La novela de Aramburu sobre Ortuella será película

Oskar Belategui Jueves, 29 de mayo 2025, 02:00

El trajín del rodaje de 'El niño' alteró ayer la rutina del barrio de Bilbao de Santutxu. «¿Hay algún famoso?», pregunta un parroquiano en el bar Bikarregui. «El de '8 apellidos vascos'. ¡Y Belén Cuesta!», responde el camarero. Se refiere, por supuesto, a Karra Elejalde, protagonista de la adaptación de la novela de Fernando Aramburu que rueda Mariano Barroso para Netflix. A diferencia de las productoras de cine tradicionales, la plataforma no suele organizar visitas de prensa a sus rodajes. Así que solo cabe convertirse en fisgón entre los figurantes y curiosos. El rodaje de nueve semanas, plazo superior a la media de los largometrajes en España, comenzó a finales de abril y ha pasado por casi una veintena de localizaciones en Bizkaia... Hoy estarán en Sukarrieta. Y no, no ruedan en Ortuella, donde la tragedia acaecida el 23 de octubre de 1980 sigue siendo un tema tabú.

Aquel día la explosión se escuchó en seis kilómetros a la redonda. El colegio público Marcelino Ugalde voló por los aires cuando faltaba un minuto para el mediodía. Los vecinos pensaron al principio en un atentado, pero la causa de la deflagración fue una bolsa de gas propano acumulada bajo el centro escolar, que estalló cuando un fontanero prendió su soplete para una reparación. Murieron 50 niños de las aulas de 1º de EGB, de 5 y 6 años, y tres adultos.

La tragedia inspiró a Aramburu una novela publicada el año pasado, la historia de los miembros devastados de una familia que han perdido a su pequeño en la tragedia y tratan de sobreponerse. El autor de 'Patria' se centra en un octogenario (papel que encarna Elejalde), que acostumbra todos los jueves a visitar la tumba de su nieto en el cementerio de Ortuella. «A Nicasio lo sacan de quicio los comentarios de sus vecinos», escribe en 'El niño'. «Le parecen insensibles, superficiales, como de personas que no han sufrido ni la mitad que él».

Una docena de coches de época nos transportan a 1980. Hay un Seat 124, un Opel Kadett, un Renault 5, un 2 CV, un 4 latas... El productor y vicepresidente de la Academia Rafa Portela reconoce al periodista y sale a saludar, aunque no suelta prenda debido al contrato de confidencialidad que obliga Netflix a firmar. Reconoce el productor que ambientar la acción en una época pasada pero a la vez tan cercana como los 80, presente todavía en la memoria de la gente, dificulta el rodaje. En un kiosco de atrezo levantado en el cruce con la calle Juan de la Cosa hay revistas de pega como 'Corazón rojo' y 'Enredos', con personajes inventados, y anuncios de productos ficticios como la cerveza Draben y el brandy Juan de la Cosa. Cualquier elemento que aparezca ante la cámara debe estar perfectamente estudiado, algo que las plataformas llevan a rajatabla para evitar posibles demandas por derechos de imagen.

Mariano Barroso grita «¡corten!» en la pausa del bocadillo y se interesa por las fotografías que este periódico conserva de una de las mayores tragedias en la historia reciente del País Vasco. Autor de 'Éxtasis', 'Mi hermano del alma', 'Los lobos de Washington' y la serie 'La línea invisible', centrada en el etarra Txabi Etxebarrieta y los comienzos de la organización terrorista, Barroso fue presidente de la Academia de Cine y después asumió la dirección de Contenido del área de películas de Netflix. Reconoce que no ha rodado 'El Niño' donde ocurrieron los hechos, «pero en la película participa gente que vivió aquello».

