Clásicos de la animación que cobran vida años después

Los estudios cinematográficos, principalmente en Hollywood tienen por costumbre seguir sacando rédito de películas que en el pasado resultaron un éxito, y una de las prácticas habituales es trasladar filmes de animación que en su momento triunfaron a la acción real o como se conoce en el argot 'live action'. Por lo general estas adaptaciones no suelen triunfar, no solo entre los adultos, a los que no llegan a remover con esos personajes que en su infancia les enternecieron y que ahora son interpretados por actores, sino tampoco en el público potencial, los niños. «Falta de alma» es una de las frases a las que se recurre habitualmente para definir estas películas.

'Live action' o acción real es una técnica cinematográfica con la que se consigue convertir películas de ficción animada o de dibujos animados en algo tangible. Puede ser una acción real protagonizada por actores de carne y hueso, o una versión creada digitalmente, como es el caso de 'El Rey León'.

El sitio web de EE UU Rotten Tomatoes, que recopila y publica las críticas de las películas y la series, recoge que los críticos tienden a preferir las películas originales a sus remakes. El público suele tener ideas diferentes y a menudo existe una brecha entre lo que opinan los críticos y los que compran las entradas. Sin embargo, cuando se trata de remakes de acción real parece haber consenso. Y aunque en ambos casos se suelen preferir los originales, estas películas generan mucho dinero. Por ejemplo, la última versión de 'El rey león' (2019), logró recaudar más de 2.000 millones de dólares, mientras que la original animada de 1994 se quedó cerca de los mil millones, que tras ajustar la inflación se situaría en unos 1.600 millones de dólares.

Y aunque la práctica no es nueva, en los últimos años han llegado a los cines bastantes ejemplos, sin buenos resultados. Sin ir más lejos, el pasado marzo se estrenó el remake en acción real de 'Blancanieves', que supuso un fracaso de taquilla, y acaba de llegar a las pantallas 'Lilo & Stitch', a la que los críticos han tratado con benevolencia e incluso hay quien afirma que es una de las mejores adaptaciones de los últimos tiempos, aunque, tomando de nuevo Rotten Tomatoes, se queda un poco por debajo de la original.

Primer remake

'101 dálmatas'. Los amores de Pongo y Perdita se estrenaron en 1961. 35 años después los personajes 'cobraron vida'.

Pero volvamos al principio. Se puede establecer 1996 como el inicio de esa tendencia de remakes con actores reales y como no podía ser de otra manera, fue Disney quien abrió la espita con '101 dálmatas', muy similar a su homónima de 1961. El experimento resultó porque la película, que contaba con Glenn Close como la malvada Cruella de Vil, recaudó 320 millones de dólares frente a los 67 que había costado. Cuatro años después se estrenó '102 dálmatas'.

Tim Burton, Kenneth Branagh, Guy Ritchie o Rob Marshall han dirigido 'remakes' en acción real

Entre los directores de renombre fue Tim Burton el primero que se adentró en este tipo de adaptaciones. Primero fue en 2010 con 'Alicia en el País de las Maravillas', que resultó artificiosa a pesar de contar con actores como Johnny Depp, Anne Hathaway y Helena Bonham-Carter, quizás por el exceso de atrezzo virtual. A pesar de ello, el público respondió bien y fue la película más taquillera de ese año. Más tarde Burton se atrevió a repetir la experiencia con 'Dumbo' (2019), en parte una adaptación de la película de Disney de 1941, y parece que su particular visión de la historia –se la llegó a calificar de fábula anticapitalista–, no terminó de cuajar y se estrelló ante el desinterés del público, quizás porque, entre otras cosas, prescindió de una de las escenas más emblemáticas, la de los elefantes rosas que tienen un surrealista viaje tras emborracharse.

'Dumbo'. La historia del bebé elefante basada en un cuento de Helen Aberson se estrenó en 1941, En 2019 Tim Burton la volvió a llevar al cine.

Han sido más los realizadores de prestigio que no han querido dejar pasar la ocasión de experimentar con la 'live action'. Kenneth Branagh lo hizo en 2015 con 'Cenicienta', el clásico entre los clásicos, junto a Blancanieves, de la animación de Disney. La historia que la productora del ratón creó partiendo del cuento de Charles Perrault ganaba puntos gracias a una Cate Blanchett que supo estar a la altura como la malvada madrastra, y el director británico lograba mantenerse fiel al original de 1950 y se alejaba de los personajes caricaturescos. Eso sí, tuvo en su contra unos decorados que la definición más amable que recibieron fue la de 'horteras'.

'El libro de la selva'. En 1967 la película sobre 'Los relatos de Mowgli' llegó a las cines. Su versión 'live action', de 2016, tuvo buenas críticas.

Una de las adaptaciones más celebradas por público y crítica ha sido la de 'El libro de la selva', a cargo de Jon Favreau (2016). El realismo de sus animales generados por ordenador hizo que en su estreno fuera calificada como «una maravilla visual» y bien difícil lo tenía porque los vivarachos dibujos de la película original de 1967 ocupan un lugar relevante en los recuerdos de los cinéfilos.

También superó el aprobado 'La Bella y la Bestia' (1991), cuya versión animada logró que Disney viera cómo uno de sus filmes era nominado a los Oscar en la categoría de Mejor Película. Antes y después la adaptación del cuento de la escritora Jeanne-Marie Leprince de Beaumon ya había tenido versiones cinematográficas 'reales', pero la interpretada por Emma Stone y dirigida por Bill Condon se puede considerar como su fotocopia en 'live action'. El beneplácito del público fue refrendado con una recaudación de más de mil millones de dólares.

«Kitch» fue uno de los apelativos más suaves que recibió la propuesta que Guy Ritchie hizo en 2019 de 'Aladdin', con un Will Smith que más que un genio salido de la lámpara parecía un pitufo pasado por Bollywood.

La versión de 'La Sirenita' estrenada en 2023 recibió críticas por presentar una protagonista afroamericana

'La sirenita'. En 1989 los estudios Disney adaptaron el cuento de Hans Christian Andersen. La película con actores de 2023 recibió muchas críticas.

En cambio no convenció a crítica y audiencia 'La Sirenita' (2023), dirigida por otro realizador de renombre, Rob Marshall (coreógrafo de 'Chicago'), que llegó con polémica por presentar a una protagonista, a la afroamericana, Halle Bailey, que se aleja de la Ariel dibujada, de tez blanca y pelirroja.

'Blancanieves'. Este clásico marcó en 1937 una forma de hacer animación. La propuesta estrenada hace unos meses no pasará a la historia.

El último experimento antes de 'Lilo & Stitch' ha sido 'Blancanieves', estrenada este mismo año y más preocupada por ser políticamente correcta, este 'reboot' queda muy por debajo de la original de 1937 y es un claro ejemplo de esa «falta de alma».

'Lilo & Stitch'. Última adaptación de una película que primero ha tenido su versión en dibujos animados. La original es de 2002.

Disney mantiene la apuesta por versiones en 'live action' Con éxito o no, en Disney tienen muy claro que la 'live action' es un modelo de cine con futuro y ya cuenta con nuevos/viejos títulos a punto. 'Moana', también conocida por 'Vaiana' tiene previsto su estreno en julio del año que viene, diez años después de la original, y con Dwayne Johnson entre los protagonistas. Otros proyectos se encuentran más o menos adelantados, aunque no están plenamente confirmados, son los casos de 'Bambi', 'Hércules', una secuela de 'Cruella', una tercera película de 'Maléfica' y 'Los aristogatos'. Otros han caído por el camino -'Atlantis: El imperio perdido'- y también los hay que vuelven a los despachos una y otra vez pero sin terminar de cuajar como es el caso de 'Pocahontas'.

