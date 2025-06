Springsteen y Donostia, esa feliz conexión

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Martes, 17 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Se espera su llegada a Donostia el jueves, después de que mañana miércoles actúe en Frankfurt. Aquí estará, al menos, una semana. Con sus conciertos del sábado y el martes serán ya cinco las actuaciones de Bruce Springsteen en San Sebastián: ninguna ciudad de este tamaño ha sido tantas veces visitada por el músico con sus espectaculares descargas de energía en escena. ¿Por qué?

Los álbumes de fotos demuestran que Springsteen ha establecido una conexión especial con la ciudad desde 2008, cuando actuó en San Sebastián por primera vez: se ha bañado en sus playas, en los restaurantes Bokado Aquarium, Illarra o Bokado celebró tanto su cumpleaños como fiestas familiares con su madre, y por sus calles paseó de la mano de Patti Scialfa, su compañera, como dos novios.

Ampliar Con Patti en la playa. Era 2008, en su primera visita a Donostia, aparte de actuar tuvo tiempo de ir a la Zurriola con su compañera de vida y de escenario, Patti Scialfa. Lobo Altuna

Muchas ciudades se disputan en Europa el título de 'favorita' de Springsteen, desde Barcelona hasta Londres, de Estocolmo a Milán, pero ninguna tan pequeña como San Sebastián. «No podemos decir expresamente que sea su ciudad favorita, pero los momentos que ha dejado aquí no los ha dado en otros lugares, y quizás ese tirón explica que en este 2025 Donostia sea su único escenario en España», reflexiona Iñigo Argomaniz, de Get In.

El jefe se divierte en Ondarreta. Era 2009, actuaba en Bilbao pero se alojó en Donostia. Y con Roy Bittan, músico de su banda, se escapó a la playa para darse un baño. Queda esta imagen tan especial. José Mari López

El músico playero

Cuando el 15 de julio de 2008 Springsteen gritó por primera vez en Anoeta el ya mítico 'Kaixo Donostia' quizás no imaginaba que volvería tantas veces: en Anoeta cantó en 2008, en 2012, en 2016 y ahora, con su doble concierto, llegará a cinco actuaciones. Pero también estuvo en Donostia de vacaciones con motivo de otros conciertos cercanos. No hay que olvidar que en Bilbao cantó en 2007 y 2009. Cuando el Boss dio su 'show' donostiarra en 2012 no pudo alojarse en el María Cristina, entonces en obras de reforma, y se quedó en el Hotel du Palais de Biarritz.

Ampliar Los rockeros juguetones. Aquella escapada a Ondarreta de 2009 dio mucho juego. Cuando Springsteen vio al fotógrafo de DV se puso a bromear con Roy Bittan. José Mari López

En conversaciones privadas el rockero de New Jersey siempre insistió en su gusto por la ciudad y, sobre todo, por el respeto con el que le trataba la gente. Eso le permitió ciertos 'amagos' de vida normal, aunque la presencia de fans siempre acabó obligando a retiradas discretas. En aquella primera visita de 2008 ya hubo unas fotos que dieron la vuelta al mundo, y no es una exageración periodística: los fotógrafos de DV sorprendieron a Springsteen y Patti Scialfa en la playa de la Zurriola como una pareja más. Y la misma suerte tuvieron las imágenes tomadas el año siguiente en Ondarreta. El músico se había escapado a darse un baño, enfundado en un viejo bañador que parecía de película de Harol Lloyd, con su compañero de banda Roy Bittan. Cuando vieron al fotógrafo de este periódico en vez de enfadarse bromearon en el agua. Hace casi veinte años: hoy los artistas se mueven más protegidos y no es fácil encontrar escenas con la misma naturalidad.

La primera vez, en 2008: su 'set list' manuscrito. Queda para la pequeña historia: el 'set list', con su propia letra, del primer concierto que Springsteen ofreció en Donostia aquel 15 de julio.

La tarta de queso del Zuberoa

Tal vez Springsteen tampoco haya olvidado la cena que vivió en 2009 en el desaparecido restaurante Zuberoa de Oiartzun: al menos recordará la tarta de queso de Hilario Arbelaitz, «la mejor que he probado». Fue una noche en que el Boss tenía ganas de celebración con su equipo: cerca de veinte personas se juntaron en la terraza del restaurante, uno de los paraísos gastronómicos marcados en la memoria de varias generaciones. Fue una larga velada que se prolongó hasta pasada la medianoche. El promotor donostiarra Iñigo Argomaniz y otros amigos se sumaron a una fiesta que tenía sus «condiciones»: los primeros platos debían llegar a la vez al centro de la mesa. Bogavante, atún o jamón fueron demandados una y otra vez por los asistentes antes de dar cumplida cuenta de los segundos platos. El Jefe pidió cordero con puré de patata y concluyó con una tarta de queso que, según dijo, «es la mejor que he probado: volvería a San Sebastián sólo por probar esta tarta», dijo. Luego, en 2016, también se deshizo en elogios a Juan Mari y Elena Arzak tras una cena íntima con Patti en el restaurante 'triestrellado' del Alto de Miracruz.

La 'inolvidable' cena del Zuberoa. Entre Hilario Arbelaitz e Iñigo Argomaniz, Springsteen tras la cena en 2009 en la terraza del tristemente desaparecido Zuberoa de Oiartzun. DV

No es extraño que días después de la cena del Zuberoa, al abandonar el hotel María Cristina, su 'casa' habitual, confesara a Argomaniz una declaración de amor por la ciudad. «Volveré. San Sebastián es una ciudad a la que siempre hay que volver». Se fue «seducido por un lugar donde uno puede bañarse en la playa, comer de lujo y pasear por la calle sin que nadie le moleste, como un ciudadano más».

El frustrado Tambor de Oro

Y volvió. También 2013 marcó una verdadera inmersión donostiarra del músico. Actuaba en Gijón y voló desde aquí hasta Asturias para el concierto, pero aprovechó para pasar largos días en San Sebastián acompañado de la familia, incluida su madre Adele. Una noche 'cerraron' el Illarra del recordado Josean Eizmendi y vivieron ahí toda una fiesta familiar, del mismo modo que el Bokado del Aquarium acogió otra vez su celebración de cumpleaños. La madre del Boss, esa mujer que apareció en escena en varias ocasiones bailando y cantando con su hijo, falleció en 2024 a los 98 años. Además de con su novia y a su madre el autor de 'The River' ha venido otras veces con sus hijos y su sobrina.

Ampliar Con su madre, con fiesta incluida en el Illarra. Adele, madre del músico, estuvo en Donostia en aquellas 'vacaciones' de 2013 que incluyeron una fiesta familiar en el Illarra del recordado Josean Eizmendi. Arizmendi

En ese 2013 Springsteen se movió por la ciudad como pez en el agua: comió hamburguesas en el Va Bene, visitó el desaparecido Morgan de la calle Narrika, se acercó al Aquarium a alucinar con los tiburones... En muchas ciudades exhiben aquello de «Hemingway estuvo aquí»; en Donostia hubo un momento en que bien pudo hacerse la ruta de Bruce: Springsteen sí estuvo aquí. Es el eterno candidato a Tambor de Oro y en varias ocasiones se realizaron gestiones para concedérselo, pero la agenda apretada del músico y su escaso interés por los galardones fueron retrasando el premio.

Ampliar La estrella cercana. La imagen es de 2013, pero se ha repetido en sucesivas visitas. Springsteen siempre encuentra momento para posar con los fans que le esperan en el María Cristina. Arizmendi

Volvamos a la música, que es lo sustancial: cada paso por Anoeta marcó conciertos memorables. El 15 de julio de 2008, el 2 de junio de 2012 o el 17 de mayo de 2016 son hitos a los que se sumarán este 21 y 24 de junio. Eso esperamos.

