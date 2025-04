Boca a boca literario: los lectores recomiendan

Iker Elduayen San Sebastián Miércoles, 23 de abril 2025, 00:12 Comenta Compartir

Se lee y se guarda. También se vende, se compra y se intercambia, pero lo mágico del libro es que recorre un camino y acaba adquiriendo vida propia mediante una cadena invisible. Desde que sale de la imprenta hasta que acaba reposando en las bibliotecas privadas de los lectores, el volumen ha pasado por decenas de manos. Se suma al menos otra decena hasta que las páginas acaban teniendo dueño porque este, a su vez, continúa paseándolo de mano en mano. Al fin y al cabo a quien le gusta un libro, acaba hablando de él, recomendándolo, prestándolo o regalándolo. Porque un libro es un regalo.

De nuevo este año las páginas llenas de historias vuelven a tomar las calles por el Día del Libro, con especial atención a la actualidad. Los libreros esperan este miércoles mucho público y muchas ventas, suele ser «un día en el que el público se implica mucho», dice Santi Azurmendi, de Librería Donosti. Y pese a que «cada vez es más complicado aventurarse con tal variedad y tantísimas novedades que se programan para estas semanas», Azurmendi se aventura a coronar la última publicación de Javier Cercas, 'El loco de Dios en el fin del mundo' como uno de los más vendidos este Día del Libro. Precisamente, porque el protagonista visita en persona al recién fallecido Papa Francisco.

La reciente pérdida de Vargas Llosa también motiva a que su obra esté presente hoy, además de los géneros más exitosos: la fantasía, el terror y las novelas románticas. Pero es el turno de hacer que ese boca a boca literario cobre vida y sean los lectores quienes recomienden sus favoritos. Aquellas historias inolvidables que son sus imprescindibles y regalarían a otros lectores.

Fernando Gómez 'El paciente' de Juan Gómez-Jurado «Las sagas hay que leerlas por orden, disfrutas más»

Ha entrado a echar un vistazo a las estantes, se ha paseado por varias secciones e incluso volteado los libros, cuyas carátulas le han llamado la atención, para leer las 'contras'. Pero Fernando Gómez ya tenía un título en mente. «Quería alguno de Juan Gómez-Jurado. Me encanta todo lo que escribe y ahora estoy con la saga, pero la estoy leyendo en orden». Se refiere a la prolongada ficción del universo 'Reina Roja'. Explica Fernando, pese a que la trilogía empezó con la obra que da título al trío e incluso el propio Gómez-Jurado así lo recomienda, que hay un orden de lectura. 'El paciente', publicado en 2014, es el punto de partida. «Le sigue 'Cicatriz'. De hecho, es a por el que venía ahora», asegura este lector veinteañero, al que el misterio y la narrativa del autor madrileño le «ha enganchado». Sin embargo, cuando hay que escoger uno, para recomendar o regalar, opta por quedarse con 'El paciente'. «Creo que si hay un orden, hay que respetarlo. Y además es mucho más gratificante hacer el seguimiento, respetando no solo la cronología, sino que el autor así lo ha decidido. Disfrutas mucho más», reconoce.

Pepi Pinteño 'La caída de la Casa Usher' de Poe «Soy muy de clásicos, hay verdaderas joyas ocultas»

Andaluza, pasando unos días en Donostia. Así se presenta Pepi Pinteño que, además de hacer turismo por la ciudad, se pasea por las tiendas de libros en busca de alguna lectura. Ha sido casualidad que su estancia en la capital guipuzcoana coincida con el Día del Libro, «así ha surgido», cuenta. Siempre «he sido de leer mucho. Me bloqueo si me pides algún título en concreto, pero te diré que disfruté mucho con 'Los pilares de la Tierra' de Ken Follett». Otro que Pinteño recuerda en su biblioteca mental con afecto es «'Los santos inocentes'», la cruda novela de Miguel Delibes, que tiempo después tuvo una versión cinematográfica. «Tanto el libro como la película son obras fantásticas. Como podrás ver, soy muy de clásicos», dice. Pero, «además de gustarme, creo que hay verdaderas joyas que no son del todo conocidas o de las que ya no nos acordamos y que deberían volver a circular», reivindica.

Su recomendación para hoy es precisamente un clásico. «Me gusta mucho el misterio, el thriller y lo tétrico», cuenta mientras busca el volumen del que quiere hablar -al final, acaba preguntando-. «¿Tienes la edición ilustrada de 'La caída de la Casa Usher' de Edgar Allan Poe?». «Es que mi sobrino ha hecho los dibujos», añade orgullosa. Y posa con la última publicación de Minotauro, que es una reedición del cuento del popular escritor, ilustrado por Ismael Pinteño.

Luis Martínez-Iturralde 'One Piece. Estampida 1' de Oda «Los cómics son geniales para empezar a leer»

En la diversidad del público que frecuenta las librerías -lo cual implica que el soporte físico continúa muy vivo- es una suerte ver a gente joven. Más aún menores de edad que siguen acudiendo emocionados a buscar qué leer. «Me gusta mucho el manga. La saga de 'One Piece' la he seguido mucho y ahora me he pasado a leerla en cómic», admite el joven que ha empezado su andadura lectora con los tebeos y viñetas. «Empecé a leer los cómics que me daba mi abuela. 'Mortadelo y Filemón' sobre todo, me divertían mucho y me parecen muy entretenidos, perfectos para empezar a leer», considera el joven, ávido lector. De hecho, las aventuras del tándem creado por Francisco Ibáñez siguen siendo una de sus apuestas seguras a la hora de decantarse por nuevas lecturas. Por su hermana se entera de que hay una publicación póstuma e inédita con nuevas aventuras. Está tardando en hacerse con él. «Para empezar con el manga -dice- recomendaría este mismo, que además es el primero». Además, este libro sí que ha sido un regalo, de su abuela.

Elena Guibert 'La amiga estupenda' de E. Ferrante «Los libros se han convertido en mis mejores aliados»

Sale con una bolsa repleta de libros. Casi como si hubiera ido al supermercado: «una viene con una lista, pero al final acaba sucumbiendo y compra justamente los que no tenía pensados». Es el resultado de que la lectura sea «mi máximo entretenimiento ahora mismo. He perdido el 60% de la visión, estoy de baja y ahora los libros se han convertido en mis mejores aliados. Leo compulsivamente y estoy cada vez más pendiente de todas las novedades literarias. De hecho, se me ha olvidado comprar uno de los que tenía pensado leer. Volveré mañana». Elena ha comprado títulos que le han recomendado o de los que ha oído hablar bien. «'La amiga estupenda' de Elena Ferrante es una sugerencia, espero que bien intencionada, de una buena amiga», bromea. Se declara devota de la lectura contemporánea, «me gusta descubrir autores actuales, novedades y me dejo mucho guiar por las recomendaciones de mis allegados». Y añade: «Un autor que ahora sigue mucho, tanto por redes como por su podcast, es Jesús Terrés. Me llevo tres libros suyos. Te gustará».

Carmelo Oyarzabal 'Historias de Gaza' de M. Ayestaran «No hago distinciones, si es bueno lo leo gustoso»

Lee de todo. «No tengo criterio definido. Si un libro me gusta, me lo leo sin ningún tipo de reparo. Soy un lector compulsivo». Así se define el eibartarra Carmelo Oyazarbal. Ha venido hasta Donostia para hacerse con el último libro de Mikel Ayestaran, del que siempre he sido muy fan. Me encanta como periodista, he leído otras cosas suyas y me parece un tipo fascinante, curioso y muy inteligente». Curiosamente, Carmelo Oyarzabal apuesta por hacerse con un ensayo. Es uno de los lectores que va más allá de la ficción, «y eso que también, si una novela es buena, la leo sin problema. No sé si es particularmente por Ayestaran o qué, pero quiero conocer más sobre la actualidad y me interesa mucho su punto de vista. Me apetece que alguien me explique con detenimiento la triste realidad en la que vivimos».

Samuel York 'La península de las casas vacías', de David Uclés «Me cuesta mucho decidirme, pero me dejo recomendar»

Nada más entrar se puso a curiosear sin saber exactamente qué comprar. No se atrevió a sugerir nada, «me cuesta mucho decidirme, pero si va por la 15ª edición es que se ha vendido. Me suena de haberlo oído en los medios. Y me consta que ha gustado mucho». Samuel York se refiere a 'La península de las casas vacías' de David Uclés, un 'novelón' ambientado en la Guerra Civil española y el realismo mágico presente en el toque literario del autor, reconocido internacionalmente con varios premios por esta novela.

«La verdad es que lo vi recomendado por redes sociales. No sé a qué 'booktuber' o qué publicación, pero escuché que había tramas bélicas, que era un historión y bueno, al final he caído», declara. «Podía haberme llevado cualquier otro, la verdad, me dejo recomendar bastante. De hecho, espero las vuestras», anima.

