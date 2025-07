Los seis discos vascos en el 'top' del siglo XXI

Jon Agirre Donostia Viernes, 11 de julio 2025, 00:06 Comenta Compartir

Para gustos, colores. Y cuando se habla de listas o ránkings, la polémica está casi asegurada porque siempre sobra o falta algo. Aún así, Rockdelux se ha aventurado a realizar una con los 400 mejores discos del siglo XXI. «Hemos querido generar un debate sano», resalta Santiago Carrillo, director de la revista. La apuesta no es casual. «Cada año hacemos dos números especiales –uno en verano antes de los festivales y otro en diciembre resumiendo lo mejor del año– y en este celebramos el número 400». La principal dominadora es Rosalía, con tres álbumes, como Los Planetas o Nacho Vegas, aunque la catalana logra copar el pódium, ya que 'El mal querer' y 'Motomami' son el mejor y segundo mejor disco de la lista. La escena vasca coloca seis representantes, todos ellos guipuzcoanos: Anari, Dut, Rafael Berrio, Mikel Laboa y Lisabö por dos veces.

Ránking Rockdelux de mejores discos del siglo XXI TOP 3 1 'El mal querer', 2018. Rosalía. 2 'Motomami', 2022. Rosalía. 2 'La leyenda del espacio', 2007. Los Planetas. LOS GUIPUZCOANOS 'Animalia Lotsatien Putzua', 2011. Lisabö. 8 19 'Ezlekuak', 2007.Lisabö. 20 'Ezlekuak', 2007.Lisabö. 33 '1971', 2010. Rafael Berrio. 57 'Askatu korapiloa', 2000. Dut. 63 'Zebra', 2005.Anari.

No son los únicos nombres ilustres, también están Christina Rosenvinge o Rodrigo Cuevas; internacionales como John Zorn, Pet Shop Boys, Björk, Johnny Cash o Bruce Springsteen; el pop de Madonna, Britney Spears, Billie Eilish; representantes de la escena urbana como Calle 13, Bad Bunny o el rap de Kendrick Lamar, Kanye West o Jay-Z. Y también ausencias, ya que elegir es renunciar. En Rockdelux ya están acostumbrados a que sus listas «generen siempre polémica, a favor o en contra», más aún en plena época de redes sociales, donde cualquier cosa «es maleada». «Son educativas, como una guía de introducción a un estilo. No quiere decir que sean unas listas cerradas, a partir de aquí que cada uno haga su interpretación y las valore y comente o a nivel personal o entre amigos, lo que han encontrado bien y lo que les faltaría para que su lista fuese totalmente redonda».

Nº 400 ESPECIAL MEJORES DISCOS DEL S.XXI. ROCKDELUX Editorial: Varios. Páginas: 200. Precio: 12,95 euros.

Por primera vez dividen la selección en ocho estilos para «evitar que el pop-rock acapare» los puestos principales, así que el lector encontrará 40 por cada uno: pop-rock, folk, electrónica, jazz, hip hop, dance-pop, worldbeat, punkcore. Así eran 320, y para llegar a los 400 apostaron por elegir 80 del especial «música hecha en el estado español», que reúne música de todos los estilos. Tres artistas o conjuntos consiguen colocar tres álbumes: Rosalía, Nacho Vegas y Los Planetas, «el triángulo equilátero perfecto» según Carrillo. Considera a la catalana «artista referencial», cuyo 'Los Ángeles' (2017) está en el puesto 39. «Te guste o no te guste ha conseguido algo que no se había conseguido jamás en España, quizá con Julio Iglesias, Rafael o Alejandro Sanz». Se refiere a los «niveles de universalidad» y subraya que la catalana lo ha hecho, además, en poco tiempo. «Los otros tuvieron una larga carrera, el nivel de conocimiento popular que ha conseguido Rosalía a nivel internacional está al alcance de muy pocos». No es, claro, el único rasgo que han valorado. «Se ha juntado que es una artista muy exitosa con el hecho de que ha hecho discos artísticos de magnitud». Después llegan 'Motomami' (2022) en el segundo lugar y en lo más alto 'El mal querer' (2018).

Del primero, elaborado con Raúl Refri de guitarrista, destaca que era «un disco intentando cantar flamenco antiguo, pero con un desarrollo blues en la forma de tocar la guitarra bastante experimental»; y que en el siguiente, 'El mal querer', «el álbum conceptual por excelencia», recupera la «ópera flamenca» dándole «un tono y una entidad única». Finalmente, apunta que en 'Motomami' deja a un lado el flamenco para «convertirse en adalid del reguetón moderno, vanguardista y rupturista» y lo coloca a la altura de «las grandes divas», en referencia a Beyoncé a Rihanna, «incluso mejor a nivel artístico».

De los otros dos lados del triángulo, señala que Los Planetas fue «el grupo indie por excelencia de los 90» y que cuando la escena indie «estaba caduca o se repetía dieron un paso y se inventaron el flamenco psicodélico con unas enseñanzas que venían de Enrique Morente. 'La leyenda del espacio' es un disco fundamental». Sobre Nacho Vegas, «cantautor de vieja escuela», valora sus «letras muy comprometidas a nivel personal y emocional, muy viscerales». De los tres discos no se queda con ninguno. «Son sin duda extraordinarios».

Anari, Mikel Laboa, Lisabö...

Carrillo destaca que para Rockdelux la escena vasca «siempre ha tenido mucho interés a todos los niveles». Repasando la lista por orden, la primera en salir es Anari en el puesto 63 con 'Zebra' (2005), «una cantautora de rock con una entidad mayúscula a la altura de una PJ Harvey». Seis más adelante encontrará el lector a Dut ('Askatu korapiloa', 2000), «grupo fundamental» del que destaca su evolución en el sonido, «un poco entre lo que fue Negu Gorriak y los propios Lisabö, buscando ese punto intermedio de rock visceral con discurso».

El siguiente en la lista es Rafael Berrio –puesto 33 con '1971' (2010)–, del que destaca que fue «un cantautor a la antigua usanza con un background cultural fundamentalmente literario pero al mismo tiempo muy rockero». Lo sitúa como «discípulo de la escuela de Lou Reed» y alaba «sus letras punzantes». «Probablemente en el resto de España solo hay un artista que haya llegado a ese nivel de lírica, dramática y emocional como es Nacho Vegas».

El número 20 es para «un preboste, el tótem máximo de la música vasca, y a nivel estatal una de las grandes figuras como puedan ser Camarón, Morente u otros de esa envergadura». Se refiere a Mikel Laboa, con 'Xoriek 17' (2008). «Es un artista mayúsculo, popular porque en el País Vasco se le reconoce como un cantautor popular, pero al mismo tiempo es superexperimental. Todo lo que hacía era vanguardista absolutamente, y está muy bien considerado, no solo por los músicos de su generación, sino por los músicos posteriores».

Finalmente, loa a Lisabö –19 con 'Ezlekuak' (2007) y 8 con 'Animalia Lotsatien Putzua' (2011)– como «los reyes absolutos del hardcore, del post-hardcore en Europa. Para mí no hay ningún grupo que esté a su nivel, cada vez que publican un álbum es un acontecimiento a gran escala».

Ni Fermin ni Berri Txarrak

Ante las ausencias significativas como las de Fermin Muguruza con sus discos en solitario, Izaro, ETS, Bulego, Zetak, Zea Mays o Berri Txarrak, grupo que para parte de la crítica cogió el testigo como grupo referente de Negu Gorriak –grupo que sí ha tenido repercusión histórica en Rockdelux–, aunque para Carrillo el conjunto que lideró Gorka Urbizu fue «más hard rock que con una escena más atrevida de punk, que es lo que valoramos en su día en Negu Gorriak y luego en Lisabö». Simplemente explica que Berri Txarrak «nunca es un grupo que en Rockdelux hayamos tratado demasiado, no está demasiado en la onda». Esgrime mismo argumento, «no son grupos que en Rockdelux hemos tratado especialmente en profundidad» para explicar sus ausencias. «Por eso han quedado más marginados por los votos de los colaboradores de la revista».

Sobre Fermin Muguruza, al que «siempre lo tuvimos muy bien valorado desde los años 80, evidentemente con Kortatu y luego por descontado con Negu Gorriak», opina que en su carrera en solitario «no sacó tan buenos discos como había sacado». Termina su defensa con un alegato. «Piensa que no sólo en el País Vasco, hay muchos grupos que se han quedado a las puertas de entrar en la lista en Cataluña, en Andalucía, en Madrid... No es que no mereciesen entrar, por lo que sea no han tenido los votos suficientes».

Algo más tajante es sobre la exclusión de la hornada indie de Supersubmarina, Viva Suecia, Arde Bogotá o Izal, ya que la revista sí que ha trabajado grupos del género e incluso destaca tres discos de Los Planetas. «No están porque no queremos que estén. Ahora mismo, son grupos que para nosotros no tienen el nivel. Desde que Los Planetas se dan cuenta de que el rollo indie ya está es una reiteración, es una copia, dan el salto a otro nivel, a otra escena.

