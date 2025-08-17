Doce libros, doce oportunidades

El Diario Vasco Domingo, 17 de agosto 2025, 00:20 | Actualizado 00:47h. Comenta Compartir

En un modelo de verano que cada vez se olvida más de no hacer nada, de tener horas y horas para aburrirse, ¿dónde quedaron las tardes largas donde quizá sí apetece coger un libro? Uno de aventuras, uno de viajes, una biografía de alguien lejano, algo que no tenga nada que ver con nuestro día a día, una puerta abierta a otro mundo. Hoy proponemos aquí doce caminos nuevos.

Nos hemos puesto en contacto con doce periodistas vinculados a El Diario Vasco y les hemos pedido una recomendación: un libro para el verano. Podían acercarse a los temas que más dominan o alejarse hacia algo diferente, y nos han enviado una gran diversidad de asuntos: ficciones, ensayos, un par de grandes clásicos, música, naturaleza, deportes, economía... De todo.

Raymond Carver | Editorial Anagrama (1987) 'De qué hablo cuando hablamos de amor'

Remomendado por: Alberto Moyano, periodista

De qué hablamos cuando hablamos de amor' fue el segundo libro de relatos publicado en España. Llegó casi a la vez que la noticia de la muerte del autor, de la que el pasado día 2 se cumplieron 37 años. 'De qué hablamos...' es cronológicamente anterior a 'Catedral'.

Corresponde a la época en la que Carver aún escribía sometido a la severa edición de sus textos a cargo de su editor, Gordon Lish, que básicamente se encargó de podar sin piedad -y de mejorar- los textos. En este volumen se incluyen algunos relatos magistrales, como el que abre la colección, '¿Por qué no bailáis?', o el que da título al libro, en el que dos parejas charlan entre copa y copa sobre qué es y qué no es el amor, en términos tan crudos que igual no estás preparado para leerlos. El tema central sería cuánta celebración se puede rescatar de unas existencias tristes. Quien lo lea, no lo olvidará.

Claudio F. González | Editorial Tecnos (2025) 'La ciudad antes del mar'

Recomendado por: Zigor Aldama, analista internacional

Sin duda una de las cosas que más ha golpeado la geopolítica en las últimas décadas ha sido el auge de China. Para entenderlo, un autor español, Claudio F. González, publicó en 2021 'El gran sueño de China. Tecno-socialismo y capitalismo de Estado', que, creo, sigue siendo un libro muy interesante para conocer cómo el gigante asiático ha conseguido su milagro económico», indica Zigor Aldama.

«Ahora, ese mismo autor acaba de publicar 'La ciudad antes del mar. Sanghai. Pasado, presente y futuro de China'. Me parece que es un libro igualmente interesante. Quizá me toca más de cerca porque habla sobre la capital económica de China, que ha sido mi casa durante quince años. Es quizá también un poco más interesante para el público en general porque ahonda en historias más allá de grandes planes y grandes números. Creo que es un ensayo muy recomendable para este verano».

Leila Guerriero | Editorial Anagrama (2019) 'Opus Gelber. Retrato de un pianista'

Recomendado por: Alberto Frutos, periodista musical

El libro que propone Alberto Frutos «cuenta la historia prácticamente completa del argentino Bruno Gelber, que está considerado uno de los cien mejores pianistas del siglo XX. Narra su infancia, la manera en la que se desarrolla su pasión por el instrumento y también sus historias más personales, la manera en la que evoluciona, de una forma muy introspectiva y muy hermosa», destaca el colaborador.

Bruno Gelber tuvo una infancia con grandes complicaciones médicas, padeció de poliomielitis y pasó un año en la cama. Sus padres le adaptaron un piano para que no parase de tocar.

«Leila Guerriero me parece una de las mejores escritoras de la actualidad. Recomiendo cualquiera de sus libros, pero aquí despliega una manera completamente distinta y deslumbrante de acercarse a la música desde una perspectiva cerebral, pasional, emotiva, intelectual, desde todos los puntos de vista y, desde luego, siempre brillante».

Elvira Dones | Editorial Errata Naturae (2025) 'Virgen Jurada'

Recomendado por: Ana Vega, periodista

Uno de los mayores placeres que encuentro a la hora de leer un buen libro es compartirlo y este lo merece. En su novela 'Virgen jurada' la periodista albanesa Elvira Dones nos traslada hasta las zonas más rurales del norte de su país para descubrirnos una tradición mediante la cual las mujeres pueden renunciar a su género para heredar y administrar las propiedades de la familia.

La novela, escrita en 2007 pero recién traducida al español, reconstruye la vida de Hana, una joven albanesa que abandona sus estudios para cuidar de su tío, que la crió tras la muerte de sus padres. Al fallecer su tío Hana se convierte en una 'virgen jurada' y su decisión de asumir el rol masculino le otorga por un lado libertades impensables para una mujer pero, por otro, la condena al aislamiento emocional y a una existencia fuertemente marcada por la renuncia. Con un estilo muy directo y unos personajes que atrapan desde la primera página, Elvira Dones nos descubre la inmensa complejidad de una vieja tradición albanesa.

Gerald Durrell | Editorial Alianza Editorial (1956) 'Mi familia y otros animales'

Recomendado por: Olatz Hernández, corresponsal en Bruselas

Leer es quizás una de las mejores formas de salir de lo cotidiano y escapar de la realidad. El libro 'Mi familia y otros animales' del escritor y naturalista Gerald Durrell me ha salvado en las tardes lluviosas y grises de Bruselas. Durante los años treinta, una familia pintoresca de origen inglés, los Durrell, se mudan a la isla griega de Corfú, donde el hijo pequeño empieza a explorar la isla y sus animales, y la familia vive todo tipo de aventuras y desventuras. Es una novela muy luminosa, llena de anécdotas divertidas y sobresale por su capacidad de descripción de los personajes y de los paisajes salvajes de Corfú y de sus animales, que es lo que acaba atrapando al lector».

«La historia se popularizó a raíz de la serie de televisión que se hizo basada en estos libros, que contienen un nivel de detalle inmenso, desde los paisajes y las casas por las que van pasando los Durrell hasta las tradiciones de la isla y sus gentes».

Los libros están disponibles en varios formatos en Alianza Editorial, para quienes quieren, como Olatz Hernández, alejar la mente de la actualidad y volver a la naturaleza.

Ignacio Peyró | Editorial Libros del Asteoide (2025) 'El español que enamoró al mundo'

Recomendado por: Mitxel Ezquiaga, periodista

¿Qué hace un caballero de aire antiguo como Ignacio Peyró escribiendo sobre Julio Iglesias? ¿Y qué hace un señor mayor como el firmante de esta columna leyendo ese libro y, peor aún, recomendándolo en este papel entre tantos clásicos? Digámoslo ya: 'El español que enamoró al mundo' no es solo una biografía del cantante, sino una crónica de España. Y lo más importante: es un libro divertido que se ha convertido en un inesperado éxito de ventas desde que salió al mercado, a principios de este año.

Peyró (Madrid, 1980) es periodista que pasó a mejor vida: fue director del Instituto Cervantes en Londres y ahora lo es en Roma. Y escribe libros deliciosos, desde sus propias memorias periodísticas (pese a su juventud) e invitaciones a la vida como 'Comimos y bebimos'. Se metió en el universo Julio Iglesias casi por casualidad y terminó siendo especialista.

«Jamás pensé que fuese a ir a la Biblioteca Nacional para consultar los archivos de la revista 'Semana,' pero debo decir que me lo he pasado muy bien. Me he leído todo lo que hay publicado sobre Julio Iglesias, que no es poco», dice. El resultado es para llevárselo a la hamaca: rigor en la descripción del personaje (y a través suyo, del país y del mundo, porque Julio es universal) y humor socarrón. Me va.

Goio Ramos | Argitaletxea Elkar 82024) 'London calling'

Eta euskaraz... Jon Agirre, Kultura saileko kazetaria

Bilbo hegoaldeko herri industriala, 70 eta 80 hamarkadetako giroa, urte horietan jazotako gertaera sozial oso anitz eta gogorrak eta musika. Musika andana. Ederki uztartu ditu geruza guztiak Goio Ramosek 'London Calling' (Elkar) liburuan. Atzera begirako ariketak badu nostalgiatik, baina ez da ez zuritze ez gozotze ariketa, eta Mikel eta Josu, Josu eta Mikel protagonistek musikan egin nahi duten bidean sarri agertzen dira 'Rock radical vasco' deiturikoaz gain maitasun amets eta istorioak, egoera ekonomikoa edo atentatuak zirela-eta deitutako asanblada eta grebak, kalea hartu zuten protestak, drogen eraginak, gazte mugimenduaren erantzunak, ETA, Guardia Zibila edo GAL, besteak beste. Denak «dokumentatuak», egileak azpimarratu bezala. Inoiz ez lehen planoan, baina eragin nabaria dute pertsonaiengan, sortu nahi duten Hilotzak taldearen ibilbidean eta, nola ez, haien musikan eta letretan.

Egiturak berak -intro, setlist, outro- argi uzten du musikaren garrantzia. Ez da keinu hutsala, bizkarrezurra izateaz harago doalako. Horren adibide QR erreferentziak, abestien aipuak, musikan murgildu eta gozatzeko aukera paregabea ematen diotenak irakurleari.

Gaztaroko erokeria tarteko, amaierak ederki borobiltzen du eleberriaren poetikotasuna.

David Sheff | Editorial Libros Cúpula (2025) 'Yoko'

Recomendado por: Iker Elduayen, periodista

«Respira» fue una de sus instrucciones más célebres que incluyó en su libro 'Grapefruit' (1964). No era una orden, sino un recordatorio para vivir, crear y resistir.

Así parten estas memorias autorizadas, como intento urgente y necesario de comprender a una artista a la que, hasta ahora, solo se ha mirado desde el malentendido. Silenciada durante décadas por japonesa, por mujer, por viuda, por «culpable»... esta biografía no solo reconstruye una vida, también devuelve un derecho a que una vida sea leída como obra. Y lo hace desde el amor como código creativo, refugio compartido y pacto político. En 'Yoko', como su obra, arte y forma de entender la vida, hay dolor, duelo, pero no melodrama.

Sheff, periodista y amigo íntimo, -en ese orden- escribe desde la complejidad y el respeto. Recorre con virtuosismo su infancia en el Japón bombardeado, su entrada a la música experimental, sus performances radicales y la carga tóxica -e injusta- de haber sido «la mujer que rompió los Beatles».

El retrato compasivo, pero no adulador, de una artista, madre y activista, odiada y malinterpretada que, ante todo, nunca dejó de respirar.

Stefan Zweig | Editorial Acantilado (1942) 'El mundo de ayer. Memorias de un europeo'

Recomendado por: Lourdes Pérez, analista política

Siempre es difícil elegir un libro entre los muchos que amamos o podemos amar. Pero si tuviera que escoger uno relacionado con una de las cosas que a mí también más me gustan en la vida, que es la política y la buena política, me quedo con una obra maestra, a mi modo de ver, que es 'El mundo de ayer', las memorias de Stefan Zweig, uno de mis escritores predilectos y un libro que es un retrato enormemente certero y también enormemente desolador de cómo podemos perder las cosas buenas de la vida, desde lo más cercano, lo más íntimo, lo más doméstico, a la libertad que acoge todo eso, porque nos dejemos arrastrar por el sectarismo, por la exclusión del otro, por el odio al diferente y por todo aquello que arrasó Europa en las dos grandes guerras mundiales de un siglo XX que fue absolutamente atroz.

Es un recordatorio, insisto, muy certero de todo lo que podemos perder por no cuidarlo, por no pelearlo, por callarnos y por dejarnos arrastrar por la intolerancia más atroz. Y este libro es pie para otros cuantos del autor. Léanse, por ejemplo, las biografías de Fouché (1929) o de María Antonieta (1932).

Ander Izagirre y Zuhaitz Gurrutxaga | Editorial Libros del KO (2023) 'Subcampeón'

Recomendado Mikel Ayestarán Corresponsal en Oriente Medio

Aunque Mikel Ayestarán ha publicado hace poco 'Historias de Gaza' en Ediciones Península, la opción que ha escogido no tiene nada que ver con sus temas de siempre. «Mi recomendación es el libro 'Subcampeón', escrito por Ander Izagirre y Zuhaitz Gurrutxaga, a cuatro manos. Es una autobiografía, muy cruda y honesta, pero también llena de toques de humor, de Zuhaitz Gurrutxaga, una persona que conocemos por su carrera como futbolista de Primera División en la Real Sociedad, pero también porque ha sido músico, actor de teatro, monologuista, presentador de televisión, y ahora también escritor».

«Es una historia, una vida, que yo creo que hay que leer, en un mundo en el cual tenemos el fútbol tan idolatrado, y nos damos cuenta de que puede tener un lado oscuro, el precio de la salud mental que pagan algunos futbolistas, como le ha pasado a Zuhaitz. Está escrito como los ángeles, como escribe Ander Izagirre, y es muy necesario para poner los pies en el suelo en estos momentos en los que nos pensamos que los futbolistas son dioses».

George Orwell | Editorial Debolsillo (1949) '1984'

Recomendado por: Mercedes Gallego, corresponsal en Nueva York

Estoy releyendo este verano la famosa novela de George Orwell '1984', porque a veces la ficción ayuda a entender la realidad mejor que cualquier ensayo. Y el segundo mandato de Trump tiene demasiados ecos de esa novela distópica, desde su Ministerio de la Verdad, a los cigarrillos de la victoria, pasando por esa neolengua que en realidad es una manipulación del lenguaje para alterar la realidad.

Aquí el Gobierno habla de pacificar ciudades, cuando en realidad lo que hace es desplegar tropas. En el mundo de Orwell, la guerra es la paz y en el de Trump, la consigna es la 'paz a través de la fuerza'. Cambia un poquito el lema con la misma lógica, que la violencia se presenta como garantía del orden. Y qué me dice de los dos minutos de odio de Orwell que hoy son ciclos constantes de indignación en las redes sociales, en mítines y tertulias y pódcast. Orwell no escribió '1984' como una profecía, sino como una advertencia y, a veces, para entender el presente, conviene volver a los clásicos, sobre todo si incomodan.

Julio Camba | Editorial Libros del KO 82013) 'Maneras de ser periodista'

Recomendado por: Rosa Palo, articulista

Recomiendo 'Maneras de ser periodista', de Julio Camba. Yo lo tengo siempre junto al ordenador a ver si así, por ósmosis, se me pega algo de este cronista gallego. Pero que nadie se asuste, porque no es un libro solo para articulistas, sino para cualquiera que desee leer una combinación perfecta de ingenio, ironía y oficio.

Es además un libro perfecto para llevarlo en la maleta, porque es pequeño, apenas ocupa espacio y pesa muy poco, aunque lo cierto y verdad es que a los que nos dedicamos a esto de darle a la tecla nos pesa, y mucho, no poder escribir como Julio Camba.

Precisamente, Leila Guerriero decía en una entrevista el otro día que los libros largos están muy bien, pero que las columnas de opinión son como hacer la zeta del Zorro -chas, chas, chas- y ya lo tienes que haber dejado todo claro. Ese es el desafío.

