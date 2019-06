Las recomendaciones literarias de la semana

'Una mujer inoportuna' Implosión controlada en la 'high class'

IÑIGO URRUTIA

Hay novelas que parecen retratar desde dentro ciertos espacios sociales vedados al común de las gentes. 'Una mujer inconveniente' radiografía con una mirada distanciada cómo se desenvuelven algunas grandes fortunas en Estados Unidos. Un ecosistema cerrado de máxima opulencia y cuyos habitantes tienen, no obstante, las mismas miserias y pulsiones que quienes les sirven. Dominick Dunne (Hartford, Connecticut, 1925-2009) retrata el mundo de la alta sociedad de Los Ángeles, a principios de años noventa, regido por los principios de que el dinero y la posición social lo pueden todo.

Jules Mendelson, un multimillonario destinado a presidir la delegación norteamericana en Bruselas durante la fundación de la Unión Europea, y su adorable esposa Pauline encarnan el sueño de la high class angelina. Su mansión, ajardinada con esculturas de Henry Moore, simboliza el paradigma de su hábitat social. Esas exquisiteces de usos y costumbres públicos ocultan secretos y pasiones no gratuitas. Fallas que antes o después terminarán por aflorar y despedazar la inmaculada estampa vip.

Dunne perfila con una extraordinaria pericia narrativa la historia del matrimonio Mendelson y de quienes pululan su entorno. Una historia en la que confluyen varias subtramas protagonizadas por personajes más o menos arquetípicos de ese club social donde germinan los tentáculos del poder y la corrupción, ocultos al escrutinio público tras los fuegos fatuos del hiperlujo. Esa seguridad en el poder omnímodo, impunidad a secas, es la que impulsa a Jules cuando se encapricha de Flo, una camarera que sueña con ser actriz. La doble vida de un amigo de Pauline desencadena una sucesión de episodios donde asoman individuos con platos fríos pendientes de servir. Philip Quennell, contratado por un productor que estornuda cocaína para escribir un documental sobre el consumo de drogas en Hollywood, asiste a la implosión, -eso sí, controlada- del grupo, infectado por la corrupción endógena y por personajes como Cyril Rathbone, una serpiente con piel de periodista, Arnie Zwillman, gángster de cuello blanco, Lonny Edge, chapero que podría pagar por todos, o el abogado Sims Lord, una pieza indispensable en estos ambientes.

'Una mujer inoportuna' Autor: Dominick Dunne. Traductor: Pablo Mediavilla Costa. Edit.: Libros del Asteroide. Págs.: 592. Precio: 25,95 euros.

'El Bosque' Ser madre en la Varsovia ocupada

El bosque es ese lugar donde el pequeño Pawet y su madre se escondieron cuando Varsovia estaba ocupada por el ejército alemán. Su padre llevó a casa a un piloto británico herido de gravedad, lo que hizo que aquel hogar donde antes viviera y se había constituido como su particularísimo mundo, tuvieran que abandonarlo y esconderse en el bosque, lo que hizo que ese niño huidizo que por entonces era Pawet, se atreviera a explorar el mundo de sus cercanías. Décadas más tarde, los recuerdos de su vida en aquel bosque se le hacen presentes. Nell Leyshon (Glastonbury, 1962) novelista y dramaturga, ofrece aquí una novela intimista con las historias de unos momentos vividos por un niño y su madre. s.a.

'El Bosque' Autora: Nell Leyshon. Género: Novela. Editorial: Sexto Piso. Páginas: 340. Precio: 22,90 euros.

'El extraño verano de Tom Harvey ' Un «quién-lo-hizo» a ritmo de thriller en Tremonte

Un lugar idílico bañado por la luz cegadora del Mediterráneo. Un «quién-lo-hizo» a ritmo de thriller en el que todo el mundo puede ser culpable. «Yo estaba con una mujer en Roma, cuando Ardlan me llamó. Así que cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono pensé: «Qué demonios, Bob. No me llamas en una eternidad y vienes a estropearme el mejor momento del verano. Y lo dejé sonar. Dos días después, supe que Bob había caído desde el balcón de su mansión en Tremonte pocos minutos después de marcar mi número. ¿O tal vez le habían empujado?».

'El extraño verano de Tom Harvey ' Autor: Mikel Santiago. Género: Novela. Edit.: Penguin Random House. Páginas: 496

'Basa' Lurrari atxikia

JAVIER ROJO

Ia guztiz desagertu den mundu batera eramaten du irakurlea 'Basa' izenburuko nobela honek. Miren Amurizaren lehenengo eleberria da, eta idazlanean idazleak mundu hori gertutik ezagutu duela erakusten du. Nobelaren protagonistak Sabina Gojenola du izena. Senarrarena izandako baserrian bizi da eta bere ardurapean koinatu ezindua dauka. Modernitatearen bide bazterrean geratutako pertsona izanik, bere betiko bizitzari eusten saiatzen da, baina oso zaila zaio berak bakarrik aurre egitea halako bizimoduari. Bere mundua lurrari lotua dago, halako moduan non pertsonaia bezala lurraren beste osagai bat dela ematen baitu. Mesfidatia da oso, eta gogorra. Modernitatearekin zerikusirik duen edozein gauza, aldaketa txikiena inplikatzen duen edozer alegia, erasotzat hartzen du, bizi den oreka arriskuan jartzen duen aldetik. Zakarra denez, ematen du sentimenduak azaltzeko zailtasunak dituela, azken finean sentimenduak ezkutatu behar izan diren giroan hazi da-eta. Halakoxea da pertsonaia nagusia.

Egia esan, harekin nekez senti daiteke enpatiarik, berak ere ez baitu besteekikorik erakusten. Seme-alabek beren bizitzak egiten dituzte baserritik kanpo. Urruntasun hau fisikoa ez ezik animikoa ere bada, eta aldentze honek beraien arteko komunikazioa ezinezko bihurtu du. Sabinak ezinduta dagoen koinatua zaintzen du baserrian, eta honek zama handiegia dakar, baina ez du inolako aldaketarik onartzen. Bitartean, baserria poliki-poliki endekatuz doa. Neurri handi batean, Sabinaren jokaera berak ezagutu duen bizimoduaren ondorioa dela ematen du, baina badago gehiagorik: sufrimenduak sortzen duen harrokeria modukoa, bizitzak pairarazitako gauza guztiek besteen gainetik jarriko balute bezala. Eta baserria hondatzen den bitartean, gorputzaren eta arimaren zauriak orbandu beharrean gaiztotuz doaz, oroitzapenak eta gertakariak nahasten zaizkiolarik.

Pertsonaia, batzuetan, oso prebisiblea da, lauegia alegia, eta ikuspuntu moderno batetik begiratuta, ia-ia interes etnografikoagatik irakur liteke liburu hau. Idazleak, edonola ere, kontaera bizia egiten jakin du, pertsonaia honek ere tolesturak izan ditzakeela era sotilean iradokiz.

'Basa' Egilea: Miren Amuriza. Generoa: Eleberria. Argitaletxea: Elkar. Orrialdeak: 128 Prezioa: 15 euro.

'Minimal' Un clásico de la poesía japonesa

Shuntarô Tanikawa (1931) es considerado uno de los poetas más leídos de la literatura japonesa. Su primer poemario, publicado en 1952, marca para muchos el punto de partida de la poesía japonesa contemporánea. David Taranco, traductor y prologuista nos da la vera imagen de un poeta difícilmente clasificable que resulta ser el primer poeta capaz de asimilar las corrientes vanguardistas de Occidente y fundirlas de forma natural con el acervo cultural de Japón en una poesía personal y moderna. Este poemario, publicado en 2002 tras un silencio de una década, es un libro compuesto por 30 poemas que y corona el proceso de renovación de la lírica nacional, iniciado tras el contacto con la poesía occidental a finales del siglo XIX. s.a.

'Minimal' Autor: Shuntaro Tanikawa. Género: Poesía. Editorial: Visor. Páginas: 88. Precio: 12 euros.

'Construir y habitar' Cómo deberían ser las ciudades del futuro

Richard Sennett es sociólogo, profesor de la London School of Economics y la Universidad de Nueva York, creador de Theatrum Mundi, una fundación de investigación sobre cultura urbana , y consultor de la ONU, ha recibido numerosos premios y honores, entre ellos el Premio Hegel en 2006, el Gerda Henkel en 2008 y el Spinoza en 2010. En este libro trata de cómo deberían ser las ciudades del futuro, cómo ha evolucionado su planificación a lo largo de la historia, cómo afecta a nuestra vida el entorno urbano en el que vivimos; qué valores urbanísticos se deberían potenciar... Puntos de vista observados desde la privilegiada situación de los dos ámbitos en los que se mueve el autor: la sociología y el urbanismo. s.a.