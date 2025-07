Cómo surfear en 'las playas' del Kursaal

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Jueves, 24 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La del miércoles no era precisamente una tarde-noche de verano, pero el Jazzaldia surfeó la ola. A la hora del 'txupinazo' playero a cargo de Jamie Cullum, hasta cayeron cuatro gotas y azotaba el viento, pero la gente venía con ganas de fiesta. Ya desde la tarde los primeros conciertos de las terrazas habían registrado una amplia presencia de público. Cullum calentó el ambiente con su música y sus elogios «a uno de los sitios más maravillosos del mundo para hacer música».

El británico seguía de subidón. El martes ya puso el listón muy alto en su concierto en el auditorio. Pese a sus 45 años sigue siendo el niño que sale a jugar con la gente y con sus músicos. Y si además lanza tantos piropos al festival, a la ciudad, a su comida y a su bebida, mejor para nuestro autoestima. Él mismo está recordando varias veces que es su quinta visita a Donostia, pero no nos importa que repita. No se pierde: a mediodía, pese a los chaparrones, paseaba por el muelle en busca de un buen sitio donde comer.

Pero para surferos, The Beach Boys. Su actuación en el Kursaal fue un show a la americana, para lo bueno y para lo malo. A Mike Love le pesan los 84 años pero dirige una verbena retro con un amplio grupo y su abanico de estupendas canciones. Con una pantalla que bombardea continuamente vídeos nostálgicos, como si fueran los 'Cachitos' de TVE, y acompañado por el actor John Stamos, que parece venido directamente una sit-com, complacieron al público.

Desayuno y vermú con jazz

Por fortuna hay muchos 'jazzaldias' en uno. A las once de la mañana es el momentazo íntimo con los conciertos en el claustro de San Telmo, una verdadera delicia donde se mezclan los puristas del jazz y los amantes de la calma. El miércoles, el pianista francés Baptiste Trotignon llenó el recinto acompañado del canto de los pájaros. Parece una licencia poética pero fue literalmente así.

Sigue a mediodía el 'concierto vermú' del Victoria Eugenia, otro de los 'secretos' públicos, porque el teatro registra estupenda entrada en las citas de JazzEñe, una selección con el mejor jazz emergente vasco y español. La entrada cuesta solo 8 euros y disfrutas de un programa doble tan apetecible como el del miércoles, con los elegantes vascos de J. Fox Quartet seguidos de Juanfe Pérez. Programadores internacionales asisten a este ciclo dispuestos a contratar.

Más: el Txikijazz, que este año alcanza su edición número trece bajo la dirección de Esther Fernandino, arrancó en Tabakalera con una multitudinaria actuación de Old School Funky Family. El Txikijazz tiene varias sedes, como Fnac y Chillida Leku además de Tabakalera, y se confirma como una verdadera cantera de aficionados.

El escenario por antonomasia, eso sí, es la Plaza de la Trinidad, donde empezó todo hace sesenta años. Este jueves será la primera de las citas en un enclave que quizás no sea el más cómodo del mundo, pero sí uno de los mayor encanto. Abre con nombres de relumbrón: Steve Coleman & Five Elements y después Kurt Elling and The Yellowjackets.

El festival conoció el miércoles la cancelación de Nala Sinephro. Lo curioso es que ella misma fue contratada hace cuatro meses para cubrir otra cancelación, cuando el trío de Andrew Bird anunció que suspendía su gira. Sinephro comunicó su suspensión con un dramático «corazón roto». La organización recibió el correspondiente parte médico.

P.d.: A veces los premios no necesitan grandes oropeles para emocionar: así fue con el galardón recibido por el baterista Bill Bruford de manos del alcalde Goia. El tipo que formó parte de las míticas King Crimson o Yes contó cómo atravesó una sequía de trece años sin tocar antes de recuperar la pasión. Vaya historia.