha dado cuenta de que «no lo estaba haciendo bien».

«Ha sido muy entretenido, y además sirve para valorarte, porque ves de lo que eres capaz de hacer y te anima a seguir» David Castro Alumno

El modelismo y el arte siempre le habían atraído a David Castro, aunque nunca antes había construido un barco en miniatura. «Había hecho algunos coches, aviones, y también tallo madera, por eso cuando me enteré que organizaban el curso me animé». Asegura que «he hecho lo que he podido, porque no estoy jubilado, y he venido a la mitad de las clases, pero me ha servido para coger algunas nociones, y además nos han enseñado trucos. Ha sido muy entretenido, y además sirve para valorarte, porque ves lo que eres capaz de hacer y te anima a seguir». De momento, su objetivo es terminar en casa la maqueta de la angulera, a la que le queda «pegar cuatro piezas y pintarla». Y como próximo reto, poder construir «el barco de Juan Sebastián Elcano. El kit ya lo tengo en casa, pero tengo que ver cómo hacerlo, si empezar de cero como nos han enseñado aquí, o siguiendo las instrucciones del kit».

Tras el éxito de este primer curso, el grupo de modelistas del Aquarium ya tiene previsto organizar un segundo, en septiembre, abierto a todo el mundo, «también a jóvenes y mujeres», recuerdan, viendo el perfil de los alumnos de esta primera promoción. Mientras tanto, Paco Gómez y Joseba Burdain recuerdan que los jueves por la mañana atienden en el taller de la Cofradía a todas las personas que tengan cualquier duda o quieran conocer algo sobre el mundo del modelismo.

Comenta Reporta un error